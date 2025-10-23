【中京テレビドローンスクール「そらメディア」】今後のアーカイブ配信スケジュールを公開！

中京テレビ放送株式会社

中京テレビドローンスクール「そらメディア」（運営：中京テレビ放送株式会社）は、過去に実施した人気ウェビナーのアーカイブ配信スケジュールを公開します。

「見逃した」「もう一度見たい」という声にお応えし、期間限定で再配信を実施いたします。

今回のアーカイブ配信では、ドローンの活用や国家資格取得に役立つ内容を中心に、これまで多くの反響をいただいたウェビナーを再公開いたします。

期間中はお好きなタイミングで視聴可能ですので、ぜひこの機会にご覧ください。

■アーカイブ配信スケジュール- 10月30日（木）～11月5日（水） 鈴木康一郎アナが語る！現場で飛ばす、伝えるドローン活用- 11月13日（木）～11月19日（水） 知らないと損をする？助成金で変わるドローン資格取得のハードル- 11月27日（木）～12月3日（水） 大屋根リングを撮影した空撮カメラマン・鈴木直斗氏が語る「空撮の心得」- 12月11日（木）～12月17日（水） インストラクターが語る！試験合格のポイントと受講生あるある

各配信の視聴URLは、配信開始日に公式LINEおよびメールマガジンにてご案内いたします。

まだ登録されていない方は、そらメディア公式サイトよりお問い合わせ、もしくは公式LINEを友だち追加ください。

HPに問い合わせる :https://www.ctv.co.jp/sora-media/document-request/公式LINE友だち追加 :https://lin.ee/RVTW2qI

- そらメディアとは

2023年1月20日よりサービスを開始したドローンスクール「そらメディア」。

ユーザーニーズに合わせた免許取得提案 ～ 活用支援までワンストップでサポートするサービスです。資格取得がゴールではなく、資格取得後のビジネス上でのドローンの運用方法や活用方法までサポートいたします。講習では長年、中京テレビ放送で空撮に携わってきた撮影スタッフなどがインストラクターとなり、ドローンの基本情報から法律に関することなど、ドローン操縦に関わる内容を丁寧に講習しております。2023年８月より国家資格コースも開講。

■国家資格について

https://www.ctv.co.jp/sora-media/national-qualification/

■公式HP

https://www.ctv.co.jp/sora-media/