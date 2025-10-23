infoboxが初となるモビリティ広告を開始！

写真拡大 (全3枚)

株式会社インフォボックス

株式会社インフォボックス（東京都千代田区、代表取締役CEO：平沼 海統）は、10月13日より「今アプローチすべき企業」と「その理由」がわかる営業データプラットフォーム『infobox』のモビリティ広告を開始したことをお知らせします。






■広告の概要


10月13日より「infobox」のモビリティ広告を掲出したトラックが都内で走行を開始しています。


デザインは、タクシーCMやYouTubeなどで展開中の玉山鉄二さん演じる「スーパー営業・箱山鉄二」と連動する形で企画しました。音源はコール音をフックに、道行く人の印象に残るよう仕上げています。
まずは渋谷エリアを中心に走行予定です。






■株式会社インフォボックス


infoboxプロダクトサイトURL：https://info-box.jp



■株式会社インフォボックスについて


私たちは「ALL-WINNERな世界へ。」をビジョンに掲げ、買い手・売り手双方にとってより良い購買環境を実現するスタートアップです。市場リサーチ・企業リスト作成・決裁者アプローチを一気通貫で実現する営業データプラットフォーム「infobox」を開発・運営・販売しています。




■会社概要


会社名　　株式会社インフォボックス


代表者　　代表取締役CEO　平沼海統


創業日　　2018年7月13日


資本金　　19億1,393万6,420円 (資本準備金含む)


所在地　　東京都千代田区内神田1-9-12 NTビル1F


事業内容　infoboxの開発・運営・販売


URL　　　https://info-box.jp/corp




【本件に関するお問合せ先】


メールアドレス：marketing@info-box.jp