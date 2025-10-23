こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
内田篤人さんがLIXILミライナビゲーターに就任！”ワクワクする未来の暮らし”をテーマに、新企画スタート
SDGsのその先を見据え、日々の選択の中で新たなアクションを起こそう！
株式会社LIXIL（以下LIXIL）は、SDGsのさらにその先を見据えたアクションを起こすために、これまでSDGsについて一緒に発信していただいた内田篤人さんを、2025年10月23日より「LIXILミライナビゲーター」として迎え、新たなコミュニケーションを開始します。
LIXILでは、事業活動を通じて、持続的成長と社会へのインパクト（良い影響）を創出し、さまざまな社会課題の解決を図ることで、SDGsの達成に貢献しています。2020年12月には、サッカー元日本代表の内田篤人さんをLIXIL SDGsアンバサダーに迎え、皆さまとともにSDGsを学ぶ「LIXIL × SDGs NEXT STAGE」プロジェクトを始動し、この5年間多くの活動をともにしていただきました。
一方で、SDGsという言葉が私たちの暮らしに身近になり、SDGsの達成期限まで残り5年となった今、残された5年をどう活動していくのか、さらにその先を見据えてどうしていくのか、各所で ”ビヨンドSDGs” に向けた話し合いがすでに始まっています。
LIXILでは、ワクワクする未来を創るために、これまで以上に環境や社会の課題と真剣に向き合い、皆さまと一緒にアクションを起こしていくべきだと考え、本企画をスタートすることにしました。新コンテンツを通じて、LIXILのサステナブルな取り組みや未来の暮らしを支えるイノベーションを多くの皆さまにお届けします。日々の選択の中で、新たなアクションを一緒に起こしていきましょう。
LIXILミライナビゲーターである内田篤人さんを起用した新たな動画コンテンツとして、子どもたちが抱くような暮らしの中の素朴な疑問を入口に、暮らしを支える技術やアイデアを学ぶ「くらしのふしぎ図鑑」、そして内田篤人さんがLIXILの技術を通して、ワクワクするような体験やサステナビリティの大切さを伝える「内田篤人のミライナビ」を、Webサイト「ミライノハナシ」とSNSで順次公開します。
LIXILは今後も、世界中の人と手を取り合って、現在、そして未来の環境や社会、人びとの暮らしを見据え、新たなアクションを起こしていきます。
＜参考資料＞
■LIXILミライナビゲーター内田篤人さんからのメッセージ
LIXIL SDGsアンバサダーに就任して5年。
SDGsという言葉は今や小学校の授業でも耳にするほど、
私たちの暮らしに身近なものになりました。
日々の選択が積み重なってつくり上げられる私たちの未来。
子どもたちへ明るい希望のバトンをつなぐために
今、何ができるのかーー
これまで以上に環境や社会の課題と真剣に向き合い、
世界中の人びとが手を取り合って行動していく時です。
今後は、SDGsのさらにその先を見据えて、
ミライナビゲーターとして皆さんと一緒に考え、
もっとアクションを起こしていきたい。
LIXILのサステナブルな取り組みや
暮らしを支えるイノベーションを体験しながら、
皆さんが心ときめくような未来をお届けします。
■新コンテンツの紹介
・「くらしのふしぎ図鑑」
暮らしの中には、子どもたちが抱くような素朴な疑問がいっぱい。「くらしのふしぎ図鑑」は、それらの疑問に答え、暮らしを支える技術やアイデアを教えてくれます。子どもから大人まで一緒に楽しむことができるショート動画コンテンツです。
・「内田篤人のミライナビ」
内田篤人さんがLIXILの体験施設や工場などを訪問。
未来の暮らしを支えるLIXLの先進的な技術を通して、
ワクワクするような体験やサステナビリティの
大切さを伝える動画コンテンツです。
新コンテンツならびに就任イメージ動画は、WebサイトおよびSNSで公開します。
定期的に発信していきますので、ぜひ下記にアクセス＆フォローしてください。
・Webサイト：https://www.lixil.co.jp/corporate/sustainability/mirai/
・YouTube：https://www.youtube.com/playlist?list=PL2hsFZzHl6xPPn62c2idm5NQLLyZdUmmB
・Instagram：@lixil_mirai
About LIXIL
LIXILは、世界中の誰もが願う豊かで快適な住まいを実現するために、日々の暮らしの課題を解決する先進的なトイレ、お風呂、キッチンなどの水まわり製品と窓、ドア、インテリア、エクステリアなどの建材製品を開発、提供しています。ものづくりの伝統を礎に、INAX、GROHE、American Standard、TOSTEMをはじめとする数々の製品ブランドを通して、世界をリードする技術やイノベーションで、人びとのより良い暮らしに貢献しています。現在約53,000人の従業員を擁し、世界150カ国以上で事業を展開するLIXILは、生活者の視点に立った製品を提供することで、毎日世界で10億人以上の人びとの暮らしを支えています。
株式会社LIXIL（証券コード: 5938）は、2025年3月期に1兆5,047億円の連結売上高を計上しています。
LIXILグローバルサイト：https://www.lixil.com/jp/
