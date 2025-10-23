２０２５年ホームコーディ秋冬シリーズを本格展開

イオン株式会社

イオンは１０月２４日（金）より順次、全国の「イオン」「イオンスタイル」最大約４３０店舗※１と「イオンスタイルオンライン」にて、イオンのプライベートブランド「ＨÓＭＥ ＣÓＯＲＤＹ」（以下、ホームコーディ）から、秋冬商品を本格展開します。

ホームコーディは、“ここちよさを、デザインする。”をコンセプトに、シンプルナチュラルを中心とした季節感・トレンド感・統一感のあるテイストのデザインにこだわり、毎日のくらしをもっと便利に、快適にする商品をお手頃な価格でお届けしています。

今年の秋冬アイテムは、敷パッド・ワンタッチシーツ・ベッドパッドの３つの機能が１つになった 人気シリーズ「パッド de シーツ」から秋冬バージョンを初展開するほか、昨年発売の、毛布とカバーの１枚２役で使える「毛布deカバー」シリーズでは好評にお応えし、素材・デザインのバリエーションを拡大して展開します。また、「カバーの着脱が面倒」「洗えないからダニやほこりが気になる」といった掛ふとんのお悩みを解消する「カバーのいらない温度調整掛ふとん」も新たに展開するなど、あたたかさと“タイパ”や“スペパ”の機能性を両立した寝具やインテリアアイテムを強化します。

冬をあたたかく快適に過ごすのにかかせないこたつでは、あたたかさレベルを設定することで、好みに合わせて選びやすいご提案を新たに取り組んでいるほか、毎年好評の、ＵＳＢポートを備えてソファに入りながらくつろげる「ソファ前こたつ」なども展開します。

今後もイオンは、お客さまの生活に寄り添い、日々のくらしをもっと豊かに、快適にお過ごしいただける商品を提案してまいります。

【「ホームコーディ」秋冬アイテム 展開概要】

本格展開：２０２５年１０月２４日（金）より順次

展開店舗：全国の「イオン」「イオンスタイル」最大約４３０店舗※１

ＷＥＢサイト：「イオンスタイルオンライン」https://aeonretail.com/Page/homecoordy.aspx

品 目 数：寝具、インテリアなど、合計 約６６０品目（規格やカラー、柄違いを含みます）

ＳＮＳ：「インスタグラム」https://www.instagram.com/home_coordy/

「Ｘ（エックス）」https://x.com/HOMECOORDY

【展開商品一例】

<冬の暮らしを、暖かく快適に過ごす「HÓME CÓORDY HEAT」>

「ホームコーディヒート」は吸湿発熱素材を使用したイオンの開発商品です。身体から発生する水分を繊維が吸収することで、「吸着熱」と呼ばれる熱が発生し、暖かく感じられます。敷パッドや毛布などの寝具から、ラグといったインテリアまで、アイテムを豊富に展開しています。

＜ホームコーディヒート特集ページ＞

https://aeonretail.com/Page/h-homecoordyheat.aspx?utm_source=aeon_retail&utm_medium=release&utm_campaign=h_item_202510_23(https://aeonretail.com/Page/h-homecoordyheat.aspx?utm_source=aeon_retail&utm_medium=release&utm_campaign=h_item_202510_23)

■秋・冬・春まで長～く使えるリバーシブルパッドdeシーツ

敷パッド・ワンタッチシーツ・ベッドパッドの３枚１役で大好評のコスパ・タイパ・スペパ抜群の寝具「パッドdeシーツ」から秋冬バージョンが初登場します。取り付けや洗濯の手間、収納スペースが省略でき、時短につながります。ソフトでふんわりとした風合いの起毛面と、季節を選ばない綿入り素材のパイル面の両面使えるリバーシブルタイプです。両面に抗菌防臭加工を施し、清潔を保てます。ネット使用で洗濯も可能です。

