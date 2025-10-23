灌流培養システム市場2025-2031：世界市場規模、成長、動向、予測の最新分析
灌流培養システムとは、生体組織や細胞を長期間かつ高密度に維持・増殖させるために、培養液を継続的に供給・排出する動的な培養手法に基づいた装置である。従来のバッチ培養とは異なり、代謝産物の蓄積を抑えながら新鮮な栄養を常に供給できる点が特徴であり、特に抗体医薬品、再生医療、ワクチン生産、幹細胞培養などの高付加価値領域において中心的な技術として活用されている。灌流制御、ろ過膜の選定、細胞保持技術、モニタリングセンサーとの統合など、工学的・生物学的な複合技術が求められるため、装置自体の高度化と操作性の最適化が進められている。今後のバイオ製造の高度化・省スペース化・自動化の流れの中で、灌流培養は持続的な細胞生産のコア技術として、その重要性を一層高めつつある。
灌流培養システムの業界発展は、「持続的生産」へのニーズと「空間効率の最適化」という2つの技術課題の克服を通じて進展してきた。従来のバッチ式やフェドバッチ式の限界を超え、高密度かつ長期間にわたり安定した細胞培養が可能であることから、生産性の向上とコスト削減の両立を実現しうる。特に、プロセススケーラビリティやシングルユース技術との親和性が高く、柔軟な製造体制構築が可能であることが、業界内での導入加速の背景となっている。また、培養プロセスにおけるリアルタイムモニタリング技術の進化と連携することで、品質制御の精度も向上しつつあり、「生きた細胞工場」としての最適環境を提供する装置として注目されている。
灌流培養システムは、バイオ医薬品および再生医療の分野で急速に重要性を増している。特に抗体医薬や細胞治療製品の製造においては、少量高価値の細胞製品を効率的かつ安定的に得ることが求められるため、灌流型の高密度培養はその要求を満たす有効な手段とされる。さらに、ヒト幹細胞、iPS細胞、3Dオルガノイドといった複雑な細胞系の培養にも適用可能であり、今後の個別化医療や組織工学の進展と並行して、灌流システムへの依存度は高まっていくと予測される。この分野では、装置そのものの性能だけでなく、GMP対応、オートメーション対応、データ完全性への対応といった「製造環境全体の設計力」が競争力の差異を生む要素となっている。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバル灌流培養システム市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/113422/perfusion-culture-system）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが8.2%で、2031年までにグローバル灌流培養システム市場規模は1.8億米ドルに達すると予測されている。
図. 灌流培養システム世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332549&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332549&id=bodyimage2】
図. 世界の灌流培養システム市場におけるトップ6企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、灌流培養システムの世界的な主要製造業者には、Cytiva、Merck、Sartoriusなどが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約50.0%の市場シェアを持っていた。
灌流培養システム市場を押し上げる主な要因は、バイオ製造の高度化要求と、次世代細胞技術の産業応用である。細胞製品の需要が多様化・個別化するなか、製造プロセスにおける柔軟性・効率性・再現性の向上が不可欠であり、灌流システムはその要請に合致する技術基盤として注目を集めている。また、IT・IoT技術との融合により、データ駆動型のプロセス管理や遠隔操作・監視も現実化しつつあり、スマートバイオファクトリーへの橋渡しとなるインフラとしての役割が期待される。さらに、アカデミアとの連携を通じたニッチ分野への展開や、培養液最適化との統合開発など、新たな市場価値の創出に向けた取り組みも進行中である。今後は、低コスト化、操作性向上、環境負荷の低減など、多角的な課題解決を通じて、灌流培養システムはバイオ産業全体の中核装置として位置づけられるであろう。
レポート概要
タイプ別セグメント：
Long-Lasting Parts System
Single-Use Parts System
用途別セグメント：
Biopharmaceutical
3D Cell Culture
Scientific Research
Others
会社概要
LP Informationは、専門的な市場調査レポートの出版社です。高品質の市場調査レポートを提供することで、意思決定者が十分な情報を得た上で意思決定を行い、戦略的な行動を取ることを支援し、新製品市場の開拓という研究成果を達成することに注力しています。何百もの技術を網羅する膨大なレポートデータベースにより、産業市場調査、産業チェーン分析、市場規模分析、業界動向調査、政策分析、技術調査など、さまざまな調査業務のご依頼に対応可能です。
お問い合わせ先｜LP Information
日本語公式サイト：https://www.lpinformation.jp
グローバルサイト：https://www.lpinformationdata.com
電子メール：info@lpinformationdata.com
配信元企業：LP Information Co.,Ltd
