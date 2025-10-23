アフィリエイター＆ブロガー＆インフルエンサー向け勉強＆交流イベント『静岡・浜松アフィリエイトミーティング【テーマ：マネタイズ in 浜松】』を、日本アフィリエイト協議会が11月26日（水）夜に無料開催
アフィリエイト・プログラムの業界団体「一般社団法人 日本アフィリエイト協議会（JAO）」主催で、「わかったブログ」を運営するスモールライフ株式会社の代表取締役、菅家伸（HN:かん吉）氏と、株式会社えんむすび代表取締役の金田聡氏ご協力のもと、“マネタイズ in 浜松”をテーマにした勉強＆交流会『静岡・浜松アフィリエイトミーティング』を2025年11月26日（水）夜に無料開催致します。
会場は静岡県浜松市のJR浜松駅・遠鉄新浜松駅から徒歩5分の場所にある『Co-startup Space & Community FUSE』です。ミーティング後には会場近くで「静岡アフィリエイト懇親会」（懇親会は任意参加＆有料）の開催を予定しております。
現在アフィリエイトに取り組まれているアフィリエイター＆ブロガー＆インフルエンサーの方であれば、原則どなたでも2025年11月26日（水）夜開催の『静岡・浜松アフィリエイトミーティング』に無料でご参加頂けます（※SNSやYouTubeなどでアフィリエイト取組中の方も参加頂けます）。
静岡・浜松アフィリエイトミーティングは“マネタイズ in 浜松”をテーマに、ミーティング前半に各幹事メンバーから説明や情報共有を行わせて頂きます。またその後、幹事3名による三者対談（パネルディスカッション）を実施致します。
後半は各自簡単な自己紹介を行って頂き（※お名前や運営ブログ名は非公表でも構いません）、意見交換＆質疑応答＆フリートークの時間とさせて頂きます。お気軽にご質問やご発言頂ければと思います。
静岡・浜松アフィリエイトミーティングに参加される方向けに、協力企業から「アフィリエイト報酬アップキャンペーン」や「レビュー用商品プレゼント」などの参加特典もご用意頂いております。
ミーティング終了後には「静岡・浜松アフィリエイト懇親会」の開催も予定しております（※会費4,000円、参加は希望者のみ）。アフィリエイター・ブロガー・インフルエンサー同士で交流、情報交換が可能な機会となりますので、よろしければアフィリエイト懇親会への参加もご検討下さい。
静岡・浜松アフィリエイトミーティングに参加をご希望頂ける方は、定員が埋まる前、もしくは【2025年11月21日（金）正午】までに下記参加申込フォームよりお申し込みをお願い致します。
▽静岡・浜松アフィリエイトミーティング：参加申込フォーム▽
https://business.form-mailer.jp/lp/c0ebba7b101673
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【JAO】静岡・浜松アフィリエイトミーティング：概要
https://www.japan-affiliate.org/news/shizuoka251126/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
■日時：
2025年11月26日（水）18時00分～20時00分 （受付17時45分～）
※懇親会は20時30分～開催予定
■会場：
Co-startup Space & Community FUSE
静岡県浜松市中央区鍛冶町100-1
ザザシティ浜松中央館 B1F
※JR浜松駅・遠鉄新浜松駅から徒歩5分
■主催：
一般社団法人日本アフィリエイト協議会（JAO）
■幹事：
スモールライフ株式会社 菅家伸（HN:かん吉）
株式会社えんむすび 代表取締役 金田聡
日本アフィリエイト協議会（JAO）事務局 笠井北斗
■定員： 現地参加 最大10名
■会費： 無料（※懇親会にも参加される方は4,000円）
■参加形式：
