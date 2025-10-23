少数株ドットコム株式会社

少数株ドットコム株式会社（代表取締役会長：山中 裕、本社：東京都練馬区、以下「当社」）は、「大麻合法化に向けた世界情勢の報告」をテーマにしたYouTubeライブ配信を開催しますので、下記の通りお知らせいたします。

世界では、医療・産業・法制度の側面から大麻をめぐる政策転換が進んでおり、各国のアプローチが大きく分かれており、日本でも今後の法改正や医療利用に関する議論が高まる中、国際的な潮流を正しく理解することが求められています。

本企画は、そうした背景を踏まえ、「冷静な議論を促す情報共有の場」として企画されたものです。



１．テーマの背景

世界では「合法化」ではなく、「管理の高度化」という方向で議論が進んでいます。

●米国では嗜好用を合法化した州が25州以上に拡大。

●ドイツやマルタなど欧州では、厳格な登録制度と流通管理を導入。

●医療用大麻は60カ国以上で承認・研究が進み、経済・医療・雇用の新領域を形成。

当社代表は、「世界は“自由化”ではなく、“管理による安定”を目指しています。大事なのは、社会コストを最小化しつつ健全な制度を築くことです。」と述べています。



２．日本の現状と課題

●医療用大麻の有効成分（THC・CBD）に関する研究と法的整理が進行中。

●「所持罪」規定の見直し、依存症対策・教育啓発の強化などが並行して議論されている。

●国民理解が十分でなく、誤情報・偏見が政策形成の妨げとなっている。

当社代表は、「いま必要なのは、感情論でも過度なタブー視でもなく、 “科学的根拠と制度設計力”に基づいた冷静な議論です。」と述べています。



３．今回取り上げる予定の論点（仮）

●世界各国の合法化・管理制度の比較

●医療用大麻の臨床研究と法的課題

●経済・雇用・税収のポテンシャル

●日本が直面する制度設計上の課題

●国際基準に基づく「安全な管理モデル」とは

現地取材映像・統計資料・国連報告書なども交えながら、具体的かつ中立的に解説する予定です。





４．報告会の概要

今回の報告内容は、YouTubeライブにて配信となります。

配信タイトル：会長・山中裕が語る「大麻合法化に向けた世界情勢の報告」

配信形式：YouTubeライブ

配信予定日：2025年11月上旬（日時は後日公式サイトにて発表）

事前質問受付：info@shosukabu.com までメールでお送りください。



5．当社代表コメント

このテーマは“合法・非合法”という二項対立ではなく、 “社会をどう設計し、どう成熟させるか”という本質的な問いにつながっています。 日本社会が国際的視野を持って議論することが、未来への第一歩になると考えます。





■コンプライアンス注記

本企画は国内外の制度・政策動向の情報共有を目的としています。

日本国内法（大麻取締法など）に基づき、所持・譲渡・栽培等は厳格に禁止されています。

当社は法令遵守の立場から、教育・研究・政策提言を通じて社会的理解の促進を図ります。

