花と緑あふれる都市緑化祭を今年も開催 / 兵庫県川西市

川西市

兵庫県川西市では、市民一人ひとりに緑化について理解を深めてもらう機会とするため、10月25日（土曜日）にキセラ川西プラザ屋外広場やキセラ川西せせらぎ公園（川西市火打１）で都市緑化祭を開催し、市内各種団体の協力を得て緑化に関する展示や商品を販売、ワークショップなどを実施します。

10月が都市緑化月間であることから、「花とみどりあふれる潤いのあるまち」を目指して市内各種団体の協力を得て都市緑化祭を開催し、今回で36回目を迎えます。

1．日時 令和７年10月25日（土曜日）

午前10時 ～ 午後２時

2．場所 キセラ川西プラザ 屋外広場

キセラ川西せせらぎ公園内

パークオフィスキセラ丸

昨年度の都市緑化祭の様子

3. イベント内容

１. パークオフィスキセラ丸

・市民が丹精をこめて育成・創作したりんどうの花の作品や山野草の作品の展示

・パネル紹介：公園、児童遊園地などでの緑化活動団体（グリーンフラワーグループ）の活動

２. キセラ川西プラザ屋外広場

・市民が育てた花や植木などの販売など（市民の交流と緑化意識の高揚を図るため）

・花と緑の即売会及び緑化の専門家が各家庭の緑化に関する相談を受ける窓口の開設

・製菓の販売

・チューリップの球根つかみ取り（なくなり次第終了）

リンドウの苗の贈呈（先着40人）

※ 対象：緑の募金を200円以上していただいた方

・松ぼっくりでクリスマスツリーを作るワークショップ（先着100人）

ぜひご来場ください。