価格帯：本体３,９８０円（税込４,３７８円）～本体８,９８０円（税込９,８７８円）

サイズ：シングル・セミダブル・ダブル・クイーン・キング・ファミリー（キング・ファミリーは店頭取り寄せ及びイオンスタイルオンラインで販売）

カラー：ピンク・ブルー・グレージュ

■毛布deカバー（針抜き無地・ジャカード・プリント・フェイクファー）

１枚２役で使える、やわらかくあたたかい毛布素材のふとんカバーです。肌寒い時期に１枚であたたかく寝られる毛布として使用でき、寒い時期には掛ふとんを入れてさらに暖かく使用できます。好評にお応えし、今年は素材・デザインのバリエーションを拡大して展開します。取り付け・取り外しが簡単な８カ所スナップボタン付きで、ふとんとのズレを防ぎます。洗濯も一度に済ませることができ、シーズンオフ時も省スペースで収納できます。抗菌防臭機能で長く清潔を保ちます。

＜針抜き無地＞＜ジャカード＞

＜プリント＞＜フェイクファー＞

価格帯：本体３,９８０円（税込４,３７８円）～本体７,９８０円（税込８,７７８円）

カラー：＜針抜き無地＞ピンク・グレー ＜ジャカード＞グレージュ・ブラウン ＜プリント＞ラベンダー・グレージュ ＜フェイクファー＞ピンク・ブルーグリーン・ブラウン

■ふっくらあたたか フランネルラグ

体から発する湿気を吸収して熱に変換する吸湿発熱機能と、体温などで温められた繊維から放射する遠赤外線で、保温性が向上する保温性機能付きラグです。ふっくらとした踏み心地となめらかで優しい肌ざわりが特長で、くつろぎタイムをよりあたたかくお過ごしいただけます。裏面滑り止め付きでズレにくく、抗菌防臭機能で衛生的に使用いただけます。

規格／価格：１３０×１８５ｃｍ／本体４,９８０円（税込５,４７８円）

１８５×１８５ｃｍ／本体５,９８０円（税込６,５７８円）

２００×２４０ｃｍ／本体７,９８０円（税込８,７７８円）

カラー：ネイビー・ブラウン

＜２０２５年秋冬シーズン新登場アイテム＞

■カバーのいらない温度調整掛ふとん

「カバーの着脱が面倒」「洗えないからダニやほこりが気になる」など、掛ふとんの負を解消した寝具です。肌ざわりの良い生地を使用し、シングルロングサイズは洗濯機やコインランドリーで、ダブルロングサイズは手洗いできます。ムレにくく、中わたに防ダニ加工、側生地に抗菌防臭機能付きで衛生的に使えます。アウトラスト(R)温度調整わたを使用し、温度に合わせて余分な熱を吸収・放出して温度を調整するため、長いシーズン快適に使用できます。

規格／価格：シングルロング／本体９,８００円（税込１０,７８０円）

ダブルロング／本体１４,８００円（税込１６,２８０円）

カラー：グレー・ベージュ

■極厚・防音 なめらかタッチラグ

厚みのあるウレタンを使用し、ふんわりとした踏み心地で冬のリラックスタイムを快適にお過ごしいただけます。床の衝撃音を低減する仕様に加え、裏面に滑り止め加工を施しているため、お子さまのいる家庭にもおすすめです。

ホットカーペット、床暖房対応しており、より快適にあたたかくお過ごしいただけます。

規格／価格：１３０×１８５ｃｍ／本体７,９８０円（税込８,７７８円）

１８５×１８５ｃｍ／本体９,８００円（税込１０,７８０円）

２００×２４０ｃｍ／本体１２,８００円（税込１４,０８０円）

カラー：グレージュ・ベージュ

＜“ライフスタイルで選ぶ”こたつのある暮らしをご提案＞

■ＵＳＢコンセント付き 高さが変えられるソファ前こたつ ※こたつふとんは別売りです。

ソファに座ったままふとんをかけてあたたかくくつろげるこたつです。脚を取り外すことができ、冬以外や、ソファのないご家庭でもセンターテーブルとして使用できます。天板にコンセント２口、タイプＡとタイプＣのＵＳＢポートを各１口備え、スマホやパソコン充電はもちろん、お鍋などを卓上で楽しめます。また、手元コントローラーで簡単に温度調整ができます。天板裏にコードや継ぎ脚を収納でき、シーズンオフ時の紛失も防げる仕様です。

