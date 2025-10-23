【販売開始】掃除もお手入れも自動で完結！Neakasaの人気商品「M1」「P2 MAX」がヨドバシカメラに登場

ジェンハイ株式会社

「Neakasa（ネアカサ）」 を展開する ジェンハイ株式会社（本社：東京都、代表取締役：王 忠林）は、人気製品である 全自動猫トイレ「Neakasa M1」 および ペットグルーミング掃除機「NEAKASA P2 MAX」 を、2025年10月より ヨドバシカメラ公式通販サイト「ヨドバシ.com」 にて販売開始いたしました。

Neakasa M1 ：https://www.yodobashi.com/product/100000001009417021/

Neakasa P2 MAX ：https://www.yodobashi.com/product/100000001009417023/

「Neakasa M1」：全自動でニオイ知らず、スマート猫トイレ

9つの高精度センサーを搭載し、猫の出入りを検知して自動清掃を開始

価格：\59,800（税込）

ゴールドポイント：5,980ポイント（10％還元／\5,980相当）

「Neakasa P2 MAX」：トリミングと吸引が同時にできるペットグルーミング

- 密閉構造のゴミ箱がニオイ漏れを防ぎ、常に清潔な環境を保ちます。- 静音設計（50dB以下）＆11.23Lの大容量ダストボックスで、1匹なら最大14日間ゴミ捨て不要。- 専用アプリを通じて遠隔操作も可能で、外出中でも安心してトイレ環境を管理できます。

価格： \19,980（税込）

ゴールドポイント： 1,998 ゴールドポイント（10％還元）（\1,998相当）

今後の展開

- ボタンひとつでブラッシングと吸引を同時に行えるP2 MAXは、毛の飛び散りを防ぎながらペットを清潔に保つグルーミング家電です。- 強力な吸引力で最大98％の抜け毛を吸引し、周囲を汚さず快適にケア。- 低ノイズ設計でペットもリラックス。- 5種類のバリカンコーム、足裏用・隙間用など多様なアタッチメントを備え、サロンレベルの仕上がりをご家庭で実現します。

今後、Neakasaはヨドバシ.comでの取り扱いを通じて、より多くのお客様に“ペットとの快適でスマートな暮らし”をお届けできるよう、製品ラインアップの拡充を進めてまいります。

現在販売中の全自動猫トイレ「M1」やペットグルーミング掃除機「P2 MAX」に加え、今後は生活家電家電やペットケア関連製品など、暮らしをサポートする多彩なスマート家電の展開を予定しております

Neakasaはこれからも、テクノロジーの力で“人とペットがともに快適に暮らせる世界”を目指し、日本の皆さまの生活に寄り添うブランドとして成長を続けてまいります。

「Neakasa（ネアカサ）」について

「Neakasa（ネアカサ）」は、旧「Neabot（ニーボット）」として2017 年に Genhigh が立ち上げたブランドです。当社のミッションは、最先端のスマートクリーニング ソリューションを提供することで、人々の生活における掃除の手間を簡略化し、生活の質を向上させることです。

現在、当社の製品ラインには、ペットクリーニング製品、床クリーニング製品及び家庭用クリーニング製品が含まれます。私たちのチームは、Microsoft、Honeywell、Motorola、Foxconn、Huaweiなど、世界ブランドに携わったメンバーから結成し、高品質で洗練されたデザインの製品開発を専門としております。

Neakasa（ネアカサ）というブランド掲げるミッションは最先端の技術を組み入れた製品で人々の生活を向上させることです。

最新ニュースについて、（https://dada.link/eSn-d4）にご覧ください。