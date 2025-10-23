電気光学変調器（EOM）の世界市場調査レポート:競合分析、予測2025-2031
電気光学変調器（EOM）とは何か？
電気光学変調器（Electro-Optic Modulator、略称EOM）とは、外部から加えられた電圧により光の位相、周波数、振幅、偏光状態を高精度に制御・変調するための光学部品である。リチウムニオベート（LiNbO?）などの電気光学効果を持つ結晶材料を基材とし、光ファイバ通信、量子通信、レーザー干渉計、LIDAR、光コンピューティングなど、極めて広範な先端技術分野において中核的な役割を担う。EOMは非接触かつ超高速の光制御が可能であり、従来の電子的な制御素子に比べて応答速度が桁違いに速く、特にテラヘルツ帯域やフェムト秒レベルの制御が求められる応用において不可欠である。そのため、EOMは「光のスイッチ」として次世代光技術の制御プラットフォームを支えるキーデバイスとされている。
なぜ今、EOMの需要が拡大しているのか？
EOM市場は近年、通信インフラの進化や先端研究開発の加速により急速に関心が高まっている。特に、データセンターや量子通信の分野において、光の精密な制御と低遅延が求められるケースが増加しており、EOMはその核心を担う構成要素となっている。また、LIDARや光センサーを搭載した自動運転車の実用化が進むにつれ、高速応答性と耐環境性に優れたEOMの応用範囲も拡大している。医療分野でも、生体分光やレーザー干渉を活用した診断機器においてEOMの導入が進んでおり、多用途化が市場成長を後押ししている。市場規模は明言できないが、その裾野は光通信分野にとどまらず、フォトニクス、バイオメディカル、宇宙産業まで波及しており、将来的な産業インパクトは極めて大きいと推定される。
この分野に参入している企業はどこか？競争環境はどうか？
EOM業界は、比較的高度な材料工学と精密加工技術を要するため、参入障壁が高い一方で、競争はまだ成熟しておらず、技術力と用途特化によって優位性を築く余地が大きい。グローバルでは、欧米を中心とする老舗光学メーカーと、新興のスタートアップ企業が並存しており、用途別・技術別に市場が細分化されている。日本においても、結晶成長・光学薄膜・マイクロ加工技術に強みを持つ企業がニッチ領域でのプレゼンスを発揮しており、今後は量子技術や光AI向けのソリューション開発が加速すると見込まれる。また、大学や研究機関との共同開発や技術移転を通じて、製品化までのスピードを高める動きも活発化している。部材開発から組み立て、システムインテグレーションまでを一気通貫で行える体制を持つ企業は、今後競争優位を確保しやすい立場にある。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバル電気光学変調器（EOM）市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/21274/electro-optic-modulators--eom）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが8.0%で、2031年までにグローバル電気光学変調器（EOM）市場規模は3.9億米ドルに達すると予測されている。
図. 電気光学変調器（EOM）世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332548&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332548&id=bodyimage2】
図. 世界の電気光学変調器（EOM）市場におけるトップ10企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、電気光学変調器（EOM）の世界的な主要製造業者には、Thorlabs、Jenoptik、Exailなどが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約67.0%の市場シェアを持っていた。
電気光学変調器（Electro-Optic Modulator、略称EOM）とは、外部から加えられた電圧により光の位相、周波数、振幅、偏光状態を高精度に制御・変調するための光学部品である。リチウムニオベート（LiNbO?）などの電気光学効果を持つ結晶材料を基材とし、光ファイバ通信、量子通信、レーザー干渉計、LIDAR、光コンピューティングなど、極めて広範な先端技術分野において中核的な役割を担う。EOMは非接触かつ超高速の光制御が可能であり、従来の電子的な制御素子に比べて応答速度が桁違いに速く、特にテラヘルツ帯域やフェムト秒レベルの制御が求められる応用において不可欠である。そのため、EOMは「光のスイッチ」として次世代光技術の制御プラットフォームを支えるキーデバイスとされている。
なぜ今、EOMの需要が拡大しているのか？
EOM市場は近年、通信インフラの進化や先端研究開発の加速により急速に関心が高まっている。特に、データセンターや量子通信の分野において、光の精密な制御と低遅延が求められるケースが増加しており、EOMはその核心を担う構成要素となっている。また、LIDARや光センサーを搭載した自動運転車の実用化が進むにつれ、高速応答性と耐環境性に優れたEOMの応用範囲も拡大している。医療分野でも、生体分光やレーザー干渉を活用した診断機器においてEOMの導入が進んでおり、多用途化が市場成長を後押ししている。市場規模は明言できないが、その裾野は光通信分野にとどまらず、フォトニクス、バイオメディカル、宇宙産業まで波及しており、将来的な産業インパクトは極めて大きいと推定される。
この分野に参入している企業はどこか？競争環境はどうか？
EOM業界は、比較的高度な材料工学と精密加工技術を要するため、参入障壁が高い一方で、競争はまだ成熟しておらず、技術力と用途特化によって優位性を築く余地が大きい。グローバルでは、欧米を中心とする老舗光学メーカーと、新興のスタートアップ企業が並存しており、用途別・技術別に市場が細分化されている。日本においても、結晶成長・光学薄膜・マイクロ加工技術に強みを持つ企業がニッチ領域でのプレゼンスを発揮しており、今後は量子技術や光AI向けのソリューション開発が加速すると見込まれる。また、大学や研究機関との共同開発や技術移転を通じて、製品化までのスピードを高める動きも活発化している。部材開発から組み立て、システムインテグレーションまでを一気通貫で行える体制を持つ企業は、今後競争優位を確保しやすい立場にある。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバル電気光学変調器（EOM）市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/21274/electro-optic-modulators--eom）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが8.0%で、2031年までにグローバル電気光学変調器（EOM）市場規模は3.9億米ドルに達すると予測されている。
図. 電気光学変調器（EOM）世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332548&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332548&id=bodyimage2】
図. 世界の電気光学変調器（EOM）市場におけるトップ10企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、電気光学変調器（EOM）の世界的な主要製造業者には、Thorlabs、Jenoptik、Exailなどが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約67.0%の市場シェアを持っていた。