「生姜」フレーバーが新たに仲間入り！体験型抹茶飲料「matcha LOVE 生姜と抹茶」（パウダーイン）を、11月3日（月）に新発売

抹茶を含む日本茶の輸出額は過去最高額（※2）を更新し続けており、抹茶の需要は海外を中心に拡大しています。当社は、日本文化である「抹茶」の間口を広げるコミュニケーション活動の一環で、海外でもジンジャーエールをはじめとした飲料で馴染み深いフレーバーである生姜と、抹茶を組み合わせた体験型抹茶飲料「matcha LOVE 生姜と抹茶」を新発売します。



「matcha LOVE 生姜と抹茶」は、抹茶に生姜エキス粉末を加えたピリッとした辛みを感じる無糖の体験型抹茶飲料です。キャップ部分に抹茶が入っており、キャップを開けるだけで“いつでも、どこでも、手軽に”、つくりたての生姜フレーバーの抹茶がお楽しみいただけます。またSNS上で振ってつくる際の色の変化を楽しむ方が多いことを受けて、抹茶の鮮やかな緑と色の変化を楽しめる“クリアパッケージ”を採用し、「抹茶」の間口を広げるしかけを強化しました。



当社は本製品の販売を通じて、お客様のニーズに寄り添った抹茶の新しい楽しみ方を提案し、お客様の健康で豊かな生活に貢献してまいります。



（※1）「matcha LOVE」は、ITO EN (North America) INC.が2013年から北米で展開しているアメリカ生まれの抹茶ブランドです。

（※2）資料：財務省貿易統計 2024年日本茶輸出実績





≪製品概要≫

製品名：matcha LOVE 生姜と抹茶

品名：ナチュラルミネラルウォーター・抹茶加工食品

容量・容器：475mlペットボトル

希望小売価格税込（税別）：270円（250円）

発売日：11月3日（月）

販売地域：全国