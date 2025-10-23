ゴールボール日本代表 オリオンJAPAN女子チーム 「2025 IBSA Asia Pacific Championship」で準優勝！

一般社団法人日本ゴールボール協会

一般社団法人日本ゴールボール協会（以下、JGBA）は、2025年10月16日（木）～10月21日（火）にパキスタン・イスラマバードで開催された「2025 IBSA Asia/Pacific Championship」にて、オリオンJAPAN女子チームが準優勝を果たし、2026年6月に開催されるIBSA世界選手権への出場権を獲得したことをお知らせいたします。

なお、オリオンJAPAN男子チームは、パリ2024パラリンピック競技大会にて金メダルを獲得し予選は免除されているため、本大会には出場しておりません。

男女ともにAsia/Pacific地域の強豪国として、世界選手権大会の頂点、世界一を目指してまいります。

引き続き、ゴールボール日本代表「オリオンJAPAN」へのご支援・ご声援をよろしくお願いいたします。

日本戦 試合結果

メダルをかけた日本代表チームの集合写真

10月16日（木）日本 6 vs 4 タイ

10月17日（金）日本 10 vs 0 パキスタン

10月18日（土）日本 1 vs 3 中国

10月19日（日）日本 6 vs 0 韓国

10月20日（月）準決勝 日本 4 vs 0 韓国

10月21日（火）決勝 日本 1 vs 2 中国

最終順位

1位 中国

2位 日本

3位 韓国

4位 タイ

5位 パキスタン

選手・ヘッドコーチコメント

高橋 利恵子 （キャプテン）

皆さん、パキスタンに向けてたくさんの応援、本当にありがとうございました。まずは、世界選手権の切符をとることができ、ほっとしています。目標としていた金メダルにはあと一歩届きませんでしたが、手応えをつかむことができた収穫の多い大会となりました。

世界選手権に向けて、課題を整理して、またチーム一丸となって進んでいきます。今後とも応援よろしくお願いいたします。

神谷 歩未 （副キャプテン）

今大会も、たくさんの応援、ありがとうございました。決勝では、惜しくも中国に敗れてしまい、準優勝という結果でしたが、目標の一つであった世界選手権の切符を獲得することはできました。

今大会で得た成果と課題と向き合い、来年の世界選手権で、パラリンピックの出場権を獲得するために、チームで更に成長していきたいと思います。今後とも応援のほどよろしくお願いいたします。

萩原 紀佳

今大会も、応援してくださった皆様、ありがとうございます。今大会も、準優勝と言う結果で終わってしまい、すごく悔しい気持ちはありますが、一定の手ごたえを確実に得ることができました。今は、悔しい気持ちよりもさらに強くなれるという、前向きな気持ちの方が大きくなっています。

最低限の目標であった、世界選手権の出場権を獲得することができたので、世界一を目指して今後も精進して参ります。

今後とも応援いただけたら嬉しいです。

安室 早姫

日頃より、ご支援・応援いただき、ありがとうございます。また、大会期間中に、応援いただいた皆様、ありがとうございました。まず、世界選手権の出場権獲得という、最低限の目標を達成できたことには、一つほっとしています。一方で、予選決勝と中国に先制しながらも、逆転され2敗、銀メダルという結果は大変悔しいです。しかし、手応えや課題も沢山得ることができたので、チームで話し合い、高め合いながら、世界選手権に向けてまた一つずつ積み重ねて行きます。引き続き、ご支援・応援をよろしくお願いいたします。

天摩 由貴

日本から、アジアパシフィック大会を応援いただいた皆様、ありがとうございました。また、いつも私たちオリオンJAPANをご支援くださる皆様に心より感謝申し上げます。決勝戦を終え、今は自分のミスで負けてしまった悔しさと、チームへの申し訳なさでいっぱいですが、もっと大きな舞台で勝ち抜くために試練を与えていただいたとも捉えています。チームとして、手ごたえを感じられた部分もありました。この悔しさを必ず力に変えて、来年の世界選手権でパラリンピックの出場権を獲得できるように、また頑張っていきます。今後も、引き続きの応援をよろしくお願いいたします。

新井 みなみ

日本から応援してくださった皆様、ありがとうございました。決勝戦、中国に1点差で負けてしまい、金メダルを逃してしまいましたが、来年行われる世界選手権の切符を獲得することが出来ました。今大会での課題としっかり向き合い、世界選手権に向けて、チームで強化して参りたいと思います。引き続き応援よろしくお願いいたします。

栃木 隆宏 （ヘッドコーチ）

決勝戦は中国との対戦でした。高い集中力で中国の攻勢を凌ぎ、相手のセンターを揺さぶる攻撃を仕掛けて、得点に繋げることができました。後半にアクシデントもあり、勝ち切れなかったことは残念でしたが、集中力を切らすことなく戦い続けてくれました。結果は準優勝でしたが、多くの収穫を得ることができた大会でした。今大会で、来年6月に中国で開催される世界選手権への出場権を獲得することができました。たくさんのご声援をいただき、ありがとうございました。世界選手権に向けて、更なる強化に努めていきますので、引き続き応援のほどよろしくお願いします。