負荷テスト「ピークキューブ」、基本料金無料キャンペーンを5社限定で開始

株式会社ブイキューブ

株式会社ブイキューブ（本社：東京都港区、代表取締役社長 グループCEO：間下 直晃、以下 ブイキューブ）は、実ブラウザを活用した負荷テストサービス「ピークキューブ」において、基本料金無料5社限定キャンペーンを開始いたします。

■キャンペーン実施の背景

ECサイトやライブ配信、行政ポータルなど、特定時刻にアクセスが集中するサービスでシステムダウンする事例は後を絶ちません。システムダウンは、エンドユーザーに不利益がもたらされるだけでなく、企業や組織に対する信頼度にも悪影響を及ぼしかねません。

こうした事例が発生してしまう原因の一つとして、従来のAPIベース負荷テストでは、サーバー応答の評価はできても、ユーザー体験（UI描画やJavaScript遅延）を再現しづらいことが挙げられます。

「ピークキューブ」は、実際のブラウザ操作をそのまま自動化し、数千～数万人規模の同時アクセスを再現できる実ブラウザ負荷テストサービスです。 これにより、ユーザー体感に近い“画面側のボトルネック”を検出し、運用前にパフォーマンス課題を特定し、対処することが可能になります。

＜負荷テスト実施画面例＞

■ピークキューブについて

ピークキューブは、従来の負荷テストでは評価が難しかったUIへの負荷や、大量同時アクセス時のリアルな挙動を再現することが可能なサービスです。実ブラウザを並行稼働させることで、ログイン・検索・ボタン操作・動画再生など、実際のユーザー操作を忠実に再現し、システムのパフォーマンス評価をより確実に行えます。

従来は専門エンジニアのスクリプト作成やクラウド構成調整が必要だった負荷テストを、ブイキューブのサポートによって “誰でも扱える品質検証” へと変えていくことを目指しています。

Webサイト：https://jp.vcube.com/load-test

■応募要件について

以下の要件に当てはまる企業および団体に対し、無料キャンペーン内容を提供いたします。

・対象：リリース前または高負荷イベント前のWebサービスを運用する企業・団体

・無料キャンペーン提供内容：実ブラウザによる負荷テスト（計画～実施～結果報告）を基本料金無料で実施。ただしAWS実行費用はご負担いただきます。

・定員：5社（お申し込み内容を確認の上、適用が決定した企業様が定員に達し次第、受付を終了いたします）

・キャンペーン適用要件：事例掲載にご協力いただけること、その他詳細はお問い合わせください。

・申し込み期間：2025年10月23日 ～ 12月24日

・申込方法：下記メールアドレス宛に、会社名・担当者名・連絡先・対象URL・想定ピーク数・希望時期を記載してお申し込みください。

peakcube@vcube.co.jp

キャンペーン終了後も、「ピークキューブ」は継続して提供を拡大していく予定です。より多くの企業・開発チームによる自社サービスの負荷耐性検証実施を支援することで、エンドユーザーの高品質な体験や企業の事業成長の実現へ貢献してまいります。

【ブイキューブとは https://jp.vcube.com/】

ブイキューブはビジュアルコミュニケーションのリーディングカンパニーとして、1998年の創業以来、あらゆるシーンに対応する、時代にフィットしたコミュニケーションサービスを提供してきました。「Evenな社会の実現」というミッションのもと、「コミュニケーションを科学し、未来を共創する」というビジョンを目指し、少子高齢化社会、長時間労働、教育や医療格差などの社会課題を解決し、すべての人が機会を平等に得られる社会の実現へ貢献してまいります。