こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
国産抹茶100％の抹茶製品「お～いお茶 抹茶」を、11月3日（月）に新発売
お稽古用やアレンジレシピでも、「抹茶」を手軽に楽しめる。国内外で多様化する抹茶需要に応える国産抹茶100%の製品が新登場
株式会社伊藤園（社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区）は、海外を中心とした抹茶の楽しみ方の多様化に際して、当社独自の契約栽培による抹茶を一部使用した国産抹茶100%の抹茶製品「お～いお茶 抹茶」を、11月3日（月）に新発売します。
近年、抹茶を含む日本茶の輸出額は過去最高額（※）を更新し続けており、抹茶の需要は海外を中心に拡大しています。抹茶は日本の伝統的な素材として注目され、抹茶ラテや菓子類の原料、加工食品のフレーバーなど、楽しみ方が多様化しています。そこで当社は、抹茶をより手軽にお楽しみいただけるよう、当社独自の契約栽培による抹茶を一部使用した国産抹茶100%の抹茶製品「お～いお茶 抹茶」を新発売します。
「お～いお茶 抹茶」は、緑鮮やかで口当たりのよさが特長の抹茶製品です（国産抹茶100%）。そのままお召し上がりいただけるのはもちろん、抹茶ラテや抹茶スイーツなどにも幅広く活用できます。また、使いやすく保存性に優れたアルミ製のチャック付きスタンドパックを採用していて、さまざまなシーンで手軽にお楽しみいただけます。さらに、裏面には訪日外国人の方にも抹茶の楽しみ方がわかりやすく伝わるように、日英併記の説明を記載しました。
当社は本製品の販売を通じて、お客様のニーズに寄り添ったお茶の新しい楽しみ方を提案し、日本の文化であるお茶を広めるとともに、今後もお客様の健康で豊かな生活に貢献してまいります。
（※）資料：財務省貿易統計 2024年日本茶輸出実績
≪製品概要≫
製品名：お～いお茶 抹茶
品名：緑茶（抹茶）
内容量：30ｇ
希望小売価格税込（税別）：864円（800円）
発売日：11月3日（月）
販売地域：全国
株式会社伊藤園（社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区）は、海外を中心とした抹茶の楽しみ方の多様化に際して、当社独自の契約栽培による抹茶を一部使用した国産抹茶100%の抹茶製品「お～いお茶 抹茶」を、11月3日（月）に新発売します。
近年、抹茶を含む日本茶の輸出額は過去最高額（※）を更新し続けており、抹茶の需要は海外を中心に拡大しています。抹茶は日本の伝統的な素材として注目され、抹茶ラテや菓子類の原料、加工食品のフレーバーなど、楽しみ方が多様化しています。そこで当社は、抹茶をより手軽にお楽しみいただけるよう、当社独自の契約栽培による抹茶を一部使用した国産抹茶100%の抹茶製品「お～いお茶 抹茶」を新発売します。
「お～いお茶 抹茶」は、緑鮮やかで口当たりのよさが特長の抹茶製品です（国産抹茶100%）。そのままお召し上がりいただけるのはもちろん、抹茶ラテや抹茶スイーツなどにも幅広く活用できます。また、使いやすく保存性に優れたアルミ製のチャック付きスタンドパックを採用していて、さまざまなシーンで手軽にお楽しみいただけます。さらに、裏面には訪日外国人の方にも抹茶の楽しみ方がわかりやすく伝わるように、日英併記の説明を記載しました。
当社は本製品の販売を通じて、お客様のニーズに寄り添ったお茶の新しい楽しみ方を提案し、日本の文化であるお茶を広めるとともに、今後もお客様の健康で豊かな生活に貢献してまいります。
（※）資料：財務省貿易統計 2024年日本茶輸出実績
≪製品概要≫
製品名：お～いお茶 抹茶
品名：緑茶（抹茶）
内容量：30ｇ
希望小売価格税込（税別）：864円（800円）
発売日：11月3日（月）
販売地域：全国