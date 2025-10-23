出産祝いにぴったり！天然木の「きのこのうつわ」3点セット～名入れギフトで特別な贈り物～
やさしい木のぬくもりをそのまま形にした「きのこのうつわ」3点セット。
離乳食から幼児食まで長く使える、日本の木工職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた安心の日本製です。
丸みを帯びたフォルムと、キノコのようなやさしいデザインが赤ちゃんの手にもなじみやすく、
軽くて割れにくい木製素材は、お子さまの初めての器としてぴったり。
塗装には食品衛生法に適合した塗料を使用しており、安心して毎日の食卓にお使いいただけます。
お名前を刻印できる名入れ対応で、世界にひとつだけの特別なギフトにも。
出産祝いやお食い初め、初節句、誕生日プレゼントなど、成長を祝うシーンに選ばれています。
かわいらしさと実用性を兼ね備えた木の器は、贈る人の想いを温かく伝えるアイテム。
自然素材ならではの風合いが、お子さまの成長とともに味わいを増していきます。
きのこのうつわ（3点セット） 名入れ可～出産祝いに日本製の木の器～
https://naire-shop.com/naire-sunaolab-001/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332556&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