規格：幅１２０×奥行６０×高さ６４・４２ｃｍ

価格：本体３９,８００円（税込４３,７８０円）

カラー：ナチュラル

■丸型リビングこたつ ※こたつふとんは別売りです。

一人暮らしの方やワンルームの部屋にも置きやすいサイズの丸形こたつです。角がないため、お子さまのいるご家庭でも安心です。冬はこたつで、夏はテーブルとして、通年使用できます。

規格：直径７０×高さ３９ｃｍ

価格：本体１４,８００円（税込１６,２８０円）

カラー：ナチュラル・ホワイト

■こたつ掛ふとんリバーシブル

柄、無地の異なる側生地の、両面使える掛ふとんです。お好みの肌ざわりを気分に合わせて変えることができます。レベル１の「ベーシックなあたたかさ」から、レベル３の「最もあたたかい」まで、お好みのあたたかさ・ボリューム感を選べるラインアップで展開します。抗菌防臭加工付きです。

＜あたたかさレベル★＞ベーシックなあたたかさ すっきり見えるコンパクトタイプ＜あたたかさレベル★★＞さらにあたたかい 迷ったらこれ！ベーシックタイプ＜あたたかさレベル★★★＞最もあたたかい これ一枚でポカポカなボリュームタイプ

規格：１９０×１９０ｃｍ/１９０×２４０ｃｍ

価格帯：本体３,９８０円（税込４,３７８円）～本体９,８００円（税込１０,７８０円）

＜こたつのある暮らし特集ページ＞

https://aeonretail.com/Page/h-kotatsu.aspx?utm_source=aeon_retail&utm_medium=release&utm_campaign=h_item_202510_23(https://aeonretail.com/Page/h-kotatsu.aspx?utm_source=aeon_retail&utm_medium=release&utm_campaign=h_item_202510_23)

＜冬の家族団らんの時間を彩る“鍋”をもっと手軽に！＞

■土鍋風 軽量鍋

「土鍋は洗ったり出し入れしたりするのが重くて大変」という声にお応えした、土鍋のような見た目なのに軽い「土鍋風軽量鍋」です。今年はお客さまのご要望に合わせて、「直径３０ｃｍ」の大型サイズも新たに展開します。

あたたかみのあるデザインで、ふきこぼれにくく具材もたっぷり入る深型です。内面はこびりつきにくいフッ素樹脂加工でラクラクお手入れできます。ガス火、ＩＨの両方に対応しています。

価格帯：本体１,９８０円（税込２,１７８円）～本体４,４８０円（税込４,９２８円）

サイズ：１８ｃｍ・２０ｃｍ・２４ｃｍ・２７ｃｍ・３０ｃｍ

【全品１０％ＯＦＦ！「ホームコーディ週間」開催】

１０月２４日（金）から１１月３日（月・祝）まで、北陸信越・関東・東海・近畿・中四国の「イオン」「イオンスタイル」にて「イオンお買物アプリ」クーポンのご提示「ホームコーディ」商品が全品１０％割引になる「ホームコーディ週間」を初開催します。冬支度におすすめの寝具やインテリア、家電の買い替えなど、“知って、試して、良さを実感！”いただける、この時期におすすめのアイテムをお得に購入いただけます。（「イオンスタイルオンライン」でご購入の場合はクーポンコードで１０％割引となります）

＜ホームコーディ週間 特設サイト＞

https://aeonretail.com/Page/h-homecoordyweek.aspx?utm_source=aeon_retail&utm_medium=release&utm_campaign=h_item_202510_23(https://aeonretail.com/Page/h-homecoordyweek.aspx?utm_source=aeon_retail&utm_medium=release&utm_campaign=h_item_202510_23)

■HÓME CÓORDY（ホームコーディ）について

「HÓME CÓORDY（ホームコーディ）」は、 “ここちよさを、デザインする。”をコンセプトに展開する、イオンの住まいと暮らしのブランドです。「暮らし」「住まい」「スマートライフ」「ステーショナリー＆クラフト」の４つのカテゴリーで、ライフスタイルや生活の困りごとなど、お客さまの暮らしに合わせた充実したコーディネート提案で商品や売場を展開しています。

【HP】https://aeonretail.com/Page/homecoordy.aspx

【Instagram】https://www.instagram.com/home_coordy/

【 Ｘ 】https://x.com/HOMECOORDY

※１：店舗により品揃えや展開期間は異なります。

以上