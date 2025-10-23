【運動会調査2025】「秋開催」が半数超、 半日など「短縮開催」約9割、「家族でのお弁当タイムなし」9割超／いこーよファミリーラボ

アクトインディ株式会社

国内最大級の子供とお出かけ情報サイト「いこーよ」を運営するアクトインディ株式会社（東京都品川区 代表取締役：下元敬道 以下、アクトインディ）では、アンケート調査や取材からリアルな親子の行動を浮き彫りにする「いこーよファミリーラボ(https://iko-yo.net/articles/17249)」にて、「最新運動会トレンド(https://iko-yo.net/articles/19927)」についての調査・分析を行いました。

熱中症対策やコロナ禍など、学校・園の負担軽減への意識の高まりにより、運動会の開催方法や時期が変化しています。調査からわかった最新の運動会事情について紹介します。

＜トピックス＞

▶運動会の開催時期：「秋」が半数以上を占めるも、「春」開催は約3割

▶開催形式：約9割が「短縮開催」

▶9割超が家族での「お弁当タイムなし」

▶まとめ

運動会の開催時期は「秋」が半数！「春」開催は約3割

運動会の実施時期について尋ねたところ、「秋（9月～11月頃）」が52.1%と半数以上を占め、秋がメインの開催時期であることがわかりました。

一方で、「春（5月～6月頃）」が27.1%と約3割にのぼり、春に運動会を実施する学校や園も増えていることがわかります。熱中症対策や行事の集中を避ける目的で、開催時期が多様化している現状がうかがえます。

運動会の開催形式は、約9割が短縮開催

運動会の開催形式について尋ねたところ、75.5%が「午前のみ・午後のみ短縮開催」と回答し、従来の終日開催から大きく変化していることが明らかになりました。

「1日開催」は約1割にとどまり、参加者の負担軽減や効率的な運営を重視する傾向が定着していることが見て取れます。

2日～4日に開催しているケースでは、「月曜に全校徒競走のみ、土曜に全校でその他競技」などのように競技を数日に分けて実施しているとの回答が見られました。

9割超が「家族でのお弁当タイムなし」

運動会で家族が一緒にお弁当を食べる時間（お弁当タイム）の有無を尋ねた結果、「運動会のプログラムにお昼を食べる時間がなかった」が59.2%、「なかった（子どもは給食もしくは持参したお弁当を家族と別に食べた）」35.5%となりました。

合計すると、家族でお弁当を一緒に食べる時間がなかったという回答が94.7%にのぼり、従来の運動会で定番だった「家族団らんのお弁当タイム」は（5.3%）という回答結果となりました。

短縮開催の増加により、運動会のお昼ごはんは「家族でのお弁当を楽しむ場」から、「お昼時間を含まないスケジューリング」や「子供は給食で親子別々でお昼を食べる」形へと様式を変えていることがわかります。

まとめ

2025年の最新調査により、運動会は「秋開催」が依然として主流である一方、熱中症対策などを背景に「春開催」も着実に増加していることが明らかになりました。



開催形式は約9割が短縮開催となり、従来の終日型から大きく変化。さらに、9割以上が家族でのお弁当タイムなしと回答し、かつての運動会の定番スタイルは過去のものとなりつつあります。



学校や園の負担軽減や安全面に配慮した“新しい運動会の姿”が、全国で定着してきていることがうかがえます。

運動会事情！ こちらの調査もチェック！ 応援席ハラスメントあるない？

子供の運動会や発表会、習い事の試合などで、熱心に声援を送る保護者の姿は、見ている側も温かい気持ちになる光景です。しかし近年、一部のメディアやSNSで、「度を超えた応援」や「他の親子への過度な干渉・圧力」を指す言葉として「応援席ハラスメント（応ハラ）」という新語が取り上げられ、話題になりました。保護者の「応ハラ」の認知度と、応援時に大切にしている考え方について、実態調査を実施してわかったことを紹介します。

「応援席ハラスメント」ある？ない？ :https://iko-yo.net/articles/19928https://iko-yo.net/articles/19928

【調査概要】

■「いこーよ」とは？

- 調査方法：インターネットアンケート- 調査地域：全国- 対象者：「いこーよ」会員- 調査期間：2025年7月- サンプル数：417※データは小数点第2位以下を四捨五入しています。合計が必ずしも100％にならない場合があります。※この調査内容を各種メディアに掲載・引用される場合は、掲載前に弊社広報（pr@actindi.net）にご連絡いただき、掲載・引用先に「いこーよファミリーラボ調べ」のクレジットと記事のURL（https://iko-yo.net/articles/19927）を記載ください。

2008年12月にサービスを開始した子供とお出かけ情報サイト「いこーよ」は、子育て層の約8割が利用し、全国9.9万件以上の施設情報や9.1万件以上の口コミを掲載しています（2025年5月現在）。

「いこーよ」サービスサイト：https://iko-yo.net/(https://iko-yo.net/)

■「いこーよファミリーラボ」とは？

毎週いこーよのモニター会員を通じてアンケート調査を行いデータ発表を行っている共創子育てマーケティングラボです。育児・教育・おでかけ市場を中心に、子育て世代の関心やトレンドを独自調査・分析。サービスや商品の企画・販促に役立つ知見を発信しています。

子育て層をターゲットにする企業の皆さま、何かご協力ができることがありましたらいつでもお問い合わせくださいませ。

