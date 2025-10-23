こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション【ホテル開業10周年】感謝を込めて、特別価格で楽しむ鉄板焼き ランチ＆ディナー「Gratitude Celebration-感謝の彩り-」を発売
期間：2025年11月1日(土)～11月30日(日) 、場所：ホテル19階 鉄板焼き 一花一葉
コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション（所在地：大阪府大阪市淀川区、総支配人：上田 哲也）では、ホテル最上階のレストラン「鉄板焼き 一花一葉」にて、2025年11月1日(土)から11月30日(日)までの期間、ホテル開業10周年を記念した特別コース「Gratitude Celebration(グラティチュード セレブレーション)-感謝の彩り-」を発売いたします。
当ホテルは、2025年11月2日(日)に開業10周年を迎えます。これまでのご愛顧への感謝の気持ちを込め、ランチ、ディナーともに1日3食限定で、節目の年にふさわしい特別コースをご用意いたします。
お料理には、大阪産をはじめとする地元食材を取り入れ、コースの随所に「10周年」にちなんだ10種のフルーツや野菜、コンディメントをあしらいました。先付けには、大阪産の河内鴨を10種のフルーツとともに楽しむ一皿を。魚料理には、お祝いにふさわしい“紅白”の色合いにあやかり、オマール海老の赤と鯛の白を組み合わせた華やかな一品を、10種の野菜を添えてご提供いたします。肉料理では、日本三大和牛のひとつとして知られる近江牛を、10種のコンディメントとともにご堪能いただきます。
10周年の味わいを楽しみ、今後ともご愛顧いただければ幸いです。
■ランチ＆ディナー「Gratitude Celebration(グラティチュード セレブレーション)-感謝の彩り-」について
開業10周年を記念し、全10種のコース料理をご提供いたします。大阪産食材や10種のフルーツ、野菜などに彩られた期間限定メニューをお楽しみください。
メニュー：
●先付け
河内鴨と10種のフルーツのサラダ仕立て
●冷前菜
泉州産里芋、藤井寺市の美陸鰻となすのテリーヌ
太刀魚のマリネ －大阪産アロマドレッシング－
●魚料理
オマール海老テールと鯛のポワレ
10種の野菜とともに
●サラダ
スイスチャードとしらす、胡桃のグリーンサラダ
－泉州たまねぎどれっしんぐ－
●焼野菜
季節の焼き野菜
●肉料理
「近江牛」リブロース 80ｇ 10種のコンディメントとともに
－トリュフ塩、にんにくチップ、本山葵、レモン、にんにく醤油、ポン酢、大根おろし、もろみ、難波ネギと鷹の爪の甘辛だれ、田楽味噌－
●ご飯
釜炊きご飯の肉入りガーリックライス
●椀物
●香の物
●デザート
大阪名物「おこし」とミルクアイスクリーム
栗甘露煮、無花果コンポート添え
●コーヒー または 紅茶
【鉄板焼き 一花一葉シェフ 廣瀬 幹人 コメント】
開業10周年を迎えるにあたり、日頃の感謝を込めて一皿一皿仕立てました。
大阪産の食材や“10”にまつわるように10種の食材やコンディメントを散りばめた特別なコースで、皆さまをお迎えいたします。この特別コースを楽しんでいただければ幸いです。
皆さまのお越しをお待ちいたしております。
ランチ＆ディナー「Gratitude Celebration-感謝の彩り-」について概要
期間：2025年11月1日(土)～11月30日(日)
時間：
ランチ 11：00 ～ 15：00（L.O.14：00）※ランチは、前日15：00までの予約制
ディナー 17：00 ～ 22：00（L.O.21：00）
場所：鉄板焼き 一花一葉
料金：1名様 10,000円 ※1日限定3食
※上記料金は消費税・サービス料込の料金です。
※上記メニューは予約制とさせていただきます。
※貸切などで一般営業をしていない場合がございますので、ホームページにてご確認ください。
※入荷の都合により、原産地及びメニュー内容が変更になる場合がございます。
※状況により営業時間が変更になる場合がございます。詳しくはホームページをご確認ください。
＜本件に関するお客様からのご予約・お問い合わせ先＞
コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション 鉄板焼き 一花一葉
TEL：06-6350-5701 URL： https://www.cyosaka.com
コートヤード・バイ・マリオットについて
Courtyard by Marriott（コートヤード・バイ・マリオット）は、「何か素晴らしいことを成し遂げたい」という情熱を持った革新的なゲストのためのホテルブランドです。世界60以上の国と地域に1,340軒以上を展開し、旅の目的を問わず、すべてのトラベラーが自分らしく前進できるようサポートすることに情熱を注いでいます。
快適さと機能性を兼ね備えた客室には、上質なベッドや柔軟に使えるワークスペースを完備し、心身ともにリフレッシュできる滞在を提供。ゲストは、仕事をこなし、おいしく食べ、つながりを楽しみ、自分らしく最高の状態で前に進むことができます。
Courtyardは、マリオット・インターナショナルのグローバルトラベルプログラム「Marriott Bonvoy®（マリオット ボンヴォイ）」に参加しています。同プログラムでは、世界中の魅力的なブランドでの滞在や、「Marriott Bonvoy Moments」での特別な体験、無料宿泊やエリートステータスなどの特典をご用意しています。無料での会員登録や詳細は marriottbonvoy.com をご覧ください。
詳しい情報やご予約は courtyard.marriott.com をご覧いただき、X（旧Twitter）、Instagram、Facebookでも最新情報をご確認ください。
本件に関するお問合わせ先
コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション
電話：06-6350-5701
関連リンク
ホテル公式WEBサイト
https://www.cyosaka.com
レストランWEBサイト
https://www.cyosaka.com/restaurant/ikkaichiyo.html
