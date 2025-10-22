β版リリースから１週間で登録企業100社突破！ライスカレープラス「SNSマーケターAIHey」を2025年10月23日より一般公開！

株式会社MUSCAT GROUP

ニッチトップ戦略に基づくブランドプロデュース事業を展開する株式会社MUSCAT GROUP（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大久保 遼、証券コード：195A）の連結子会社である株式会社ライスカレープラス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：辻 馨、以下「ライスカレープラス」）は、AI※を活用したSNSマーケティングツール「SNSマーケターAIHey」を2025年10月23日（木）より一般公開いたします。

本ツールは、ライスカレープラスが提供するSNS分析ツール「CCX social」のユーザー様に限定したβ版のリリースから、わずか1週間で登録企業100社を突破し、SNSマーケティングの新たな形として注目を集めています。

■サービス概要

「SNSマーケターAIHey」は、対話を重ねるほど、利用する企業のビジネスモデルや課題への理解を深め、ブランドに最適化された"勝てる"戦略を提案するパートナーへと成長していくのが最大の特長です。現在はInstagramに対応しており、今後更なるサービス拡充を予定しております。

LPサイト：https://ai-hey.jp/

■主な機能

アカウント戦略機能: 「どのSNSをどう運用すればいい？」といった初期段階の悩みから、最適な戦略を導き出します。

投稿企画・作成機能: ターゲットに響き、エンゲージメントを高める投稿企画や、アカウントの雰囲気に合わせた投稿文を複数パターン提案します。

分析・改善機能: 過去の投稿データを分析し、フォロワー増加率などの数値を元に、次なる一手となる戦略を具体的に提示します。

業界分析・最新情報提供: 競合アカウントの動向分析や、日々変化するSNSの最新アルゴリズム、ニュースについてもお届けします。

■キャンペーン概要

一般公開記念として、約半年間無料で利用できるキャンペーンを実施いたします。

初期費用は不要で、登録後すぐに「SNSマーケターAIHey」を導入できますので、ぜひご利用ください。

期間：2025年10月23日（木）～2026年3月31日（火）

キャンペーン内容：期間中の利用料が無料となります

新規登録URL：https://ai-hey.jp/signup

＜本ツールに関するお問い合わせ先＞

株式会社ライスカレープラス

SNSマーケターAIHeyお問い合わせフォーム

https://forms.gle/Q2TLs7Wj98LnLhrL7

■ ad:tech tokyo 2025 （アドテック東京2025）への出展

当社は、2025年10月22日（水）から24日（金）に開催されるアジア最大級のマーケティングカンファレンス「アドテック東京2025」に出展いたします。当日はブースにて、「SNSマーケターAIHey」のデモンストレーションや、「SNSマーケターAIHey」を使ったSNSマーケティングの相談も可能です。AI※による新しいSNSマーケティングの形をぜひご体験ください。

■展示会概要

イベント名：ad:tech Tokyo 2025

開催日程：2025年10月22日（水）～24日（金）

会場：東京ミッドタウン & ザ・リッツ・カールトン

出展ブース：「ライスカレープラス（B-9）」ブース

公式サイト：https://adtech-tokyo.com/ja/

※本リリース内で記載する「AI」は、ChatGPT や Gemini などに代表される生成系AIを指します。

【会社概要】

社 名：株式会社ライスカレープラス

所 在 地：東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号 渋谷マークシティウエスト20階

代 表 者：代表取締役 辻 馨（つじ かおる）

事業内容：SNSマーケティング事業、コンサルティング事業、DX支援事業

U R L：https://ricecurryplus.co.jp/

社 名：株式会社MUSCAT GROUP

所 在 地：東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号 渋谷マークシティウエスト20階

代 表 者：代表取締役 大久保 遼（おおくぼ りょう）

事業内容：ニッチトップ戦略に基づく各種ブランドプロデュース事業

U R L：https://muscatgroup.co.jp/