AIが5分で本格的なWEBサイトを自動生成――制作現場の“ムリ”を救う、新時代のWeb制作ツール誕生！

フラノデザイン 株式会社

2025年10月、フラノデザイン株式会社（本社：北海道富良野市）は、

AI自動生成Web制作ツール 「DEQUILA（デキーラ）」 の正式リリースを発表いたします。



「納期がない」「予算が足りない」「デザインが浮かばない」――



そんな制作現場の“あるある”を一気に解決する、次世代の制作支援システムです。

■「DEQUILA」とは

DEQUILAは、AIがアイデアや事業情報をもとに、わずか5分で本格的なWEBサイトを自動生成する革新的なプラットフォームです。

構成、文章、デザイン、HTMLコードまでをAIが一気に生成し、即時プレビューで確認可能。

DEQUILAは「テンプレートベースではない」AIデザイン生成を実現し、構成からHTMLまで一気通貫で作り上げます。

▶︎ 生成動画マニュアルはこちら

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=oym7P1q7I-s ]

■開発の背景

Web制作現場では、慢性的な人手不足・短納期・低予算が課題となっています。

DEQUILAは、実際のクリエイターが「こういうツールが欲しかった」と思う機能を形にしたプロダクトです。

AIが制作初期の「構成迷子」「ネタ切れ」を防ぎ、打ち合わせ中でも即提案できる“スピード武装”を実現します。

■主な特徴

１. AIディレクション生成

簡単な説明から、サイト構成・文言・デザインの方向性をAIが自動提案。

２. 複数デザインバリエーション生成

1回の入力で複数のデザイン案を同時生成し、即比較が可能。

３. 実用的なHTMLコード出力

生成結果はそのまま即納品・公開できるレベルの高品質コード。

４. 即時プレビュー機能

PC・スマホ両方の表示を即座に確認し、修正点をその場で把握。

■導入のメリット

制作時間を最大95％削減。 AIが最新のUX・デザイントレンドを学習した高品質デザインを提供。 少人数チームやフリーランスでも、低単価案件で採算が取れる制作体制を実現。 提案スピードが圧倒的に向上し、商談現場で即提案が可能に。

■利用対象

制作リソースが不足しているフリーランス・小規模制作会社 ノーコードに限界を感じているデザイナー・ディレクター 「自社サイトを短期間で立ち上げたい」事業者 SNSやチラシでは伝わらない情報をWebで発信したい開業者

■ブランドメッセージ

「無理だと思ったら、デキーラ。」



できるに酔いしれる、AIホームページ制作ツール。

DEQUILAは、誰もが“自分のサイトを自分で作れる”時代を加速させます。

デザインやコードの専門知識がなくても、アイデアさえあれば5分でカタチに。

Web制作の“民主化”を目指す、まったく新しい制作の入口です。

■サービス概要

サービス名：DEQUILA（デキーラ）

提供開始日：2025年10月22日

提供形態：Webアプリケーション（ブラウザ対応）

月額料金：Standard / Business / Premium 各プランあり

開発・提供：フラノデザイン株式会社

所在地：北海道富良野市

お問い合わせ

dequila.nomunika@gmail.com

公式サイト

https://dequila.jp

公式X（旧Twitter）

https://x.com/DEQUILA2025

以下、メディア関係者限定の特記情報です。個人のSNS等での情報公開はご遠慮ください。

