【予約販売】デリカ D5専用 LEDコンソールボックス。まるで純正のようなフィット感。収納も充電も完備。丈夫で長持ちするPVCレザーを採用。LEDで夜も安心、快適ドライブ！

Fun Standard株式会社デリカ D5専用 LEDコンソールボックス

この度、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が展開する自動車アクセサリブランドCRAFTWORKS（クラフトワークス）は、デリカ D5専用 LEDコンソールボックスを2025年10月より予約発売開始しました。届いたその日に設置可能。毎日のドライブをもっと楽しく快適に。

【製品情報】

参考販売価格：

ワイヤレス充電有：16,800円～

ワイヤレス充電無：14,800円～

※ECモールや時期により変動することがあります。

販売場所：

■楽天市場公式ショップ：https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/a1563d5csb/

■Amazon公式ストア

ワイヤレス充電有：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FSJWBJ7M?th=1

ワイヤレス充電無：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FSJTLQ2Y

■Yahoo!ショッピング公式ストア

ワイヤレス充電有：https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/a1563d5csb-acw.html

ワイヤレス充電無：https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/a1563d5csb-ac.html

こんなお悩みの方にオススメ

ピッタリフィットする商品が欲しい...

車内がいつも散らかる...

車内の電源が少ない...

選ばれる7つの理由

愛車の永遠の相棒

1台で全ての欲しい機能を実現

毎日のドライブに感動を

POINT1 抜群の収納力

大容量の収納ボックスは散らかる小物から、

テッシュボックスなど大きな物までスッキリ収納します。

散らかりを一瞬で解決

収納ボックス 開閉イメージ

Before/After

POINT2 ジャストフィット

届いたその日に設置可能。

設置はセンターコンソールの上に置くだけ。

車内に馴染むデザインで快適空間をすぐにお届けします。

届いたその日に設置可能

純正アームレスト、シートベルトに干渉なし

純正アームレスト、シートベルトに干渉しません。

装着手順

１.座席を倒します。

２.商品を純正コンソールに被せるように置きます。

POINT3 夜のドライブに感動を

スイッチを押すだけで点灯します。

荷物の位置確認、収納ボックスから荷物の取り出しも簡単です。

明るさはスイッチを押して3段階調整が可能です。

ワンプッシュで優しく照らす

差し込むだけで設置完了

電源は、フロントのシガーソケットに差し込むだけで、設置完了。

車体に干渉せず、運転中にも支障ありません。

差し込むだけで設置完了

POINT4 車内の電源 これ1台で完備

上の面にはタイプA、タイプC差し込み口を各1つずつ配備。

シガーソケット差し込み口も配備。

タイプA＆タイプC シガーソケット

POINT5 長く使える丈夫な素材

丈夫で長持ちするPVCレザー。

シンプルなデザインを兼ね備えています。

PVCレザーを採用

POINT6 光る差し込み口

暗い中差し込み口を探すのはストレス...

電源をONにすれば差し込み口が優しく点滅します。

夜でも迷わない

POINT7 スッキリ快適な充電体験

ケーブルやコンセントのお悩みから解放され、スマートフォンやデバイスを便利に充電できます。

ケーブルの煩わしさから解放

適合車種/グレード/年代

適合車種

[適合車種]

MITSUBISHI/ミツビシ

デリカ D:5

[適合型式]

CV1W CV2W CV4W CV5W

[適合グレード]

全グレード適合

特別仕様車適合

（CHAMONIX、JASPER、URBAN GEAR、BLACK Edition）

[適合年式]

2007(平成19)年1月～

注意）純正コンソールが装着されていない車両は適合しません。

製品詳細（商品素材/カラー/USB電力）

製品詳細

[商品詳細]

商品素材:ABS樹脂、合成皮革、MDF(中密度繊維板)

商品カラー:ブラック

USB電力:PD(5V 4A 20W) QC(5V 4.5A 22.5W)

タイプA×1・タイプC×1・シガーソケット×1



注意）サイズ・重量は、計測方法によって若干異なる場合がございます。

注意）出力定格を超えて使用しないでください。ショート・火傷・故障の原因になります。

今後の展開

CRAFT WORKS（クラフトワークス）は、今後もお客様のカーライフを快適にする商品の開発・販売を計画しています。

【CRAFTWORKS公式メディア】

楽天：https://www.rakuten.co.jp/auto1direct/

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/46C54D85-E487-49BE-B42B-2C70791A0BE5

Yahoo：https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/

Instagram：https://www.instagram.com/craftworks__official

tiktok：https://www.tiktok.com/@craft_works

YouTube ：https://www.youtube.com/@craftworks2722

【会社概要】

会社名：Fun Standard株式会社

代表者：

代表取締役 大屋 良介

代表取締役 笹森 広貴

本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

HP：https://www.funstandard.jp/