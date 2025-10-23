『俺だけレベルアップな件：ARISE』大人気アニメ『葬送のフリーレン』とコラボアップデートを実施

ネットマーブルジャパン株式会社

●『葬送のフリーレン』の主要キャラクター「フリーレン」、「フェルン」、「シュタルク」3種が登場

●「光の工房」に「剛体の軍団長ヴァルタイル」を追加、新ボスが登場するインスタンスダンジョンなど、多彩なコンテンツをアップデート

●コラボ記念イベント開催！SSRハンター「シュタルク」など豪華報酬をプレゼント

ネットマーブルは、スマートフォン及びPC向け最新アクションRPG『俺だけレベルアップな件：ARISE』（略称：俺アラ、開発：Netmarble Neo）において、10月23日（木）に、大人気アニメ『葬送のフリーレン』とのコラボアップデートを実施いたしました。

『葬送のフリーレン』は、「週刊少年サンデー」（小学館刊）にて連載中、原作・山田鐘人、作画・アベツカサよる、シリーズ世界累計部数3000万部を突破する同名漫画を原作としたアニメ作品です。勇者たちによって魔王が倒された“その後”の世界を舞台に、千年以上生きる魔法使い・フリーレンが、かつて共に魔王を倒した勇者・ヒンメルの死をきっかけに“人を知るための旅”に出かける物語が描かれます。

今回のコラボアップデートでは、『葬送のフリーレン』に登場する主要キャラクター「フリーレン」、「フェルン」、「シュタルク」の3人が、SSRランクのハンターとして『俺アラ』の世界に登場します。



「フリーレン」は水属性の魔法使いで、杖を用いた華やかな魔法スキルを持つのが特徴です。

主要スキルは、

・破滅の雷を放つ魔法「ジュドラジルム」

・地獄の業火を出す魔法「ヴォルザンベル」

・巨大なゾルトラークを放つ魔法 「一般攻撃魔法（ゾルトラーク）：究極」

などがあります。

「フェルン」は火属性の魔法使いで、

・対象を中心に複数の魔法陣を生成し、ゾルトラークを放つ「魔族を殺す魔法（ゾルトラーク）：飽和」

・前方に向かって複数のゾルトラークを乱射する「魔族を殺す魔法 (ゾルトラーク)：連射」

・ 魔力を集約して、巨大なゾルトラークを発射して前方を焦土化する「 魔族を殺す魔法 (ゾルトラーク)：大」

といったスキルを所持しています。

「シュタルク」は火属性のタンクで、斧を使った重量感のある戦闘スタイルが特徴です。

主要スキルは、

・体を素早く回転させながら斧を振り回す「回転強打」

・正面に斧を強く振り下ろす「閃天撃」

・空中から地面に落下しながら、斧を強く振り下ろす「閃天撃・滅」

などを兼ね備えています。

さらに、『葬送のフリーレン』に登場する「勇者の剣」が、水篠旬の専用SSR光属性武器「勇者の剣」として追加されるほか、「光の工房」に「剛体の軍団長ヴァルタイル」が登場いたします。

他にも、新たなボスが出現するインスタンスダンジョンの追加や、11月6日よりプレイ可能な新コンテンツ「観望者の禁書館」など、多彩なアップデートを実施予定です。

また、コラボを記念して、SSRハンター「シュタルク」などの3種のコラボハンターの中から1つを獲得できる「旅の仲間達！ログインボーナス」や「旅の仲間達！SSRハンター武器選択チケット」が獲得できる「ボスチャレンジ」などの特別イベントも開催中です。

本アップデートやイベントの詳細は公式フォーラムをご確認ください。

・公式フォーラム：10月23日（木）アップデート詳細

https://forum.netmarble.com/slv_jp/view/10/18592

・公式フォーラム：開催中のイベント

https://forum.netmarble.com/slv_jp/list/13/1

◆『葬送のフリーレン』とは◆

「週刊少年サンデー」(小学館)で連載中、山田鐘人(作)とアベツカサ(画)による漫画『葬送のフリーレン』。勇者とそのパーティーによって魔王が倒された“その後”の世界を舞台に、勇者と共に魔王を打倒した千年以上生きる魔法使い・フリーレンと、彼女が新たに出会う人々の旅路が描かれていく。

“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語で、多くの読者を獲得。

これまでに「マンガ大賞2021」大賞、「第25回手塚治虫文化賞」新生賞、「第69回(2023年度)小学館漫画賞」、「第48回講談社漫画賞」少年部門など数々の漫画賞を受賞。

そして現在発売中のコミックスは累計部数3000万部を突破！漫画ファンの間で旋風を起こしている。それを原作とするTVアニメは2023年9月から2024年3月まで放送され、国内外で幅広い、数多くのファンを獲得し、大きな反響を呼んだ。

そしてこの度、待望の第2期が2026年1月より日本テレビ系で放送決定！

フリーレンの「人の心を知る旅」が、再び始まる―。

●公式ホームページ

https://frieren-anime.jp/

(C) 山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会

『俺だけレベルアップな件：ARISE』の詳細については、公式X、YouTube、公式TikTokなどの公式チャンネルでも最新情報を発信していきます。ぜひフォローしてください。

・公式サイト

https://sololeveling.netmarble.com/

・公式フォーラム

https://forum.netmarble.com/slv_jp

・公式X

https://twitter.com/Sololv_ARISE_JP

・公式YouTube

https://www.youtube.com/@SoloLevelingARISE_JP

・公式TikTok

https://www.tiktok.com/@sololeveling.arise_jp

◆『俺だけレベルアップな件：ARISE』とは◆

Netmarble Neoが開発した『俺だけレベルアップな件：ARISE』は、全世界累計143億を超えるPV数を誇るオリジナルウェブトゥーンシリーズ「俺だけレベルアップな件」を題材にしたアクションRPGです。プレイヤーはハンターとなって異次元の敵の大群から人類を守り、その影を抽出して影の軍団を作ることになります。そして、新たなスキルやスタイリッシュなアクション、様々なハンターとその能力をコントロールできるプレイの仕組みを通じて、“レベルアップ”を体験することができます。

・アプリダウンロード

【App Store】

https://apps.apple.com/jp/app/id1662742277

【Google Play】

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.sololv

【Netmarble Launcher】（PC）

https://sololeveling.netmarble.com/ja/pcplay

◆俺だけレベルアップな件：ARISEについて◆

［ タイトル ］ 俺だけレベルアップな件：ARISE

［ ジャンル ］ アクションRPG

［ 提供元 ］ Netmarble Corp.

［ 開発元 ］ Netmarble Neo Inc.

［ 対応端末 ］ iOS ／ Android ／ PC ※クロスプレイ対応

［ 価格 ］ 基本無料（アプリ内課金あり）

［ サービス開始日 ］ 2024年5月8日

◆Netmarble Corp.（ネットマーブル）について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Games、Jam Cityの親会社であり、HYBEとNCSOFTの主要株主でもあるネットマーブルは、『俺だけレベルアップな件：ARISE』、『セブンナイツ ポケット』、『神之塔：NEW WORLD』、『リネージュ2 レボリューション』、『マーベル・フューチャーファイト』、『二ノ国：Cross Worlds』、『七つの大罪 ～光と闇の交戦～』など、多様なポートフォリオを有しています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en(https://company.netmarble.com/en) をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。

情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C) DUBU(REDICE STUDIO), Chugong, h-goon 2018 / D&C MEDIA

(C) Netmarble Corp. & Netmarble Neo Inc. All Rights Reserved.

※記載されている会社名・製品名・サービス名は、各社の商標または登録商標です。