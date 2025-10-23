『あなたのくつろぎにフィットする』人気マッサージシートに新色登場！”ブラック”【3Dマッサージシートflatty】

株式会社ドリームファクトリー

全国約4,000店で取り扱われているトータルボディケアブランド『ドクターエア』は、シリーズ累計出荷台数300万台*を突破した、特殊な内部フレームが身体にフィットする【3Dマッサージシートflatty】の新色＜ブラック＞を、2025年10月23日（木）より発売いたします。

これまで、ライフスタイルになじむカラーを求めるお客様の声にお応えして発売した“ダークグレー”は、多くのお客様からご好評をいただきました。

今回新たにブラックを加えることで、さらにお気に入りのカラーを選ぶ楽しみや、より幅広いシーンでの使用の楽しみを広げてまいります。

*ドクターエア マッサージシリーズにおいて

座って、横になって、自由に使える【3Dマッサージシート flatty】新色＜ブラック＞登場！

【3Dマッサージシートflatty】は、従来のマッサージシートにはない、柔らかな内部フレームを採用した、本体が身体にフィットするシートタイプのマッサージャーです。従来のマッサージシートのように椅子に設置して座りながらの使用はもちろん、寝転んだ状態での使用が可能になっています。

本体重量はシリーズ最軽量*¹の約2.5kgで、厚みもわずか約4cm*²となっているため、持ち運びもしやすく簡単に設置が可能。軽量・薄型のため収納しやすさも抜群です。他にも休日のお出かけの際などには、車内に持ち込んで、ドライブの合間の休憩時間に使用するのもおすすめです。

そして今回、これまでのグレー、ダークグレーに加え、新色＜ブラック＞が登場！3つのカラーからご自宅の雰囲気やインテリアに合わせてお選びいただけます。

【3Dマッサージシートflatty】24,970円（税込）左から、 ブラック、ダークグレー、グレー

どちらのカラーもカジュアルなファブリック生地のため、お部屋以外にもアウトドアリビングの雰囲気にもマッチする見た目となっています。

*¹ドクターエア 3Dマッサージシートシリーズにおいて

*²もみ玉部分含まず

- 〔ドクターエア〕健康にアプローチするトータルボディケアブランド

2013年に誕生したトータルボディケアブランド「ドクターエア」では、Health Care Innovation（ヘルスケアイノベーション）という考えのもと、身体と心をメンテナンスし「健康」になることで、多くの人に毎日をもっと豊かに過ごしていただくことを目指し、カテゴリーを問わない新発想の製品・サービスを生み出し続けていきます。