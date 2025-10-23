AIが5分で本格的なWEBサイトを自動生成――制作現場の“ムリ”を救う、新時代のWeb制作ツール誕生！
2025年10月、フラノデザイン株式会社（本社：北海道富良野市）は、
AI自動生成Web制作ツール 「DEQUILA（デキーラ）」 の正式リリースを発表いたします。
「納期がない」「予算が足りない」「デザインが浮かばない」――
そんな制作現場の“あるある”を一気に解決する、次世代の制作支援システムです。
■「DEQUILA」とは
DEQUILAは、AIがアイデアや事業情報をもとに、わずか5分で本格的なWEBサイトを自動生成する革新的なプラットフォームです。
構成、文章、デザイン、HTMLコードまでをAIが一気に生成し、即時プレビューで確認可能。
DEQUILAは「テンプレートベースではない」AIデザイン生成を実現し、構成からHTMLまで一気通貫で作り上げます。
▶︎ 生成動画マニュアルはこちら
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=oym7P1q7I-s ]
■開発の背景
Web制作現場では、慢性的な人手不足・短納期・低予算が課題となっています。
DEQUILAは、実際のクリエイターが「こういうツールが欲しかった」と思う機能を形にしたプロダクトです。
AIが制作初期の「構成迷子」「ネタ切れ」を防ぎ、打ち合わせ中でも即提案できる“スピード武装”を実現します。
■主な特徴
１. AIディレクション生成
簡単な説明から、サイト構成・文言・デザインの方向性をAIが自動提案。
２. 複数デザインバリエーション生成
1回の入力で複数のデザイン案を同時生成し、即比較が可能。
３. 実用的なHTMLコード出力
生成結果はそのまま即納品・公開できるレベルの高品質コード。
４. 即時プレビュー機能
PC・スマホ両方の表示を即座に確認し、修正点をその場で把握。
■導入のメリット
制作時間を最大95％削減。 AIが最新のUX・デザイントレンドを学習した高品質デザインを提供。 少人数チームやフリーランスでも、低単価案件で採算が取れる制作体制を実現。 提案スピードが圧倒的に向上し、商談現場で即提案が可能に。
■利用対象
制作リソースが不足しているフリーランス・小規模制作会社 ノーコードに限界を感じているデザイナー・ディレクター 「自社サイトを短期間で立ち上げたい」事業者 SNSやチラシでは伝わらない情報をWebで発信したい開業者
■ブランドメッセージ
「無理だと思ったら、デキーラ。」
できるに酔いしれる、AIホームページ制作ツール。
DEQUILAは、誰もが“自分のサイトを自分で作れる”時代を加速させます。
デザインやコードの専門知識がなくても、アイデアさえあれば5分でカタチに。
Web制作の“民主化”を目指す、まったく新しい制作の入口です。
■サービス概要
サービス名：DEQUILA（デキーラ）
提供開始日：2025年10月22日
提供形態：Webアプリケーション（ブラウザ対応）
月額料金：Standard / Business / Premium 各プランあり
開発・提供：フラノデザイン株式会社
所在地：北海道富良野市
お問い合わせ
dequila.nomunika@gmail.com
公式サイト
https://dequila.jp
公式X（旧Twitter）
https://x.com/DEQUILA2025
■お問い合わせ先
フラノデザイン株式会社
DEQUILA 広報担当
Mail：dequila.nomunika@gmail.com
※システムに関するお問い合わせは「フラノデザイン株式会社」より、
導入に関するお問い合わせは総代理店「株式会社ダブルエムエンタテインメント」より
ご返信いたします。
