PlayStation Storeにて発売開始！Vtuber「なぃとめあ」主演のASMR付きノベルゲーム『なぃとみ～ちゅ！-おばけのめあと癒しのヒトイキ-』が本日よりPlayStaion4に登場！

サイバーステップ株式会社

サイバーステップ株式会社のノベルゲームブランド「ラビットフット」は、Vtuber「なぃとめあ」が主演・主役を務める『なぃとみ～ちゅ！ - おばけのめあと癒しのヒトイキ -』のPlayStation4版が、本日2025年10月23日（木）よりPlayStation Storeにて発売したことをお知らせします。

PlayStation4版『なぃとみ～ちゅ！ - おばけのめあと癒しのヒトイキ -』発売開始！

PlayStation Store :https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0118-CUSA55167_00-0058011131283821[動画: https://www.youtube.com/watch?v=63g02c4Dkhk ]

ASMR付きノベルゲーム『なぃとみ～ちゅ！ - おばけのめあと癒しのヒトイキ -』が本日2025年10月23日（木）よりPlayStation Storeページにて発売開始しました。

「なぃとめあ」との“清楚でドキドキな”デートの日々を是非お楽しみください！

タイトル：なぃとみ～ちゅ！ - おばけのめあと癒しのヒトイキ -

ジャンル：ノベルゲーム

ダウンロード販売価格：2,420円（税込）

ノベルゲーム『なぃとみ～ちゅ！ - おばけのめあと癒しのヒトイキ -』とは

PlayStation Store :https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0118-CUSA55167_00-0058011131283821

「なぃとめあ」との出会いの裏に隠された秘密と、成仏できない理由を探っていくノベルゲームです。

本作は全編がフルボイスで収録されているだけでなく、一部シーンは臨場感あふれるASMRボイスお楽しみいただけます！

ぜひ、ご購入のうえ「なぃとめあ」とのちょっと不思議であまあまな日々を体験ください！

豪華特典を含む特別パッケージ版や、ありのままのなぃとめあを楽しみたい方に向けた清楚版も引き続き販売中ですので、ぜひ手にとって楽しみたい方は公式BOOTHをご確認ください。

今後iOS / Androidのプラットフォームでも発売予定です。

◆あらすじ

清楚な幽霊少女と始まる不思議な日常――

仕事に疲れた主人公の前に突然現れた、とっても清楚なおばけの女の子「めあ」。

おばけなのに、安眠のためと、精一杯主人公のことを癒そうとしてくれるけれど……

なんだかいつもドキドキさせられてばかり。

公園にラーメン屋に肝試しに旅館にと、ふたりはデート三昧の日々を送っていた。

しかし――

頭の中に引っかかる思い出せない記憶。何か理由があって成仏できないでいるめあ。

ふたりの間には、一体どんな過去があったのか――

めあと共に歩む、不思議で甘やかな日々をあなたも体験しませんか？

◆ゲーム概要

タイトル：なぃとみ～ちゅ！ - おばけのめあと癒しのヒトイキ -

ジャンル：ノベルゲーム

公式サイト：https://night-meechu-adv.cyberstep.com/#/

対応プラットフォーム：Windows(R)（Steam / DLsite/ BOOTH） / Nintendo Switch(TM) /

PlayStation(R)4 / iOS / Android 対応予定

対応言語：日本語 / 英語 / 中国語（繁体字） / 他

発売日：ダウンロード版2023年5月25日（木）

パッケージ版2023年5月26日（金）

VTuber「なぃとめあ」とは

耳舐めおばけのなぃとめあです♪

3月21日、3、2、1、ぴゅっの日にデビューした清楚なおばけのおんなのこ(ハート)

KU100などのバイノーラルマイクを使って清楚なASMRをしてるよ～

配信はイヤホンやヘッドホンで聞いてね♪

ノベルゲームブランド「ラビットフット」とは

公式Youtubeチャンネル :https://www.youtube.com/@%E3%81%AA%E3%81%83%E3%81%A8%E3%82%81%E3%81%82公式X :https://x.com/mare_asmr

ノベルゲームブランド「ラビットフット」は、インターネット上で活躍するVTuberやゲーム配信者といったインフルエンサーが本人キャラクターとして登場するノベルゲームをPC、家庭用ゲーム機、スマートフォン向けに開発し、全世界に向けてリリースし、「推しが登場するノベルゲーム」というこれまでにない新しいコンテンツをファンの皆様をはじめ、全世界に向けてお届けします。

公式X :https://twitter.com/Rabbitfoot_PR

(C)2025 CyberStep, Inc. All Rights Reserved.

(C)mare novel