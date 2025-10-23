鈴与(株)坂戸物流センターが厚生労働大臣表彰「食品衛生優良施設」を受賞

鈴与株式会社

2025 年10 月16 日(木)、鈴与株式会社（本社：静岡市清水区、代表取締役社長：鈴木 健一郎、以下：当社）の物流拠点である坂戸物流センター(埼玉県坂戸市)が、食品衛生優良施設として令和7 年度「食品衛生事業功労者 厚生労働大臣表彰」を受賞し、東京・明治座にて開催された授与式に出席しました。

左) 株式会社鈴与カーゴサービス北関東 代表取締役社長 石井 斉、右) 鈴与株式会社 第三DC 事業部 部長 益岡 佑輔

坂戸物流センターは、食品の保管に加え、菓子製造業のライセンスを取得し、流通加工業務にも対応する食品専用施設です。5S 活動の徹底やクリーンルームの設置をはじめとする、地道かつ徹底した衛生管理の取り組みを積み重ねたことによる一般衛生管理の水準の向上および、作業従事者や工程に起因する異物混入リスクの確実な回避、防虫・防鼠対策、従業員の定期的な検便、衛生講習の継続的な実施など、管理体制の強化にも注力している点が高く評価され、このたびの受賞に至りました。

厚生労働省では、食品衛生の普及向上や業界の指導育成に顕著な功績がある施設を他の模範とすることを目的に、本表彰制度を実施しています。今回、当社の拠点がこの栄誉ある賞を受賞したことは非常に光栄であり、関係者一同の励みとなっています。

今後も当社は、より安全・安心な食品取り扱い環境の維持・構築に向けて、衛生管理のさらなる向上に努めてまいります。

■当社担当者のコメント

このたび、厚生労働大臣賞という栄えある賞を賜り、誠に光栄に存じます。日頃よりご支援を賜っております皆様に深く感謝申し上げます。また、施設開設以来２０年以上にわたり、衛生管理レベルの維持・向上に尽力してきたチームメンバーを誇りに感じております。今後も「食の安全」を担う責務を果たし、社会に貢献できるよう、より一層精進してまいります。

鈴与(株)坂戸物流センター 概要

・所在地：埼玉県坂戸市にっさい花みず木6 丁目24-2

・敷地面積：約811 坪

・主な取扱商材：食品

・施設機能：保税倉庫、クリーンルーム、温度管理設備(冷蔵・冷凍)