【小型犬限定！】愛犬と一緒に城ヶ島へ！「京急わんちゃんトレインツアー」
京急 楽・宴ツアー
京急グループの株式会社京急アドエンタープライズ（本社：横浜市西区，取締役社長：横内 千明）は，京急 楽・宴ツアー第30弾として，「京急わんちゃんトレインツアー」を2025年11月23日（日）～24日（月・祝）に実施いたします。
このツアーは，愛犬と一緒に貸切列車に乗り, 城ヶ島（または三浦市・横須賀市内）で１泊するプランです。城ヶ島は都心から約100分で行ける風光明媚な島で，車の往来がないハイキングコースが多く，愛犬と一緒にお散歩やリフレッシュするのに最適な環境が整っています。また, 愛犬とのお食事が可能な飲食店も多数点在しており, ストレスなくお出かけをお楽しみいただけます。
ツアー初日は, 行きの電車内で外遊びを楽しむコミュニティINUMADO MEETの代表による, 愛犬と楽しくおでかけするためのワンポイントアドバイスなどを開催。三崎名物のまぐろ料理や屋根のない二階建てバス「KEIKYU OPEN TOP BUS MIURA」および渡船での移動をお楽しみいただいたのち, 城ヶ島を自由に散策いただきます。２日目は, 城ケ島公園にて愛犬と楽しむ「わんわんゲーム大会」を開催いたします。自然いっぱいの城ヶ島公園にて, 愛犬と一緒に参加者全員で様々なミニゲームにご参加いただき, より一層絆を深めていただきます。
また, ２日間のツアー中は, プロカメラマンが同行し, ご参加者様と愛犬との「映える」素敵なお写真を撮影いたします。撮影させていただいた画像は, 後日ご参加された皆さまに進呈いたします。
併せてツアー参加者には, まぐろ専門の卸問屋・三崎恵水産の天然まぐろお土産セット（後日発送）と,ドッグフードブランド「FISHDOG」の愛犬用まぐろのおやつをプレゼントいたします。
京急 楽・宴ツアー≪第30弾≫「京急わんちゃんトレインツアー」
■概要
１．実施日時
2025年11月23日（日）10：00～24日（月・祝）14：00
※雨天決行，荒天中止
２．募集人数
20組 ※最少催行人員15組
※１組は，２名＋小型犬１匹までとなります。
※ツアーコンテンツ上, 人数・犬数の増員はできませんので, ご了承ください。
３．ツアー料金
198,000円（税込）／組
※お一人の参加の場合であっても, 上記の料金となります。
※子供料金の設定はございません。(乳幼児のご参加の場合は, 事前にご相談下さい）
※未成年２名での参加は受け付けておりません。
※上記料金に宿泊費は含まれておりません。ツアー応募ページにてホテルごとの宿泊料金をご案内しておりますのでホテルを選択のうえご一緒にお申込みください。
※クレジットカードのみでの決済となります。
４．募集期間
2025年10月24日（金）15：00～11月５日（水）17：00[t1][k2]
※お申し込みは先着順です。
※募集定員に達した場合，上記期間内でも募集を終了いたします。
５．ツアー行程
11月23日（日） 10：00 京急蒲田駅 改札外にて受付開始
10：35頃 京急蒲田駅から貸切列車にて出発（４両編成 Le Ciel）
12：00頃 三浦海岸駅に到着
12：05頃 KEIKYU OPEN TOP BUS MIURA（みうらブルーコース）[t3][k4]に乗車し三崎港（うらりマル
シェ）に移動
13：00頃 三崎港「海の幸」にてランチ
～自由行動～
14：30頃 三崎港からさんしろ号に乗船し城ヶ島に移動
（２便に分かれて乗船。２便目は15：00頃発）
15：00頃 城ヶ島着・FISHSTAND立ち寄り，その後マイクロバスで城ケ島公園に移動
～自由行動～
17：00頃 各ホテルへマイクロバスで移動
～夕飯・就寝～
11月24日（月・祝）
８：10頃 チェックアウト（各ホテルごとに異なります），マイクロバスで城ケ島公園に移動
９：00頃 城ケ島公園にて「わんわんゲーム大会」実施
自然いっぱいの城ケ島公園にて, 愛犬と一緒に参加者全員で様々なゲームにご参加いただき, より一層絆を深めていただきます!
