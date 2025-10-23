ナウビレッジ主催のセミナーにHubSpot社が登壇！～「人材業界の未来を変える ― CRM × AI × データ分析」HubSpotが実現する人材ビジネスの業績向上と業務効率化～

ナウビレッジ株式会社セミナー「人材業界の未来を変える ― CRM × AI × データ分析」HubSpotが実現する人材ビジネスの業績向上と業務効率化～

HubSpot Japan株式会社（本社：東京都千代田区、代表：キャサリン ビューカー、以下「HubSpot社」）と、企業のマーケティング活動を支援するナウビレッジ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：今村 邦之、以下 「ナウビレッジ」）は、この度、人材業界向けセミナー「人材業界の未来を変える ― CRM × AI × データ分析」を2025年11月5日（水）に開催いたします。

本セミナーでは、人材紹介・人材派遣ビジネスにおける業績向上と業務効率化を実現するため、CRM（顧客関係管理）を基盤とした最新のAI機能とデータ分析の活用法を、具体的な事例を交えてご紹介します。

1. セミナー開催の背景

人材業界においては、候補者（求職者）、求人情報、企業データといった重要な資産が分散し、日々の煩雑な業務に追われる中で、これらのデータを十分に業績向上に結びつけられていないという課題が多く存在します。

特に、求職者の集客から面談、成約に至るまでのプロセスにおいて、非効率な作業の解消や、マッチング精度の向上が求められています。

2. セミナーの目的と内容

本セミナーは、「CRM × AI × データ分析」という3つの要素を組み合わせ、これらの課題を解決し、人材ビジネスの成長を加速させることを目的としています。

主にお伝えする内容としては、

・データ一元管理とマッチング精度向上

CRMを活用して候補者・求人・企業データを一元管理し、より精度の高いマッチングを実現する方法。



・AIによる業務自動化と効率化

面談から成約までのプロセスにおけるAIを活用した最新の業務自動化・効率化事例。



・データに基づく経営戦略

効率的なデータ分析を通じて、マーケティング、営業活動、そして経営の意思決定を強化し、業績を最大化する仕組み。



人材紹介・派遣業務の一連のプロセスに沿った実践的なシナリオをご紹介することで、参加者の皆様がすぐに自社に取り入れられる具体的なステップをお伝えします。

HubSpotを利用している/利用していないに関わらず、業界動向や最新情報を中心に業務に生かせる情報をご提供いたします。

3. セミナー概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/74438/table/57_1_30bbe73d4416e707b934e9c4c603db3d.jpg?v=202510230557 ]

【お申し込みはこちら(https://now-village.jp/seminar/%e3%80%8c%e4%ba%ba%e6%9d%90%e6%a5%ad%e7%95%8c%e3%81%ae%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e3%82%92%e5%a4%89%e3%81%88%e3%82%8b-%e2%80%95-crm-x-ai-x-%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e5%88%86%e6%9e%90%e3%80%8dhubspo?utm_source=press&utm_medium=press_251022&utm_campaign=hubspot_seminar_251105)】

4. 登壇者紹介

HubSpot Japan株式会社

Sales Director

小島 裕一郎

新卒で人材紹介業界に入社後、大手外資系CRMベンダーにて14年間にわたりインサイドセールス、フィールドセールス、セールスマネジメントを経験し、多様な営業プロセスと組織運営の経験を積む。2023年にHubSpot Japan株式会社に入社し、現在は営業本部長として約35名のセールス組織を統括。企業のセールス・マーケティング・カスタマーサクセス領域におけるデジタルトランスフォーメーションを推進すると共に、自社営業組織の継続的な改善・最適化にも取り組んでおります。

ナウビレッジ株式会社

代表取締役

今村 邦之

1987年生まれ。鹿児島県出身。3児の父。2008年、米国アラバマ州立大学マーケティング専攻を学部3位、かつ1年間の飛び級で卒業。2012年に25歳で人材紹介会社、株式会社UZUZを創業。デジタルマーケティングを軸に会社を成長させ、2020年に退職。同年10月に、マーケティング会社であるナウビレッジ株式会社を設立。現在は、130社以上の人材紹介会社に対するマーケティング支援実績を持つ。東京医科歯科大学 非常勤講師、iU 情報経営イノベーション専門職大学 バーチャル研究室 客員教授、筑波大学 ヒューマンバイオロジー学位プログラム講師としても活躍。

5. HubSpot Japan株式会社について

HubSpot社は、「使いやすさ」と「高度な機能」を両立させた製品とサービスで企業の成長を支援するCRM搭載のカスタマープラットフォーム『HubSpot』 を提供しています。

HubSpotにはマーケティング、営業、カスタマーサービス、オペレーション、ウェブサイト管理などの製品が含まれています。

HubSpotは、顧客を惹きつけ、信頼関係を築き、顧客満足度を高めることで自社も成長していく「インバウンド」の思想の実践を支援します。そして企業の各成長フェーズのニーズに合わせて柔軟に拡張できます。

現在HubSpotは、世界135か国以上で26万8,000社を超える企業に導入されています。

HP：https://www.hubspot.jp/

6. ナウビレッジ株式会社について

ナウビレッジ株式会社は、創業5年で約300社以上、うち140社を超える人材業界（紹介・派遣）のマーケティング支援を行ってきました。

当サービスでは、上場企業からスタートアップ企業まで業界業種問わず、マーケティングの戦略立案から実務代行、マーケティング人材の教育/内製化まで一気通貫で支援しています。

広告運用・SEO・SNS運用・LP/サイト制作、CRM/MA/SFA導入支援など、幅広いマーケティング手法に精通し、「数あるマーケティング手法の中から何を選んで事業を伸ばすべきか？」という顧客の経営課題の解決を行っています。

これらの豊富な支援実績から、人材業界における事業領域や特徴を踏まえた上で、成果につながる「勝ちパターン」を見出し、各社の運営体制や特性に合わせた最適なソリューション提供を得意としています。

HP：https://now-village.jp/

HubSpot専門メディア「Marketing Spot」：https://now-village.jp/marketing-spot/

■人材紹介のマーケティングについての相談会実施中

現在、人材紹介事業におけるマーケティング活動についての相談、壁打ちについても承っております。

▽ご相談、壁打ちいただける内容

・事業の方向性や運営

・CRMの活用

・求職者獲得

・求人獲得

・採用活動

・その他、全般

お気軽にご相談ください。（相談はこちら(https://lp.now-village.jp/jinzai240216)）

7. 支援メニュー

ナウビレッジでは、既にお取引のある人材紹介会社様には、下記のメニューをご提供しています。

事業フェーズやご状況に応じたメニューをご提供し、事業の持続的な成長にコミットしています。

■事業戦略立案、運営サポート

■広告運用代行

■カスタマーサポート改善サポート

■記事コンテンツ制作

■LP、求人サイト制作

■CRM導入支援

■採用マーケティング

人材紹介会社向けサービスページはこちら(https://now-village.jp/service/recruitment-business)

人材派遣会社向けサービスページはこちら(https://now-village.jp/service/staffing-marketing)

サービス資料のダウンロードはこちら(https://now-village.jp/material/3779)

■会社名

ナウビレッジ株式会社

■代表者

代表取締役 今村 邦之

■本社

〒107-0052

東京都港区赤坂二丁目10番5号 赤坂日ノ樹ビル2F

■事業内容

デジタルマーケティング支援

■ホームページ

https://now-village.jp/