コマ大戦 ～久留米工業大学特別場所～2025を開催しました







久留米工業大学（福岡県久留米市）では、10月11日（土）からの２日間、学園祭を開催し、その１日目に「コマ大戦 久留米工業大学場所」を開催しました。





「全日本製造業コマ大戦」は全国各地で大会が開かれており、 毎年多くの学生や企業の方々が参加し、自作のコマで熱い戦いを繰り広げています。





使用されるコマは、素材・大きさ・重さ・デザインなどが多種多様で、「大きければ勝てる」という単純なものではなく、そこには高度な技術と創意工夫が詰まっています。















今大会には、 本学の学生たちをはじめ、企業に勤める社会人や一般参加者など、昨年を上回る総勢34名が出場しました。



その中の一人である本学機械システム工学科に所属する学生は、学生で取得できる最高レベルとされる「二級機械加工技能士」の技術を有し、コンピューターを使わず制作した鏡餅型のコマで参戦し、見事３位入賞を果たしました。





































（参考）機械システム工学科の「ものづくり演習」という授業では、力学や素材、加工技術などを学んだ学生たちが、様々なものづくりにチャレンジでき、その一つとして、自ら製作したコマを戦わせる「コマ大戦」も行っています。













今年は、特別ゲストとして、日本で唯一「コマ博士」を称される山崎詩郎先生にもお越しいただき、講演会を同時開催しました。会場には子供たちの姿もあり、その後行われたコマの体験会を楽しむ様子が見られました。











博士は選手兼解説者としてコマ大戦にも出場し、会場を盛り上げてくださいました。









また、久留米工業大学特別場所では、スポンサー企業６社による「企業賞」を設けています。企業から見て評価の高かった参加学生に贈られるこの賞は、学生と企業が交流を深めるきっかけとなっています。





大会の詳しい様子は、下記のイベントレポートをご覧ください。

https://www.kurume-it.ac.jp/news/_2025_3.html





