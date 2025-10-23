こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
お客様の声に応えて急遽発売決定 ペット用キャリー『ミリミリ キャリー ユニット』2025年11月上旬 新発売
赤ちゃん用品の製造及び販売等を行うコンビ株式会社(本社:東京都台東区 代表取締役社長:松浦康詞)は、ペットのためのブランド「compet(コムペット)」から、ペット用キャリーケース『コムペット ミリミリ キャリー ユニット』を、2025年11月上旬より、コムペット公認オンラインショップ、コムペット公式オンラインショップなどで販売します。
今年7月、当社のペットカート(ミリミリ キャリー)のキャリー部を、自転車に固定するための新オプション『サイクルリンク』を発売したところ、お客さまから「キャリー部だけを単品販売してほしい」とのご要望を数多くいただいたことを受け、急遽発売を決定しました。
本製品は、ペットが快適に過ごせるよう3箇所にメッシュ窓を設け、通気性をしっかりと確保。2.4㎏と軽量設計なので、付属のキャリーベルトを使えば肩に掛けてラクに持ち運ぶことができます。また、電車移動時に必要なフラットカバーも付属(※1)。
さらに、自転車移動用のオプション『サイクルリンク』や、車移動用の『カーシートプロテクション』を組み合わせることで、従来の使用シーンにとどまらず「徒歩・自転車・車・電車」と、ペットとの移動手段の選択肢を広げます。
今後も当社は、ペットとご家族が一緒にお出かけを楽しめる製品の提供と、その活用方法のご提案に努めてまいります。
(※1)各鉄道会社が定める利用条件をご確認ください。
【製品詳細】
https://digitalpr.jp/table_img/2002/120651/120651_web_1.png
さらに詳しい製品の情報はこちら▶https://compet.jp/products/petcarry/milimili_carry_unit.html
製品に関するお問い合わせ先：コンシューマープラザ TEL：048‐797‐1004
本件に関するお問合わせ先
コンビ株式会社 経営企画室 広報 青山
TEL：03‐5828‐7607
FAX：03‐5828‐7662
Mail：pr@combi.co.jp
