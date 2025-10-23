新潟県内初開催！　小中学生向け体験型イベント「STREAM FEST. 新潟2025」開催のお知らせ

株式会社Academix

株式会社Academix（本社：新潟県南魚沼市、代表取締役：南雲 大輔）は、教育とテクノロジーの融合による新しい学びを地域に広げる活動の一環として、2025年11月15日（土）に小中学生向け体験型イベント「STREAM FEST. 新潟2025」を開催いたします。

本イベントは、STREAM（Science・Technology・Robotics・Engineering・Art・Mathematics）分野の体験を通して、子どもたちが未来の社会と出会うきっかけをつくる教育フェスです。

主催は「STREAM FEST. 新潟実行委員会」、株式会社Academixは実行委員長として主催・運営を担当します。

■ 新潟県初開催！ 地域と未来をつなぐ「STREAM FEST. 新潟2025」

全国各地で開催されている人気教育イベント「STREAM FEST.」が、いよいよ新潟に初上陸します。

2025年5月に大阪で開催された本大会には約1,500名が参加し、子どもたちの“好き”を育む体験型学びの場として注目を集めました。

今回の「STREAM FEST. 新潟2025」では、地域の企業・教育機関・行政が連携し、子どもたちが科学・技術・ロボティクス・アートなど多様な分野に触れながら、自ら考え・創り・伝える体験を通して未来の可能性を広げることを目的としています。

■ 開催概要

日時： 2025年11月15日（土）10:00～16:30（開場9:50）

会場： 開志専門職大学 米山キャンパス（新潟県新潟市中央区米山3丁目）

入場料： 無料（事前予約制）

主催： STREAM FEST. 新潟実行委員会

共催／後援： LAST NIIGATA、開志専門職大学

特設サイト： https://stream-fest.org/Niigata-2025

事前予約ページ： https://teket.jp/15834/59228

■ 学びを“体験”に変えるプログラミング・ロボティクス体験

主催を務める株式会社Academixが運営する「ロボ団 南魚沼校」では、ロボットプログラミング教材「Lego SPIKE」を用いたワークショップを開催。“考える力・創る力・伝える力” を育むアクティブラーニングを体験できます。地域の子どもたちが楽しみながら学び、将来のキャリアや興味を広げるきっかけとなる内容を予定しています。

■ 主な出展予定企業（予定）

ACS株式会社／NuTech-R（長岡技術科学大学）／Phoenix Robots／オムロンソーシアルソリューションズ株式会社／八海醸造株式会社／大日本印刷株式会社／川崎重工業株式会社／日本マイクロソフト株式会社／エレコム株式会社／株式会社ハードオフコーポレーション／開志専門職大学 研究室／株式会社スーパーイノベーションスクール／株式会社永井（VOLTAGE MFG）／プログラミング教室「ロボ団」 ほか

■ 同時開催イベント：「エレコムカップ2025 Autumn in 新潟」

全国の小学生を対象にしたタイピングコンテスト「はじめてのタイピングコンテスト エレコムカップ 2025 Autumn」も同時開催されます。

STREAM FEST. 新潟2025会場内で、ITスキルや表現力を楽しく体験できる内容です。

エントリー方法：

特設ページで挑戦後、応募フォームより「新潟大会」にエントリー

https://robo-done.com/elecom2025autumn/

エントリー受付期限： 2025年11月7日（金）23:59

選抜結果発表： 11月8日（土）より順次対象者へ通知

■ 「LAST NIIGATA」について

「LAST NIIGATA（ラスト・ニイガタ）」は、新潟県最大規模のイノベーションウィークです。

「新潟の100年先の未来をデザインする」をテーマに、産官学民が連携して県内各地で多彩なイベントを展開。

STREAM FEST. 新潟2025も、このイノベーションウィークの一環として開催されます。

詳細：https://last-niigata.jp/

■ 代表コメント（株式会社Academix 代表取締役 南雲 大輔）

「STREAM FEST. は、子どもたちが“体験”を通して未来の社会とつながる場です。

私たちは地域から次世代の学びを支える立場として、子どもたち一人ひとりが自らの“好き”を学びに変えていくきっかけを届けたいと考えています。」

■ 会社概要

株式会社Academix（アカデミクス）

所在地：新潟県南魚沼市上原400-3

代表取締役：南雲 大輔

事業内容：教育事業・システム開発・イベント企画運営

Webサイト：https://academix.co.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ

担当：小林 まゆみ（株式会社Academix）

TEL：050-1746-8344

Mail：m-kobayashi@academix.co.jp