11：00頃 ３台のマイクロバスに乗車し三浦海岸駅に移動
12：20頃 三浦海岸駅から貸切列車にて出発（４両編成 Le Ciel）
13：45頃 京急蒲田駅にて解散
６．宿泊施設
① CARO FORESTA 城ヶ島 遊ケ崎ベース
●宿泊予定ルーム
・コーナースタンダードルーム(洋室)
・スタンダードルーム(洋室)
※夕食，朝食付き
【コーナースタンダード(洋室)内観】
●ペット用設備
・ドッグラン設備
・足洗い場
・ペットアメニティ(トイレトレー・ペットシーツ・食器・タオル等)
住所：〒238-0237 神奈川県三浦市三崎町城ケ島372-１
【ＷＥＢサイト】
電話：046-881-0220
ＨＰ：https://caro-foresta.com/base/
【スタンダードルーム（洋室）内観】
【WEBサイト】
② CARO FORESTA 油壷globe
●宿泊予定ルーム
・スイートルーム
・スタンダードルーム
※夕食，朝食付き
●ペット用設備
【スタンダードルーム内観】
・ドッグラン設備
・屋上ミニドッグラン設備
・ペットアメニティ(トイレトレー・ペットシーツ・食器・タオル等)
住所：〒238-0225 神奈川県三浦市三崎町小網代1298-１
電話：046-880-106
ＨＰ：https://caro-foresta.com/abura/
【スタンダードルーム内観】
【ＷＥＢサイト】
③ Mykonos Resort Miura
●宿泊予定ルーム
・オーシャンビューツイン
・オーシャンビューダブル
・スタンダードツイン
・スタンダードダブル
●ペット用設備
・トイレシート，ペットベッド貸し出し有
住所：〒239-0843 神奈川県横須賀市津久井１丁目４－３
※夕食（仕出し弁当）付き（朝食のご用意はありません）
【オーシャンビュールーム内観】
７．注意事項
本ツアーでご参加いただけるのは、10kg未満の小型犬に限らせていただきます。
・雨・風などの気象条件により, ツアー内容の一部を変更させていただく場合があります。
・ツアー中,プレスの記者とカメラマンが同行いたします。ツアー中に撮影させていただいたお客さまの画像は, 京急グループ各社ホームページ, 企画協力の各社ホームページ, その他の媒体で使用させていただく場合がございます。
お写真の撮影に関しましてご要望がありましたら, ご相談させていただきますので, 必ず事前にお申し付け下さい。
・ご参加にあたり, ご参加者様同士が安心してご旅行に参加できるよう, 狂犬病予防ワクチンの接種証明ができる書類をご提出いただきます。
・本ツアーで立ち寄る城ケ島公園やさんしろ号の船着き場は足場が悪くなっている場所がございま
す。ツアー中, 介助を必要とされるお客さまは, 必ず事前にご相談下さい。介助者の方が同行さ
れる場合は, 介助者を含めた2名１組でお申し込みください。
・食品アレルギーをお持ちの方は, お申し込み時に応募フォームにてご記入ください。
・わんちゃんのマナーパンツをご持参のうえ, 電車内など指定の場所では着用いただきますようお願いいたします。
８．申込方法
京急 楽・宴ツアーホームページからお申し込み ※先着順
京急 楽・宴ツアーホームページＵＲＬhttps://www.keikyu-ad.co.jp/rakuen_tour/index.php
９．旅行企画・販売
株式会社京急アドエンタープライズ ビジネスサポート事業部
観光庁長官登録旅行業第2020号 総合旅行業務取扱管理者 石田淳一
10. 協賛
株式会社三崎恵水産/FISHDOG
11. 企画協力
INUMADO MEET
以 上