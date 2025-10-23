【宗像フェス2025】メインステージのオープニングアクト&サブステージのタイムテーブル発表！
【11月1日（土）】
サブMC：星野アリス オープニングアクト：鈴木りゅうじ
サブステージ：東海大付属福岡高等学校 吹奏楽部／DaikiYamanaka／Monster Cat's／Timie／めたセン／「宗像フェスPR大使」IXAØN
【11月2日（日）】
サブMC：まいちー(藤井真衣) オープニングアクト：ALLIE／「宗像フェスPR大使」IXAØN
サブステージ：福岡大学ダンスサークルXTRA／福岡大学ダンスサークルXTRA／KEN-SHO／宮崎真穂／福岡大学ダンスサークルXTRA
オープニングアクトでは宗像フェスPR大使の「IXAØN」や、17liveで多数の票を獲得したライバーたちが出演します！
サブステージは福岡のアイドル「めたセン」、オーディションを勝ち上がったアーティストや、17liveで惜しくもメインステージは逃したけれど、実力派のライバーたちが出演！ほかにも地元の高校生や大学生によるパフォーマンスも披露します！
■メインステージの豪華出演アーティスト
11月1日（土）※出演順
#KTCHAN／Aile The Shota／7ORDER／SCANDAL／ばってん少女隊／Crystal Kay／
BALLISTIK BOYZ／氣志團／華原朋美
【MC】「宗像市観光大使」むなかったん／立山律子
１１月２日（日）※出演順
ハジ→／IS:SUE／REIKO／DOBERMAN INFINITY／Chara／MAZZEL／
MA55IVE THE RAMPAGE
【MC】「宗像市観光大使」上田理子 from ばってん少女隊／立山律子
★一般チケット好評販売中★
お得なTシャツ付や、ピクニックゾーンで使えるレジャーシート付などフェスを楽しむグッズ付きチケットも一緒に販売しています！
チケット購入はこちら▶ :
https://munafes.jp/#ticket
アーティストに一番近い場所でLIVEを観覧できる【世界遺産応援協賛】も協賛募集中です！
世界遺産応援プレミアムゾーンとは
・優先入場・クロークサービス無料・ソフトドリンク飲み放題（有料メニュー：シャンパン,他）
・ステージ前方の特別観覧ゾーンにいつでも移動可能・宗像フェスオフィシャルグッズ付き・会場隣接の専用駐車場一台分
只今「世界遺産協賛プレミアムゾーン招待席」へ変更が可能です！
「世界遺産協賛プレミアムゾーン招待席」の方は開場15分前に１番目に優先入場となります。
すでに一般チケットをお持ちの方で「世界遺産協賛（プレミアムゾーン招待席）へアップグレードしたい」とお考えの方！是非ご利用下さい！！
世界遺産応援協賛アップグレードはこちら▶ :
https://munafes.jp/premium-zone/
宿泊プラン概要
【宿泊プラン利用特典】
●優先プレミアム入場
※宗像フェス会場への入場を一般ゲストの15分前より開始いたします
※詳細の優先入場順はこちらから(https://munafes.jp/#entry-order)
●マルシェバック（1,800円相当）を1名様につき1個プレゼント
※当日宗像フェス会場での受取りになります。受取方法は別途メールにてご案内いたします
宗像フェス限定宿泊プラン▶ :
https://munafes.jp/stay/
■フェス飯大集合★FOODエリア店舗・メニュー公開
フェスを一層楽しむために欠かせない「フェス飯」のご紹介です！あったか美味しいたこ焼き、焼きそば、カレーパン★冷たいジェラードにソフトクリームと選びきれないほど充実！LIVEの合間にフェス飯グルメを堪能して満喫しましょう♪
FOODエリアはこちら▶ :
https://munafes.jp/food/
■シャトルバス＆有料駐車場のご案内
シャトルバス往復チケットのご案内
・【臨時運行】JR東郷駅（会場最寄り駅）⇔宗像ユリックス
・【60席限定】博多駅⇔天神（経由）⇔宗像ユリックス
東郷駅から会場へのバス移動は必ずシャトルバス往復チケットでお越しください
※市営バスは便数が少ないためご利用はご遠慮ください
【台数限定】有料駐車場のご案内（※無くなり次第販売終了）
・会場隣接の宗像フェス特設プレミアム駐車場
※宗像ユリックスの一般駐車場はご利用になれませんので、お車でお越しの方はこの有料駐車券が必要です
購入方法・料金等の詳細はこちら▶ :
https://munafes.jp/access/
■オリジナルTシャツ 好評発売中！
オリジナルTシャツ付チケットも販売中！
通常4,800円のオフィシャルTシャツがチケットとの同時購入に限り3,800円で買えます！
【オリジナルTシャツA】オフィシャルTシャツ Designed by SIMON
福岡を拠点に活動するイラストレーター「SIMON」が手掛ける、お馴染みのキャラクター「エイリアンちゃん」を、今回宗像フェス版にアレンジ！
【オリジナルTシャツB】宗像のテンちゃんコラボデザイン
宗像でお馴染みの「宗像のテンちゃん」が宗像フェスとコラボ！宗像フェスだけのオリジナルTシャツをデザインしてくれました。
Tシャツ購入はこちら▶ :
https://munafes.jp/goods/
■巨大パネルで描くライブペイント
なんと、フェス当日にはオフィシャルTシャツのデザインを手掛けたSIMONさん本人が、巨大パネルで描くライブペイントも開催されますので、是非お見逃しなく！
■九州が誇る花火師「Wakino Art Factory」の世界屈指の技術と豪華アーティスト楽曲との芸術音楽花火！
「宗像フェス2025」の最後を飾るのが、世界花火師競技会優勝のワキノアートファクトリーによる、出演アーティストの楽曲で上げる音楽花火！大好評の芸術花火は、もはや宗像フェスの代名詞となっています。出演アーティストの楽曲と花火をシンクロさせた花火で、ファンとアーティストの感動を共有する夢のような瞬間をお楽しみください！
宗像フェス2025概要
