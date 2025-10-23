こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「d NEOBANK」スタート記念「住信SBIネット銀行 公式X」フォロー＆リポストキャンペーンを開始
住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長(CEO)：円山 法昭、以下「住信SBIネット銀行」）は、2025年10月23日（木）より「d NEOBANK」スタート記念「住信SBIネット銀行 公式X」フォロー＆リポストキャンペーンを開始しました。
キャンペーン概要
キャンペーン期間中にご応募いただいたかたの中から、抽せんで1,000名さまにdポイント（期間・用途限定）※1,000ポイントをプレゼントします。
※dポイントとは、NTTドコモが提供する入会金・年会費無料の国内最大級のポイントプログラムです。dポイントクラブの会員になれば誰でも街のお店やネットショッピング等でたまる、つかえるポイントです。詳しくは、「dポイントクラブサイト」（下記URL）をご確認ください。
「dポイントクラブサイト」https://dpoint.docomo.ne.jp/
キャンペーン期間
2025年10月23日（木）から2025年11月５日（水）23時59分
応募方法
１．住信SBIネット銀行公式アカウントをフォロー
下記URLから住信SBIネット銀行公式「X」アカウントページへ移動していただき、「フォロー」をクリックしてください。
https://x.com/sumishinsbi
２. 住信SBIネット銀行公式アカウントが投稿する対象のポストをリポスト
３.応募完了！
ご当選された方には「X」のダイレクトメッセージにてご連絡いたします。
詳細はキャンペーンページ（下記URL）をご確認ください。
https://www.netbk.co.jp/contents/cmp/20251023_004514/index.html
d NEOBANKスタート記念 キャンペーン 概要
d NEOBANKのスタートを記念して、３つのキャンペーンを実施中です。
ぜひ、この機会にご検討、ご利用ください。
d NEOBANKスタート記念 dポイントどーんともらえる口座開設キャンペーン
https://www.netbk.co.jp/contents/cmp/20250926_004379/
d NEOBANKスタート記念 dポイントざくざく！住宅ローンキャンペーン
https://www.netbk.co.jp/contents/cmp/20250926_004351/
d NEOBANKスタート記念 法人さま向け振込手数料無料キャンペーン
https://www.netbk.co.jp/contents/cmp/20250926_004374/
住信SBIネット銀行は、お客さま中心主義のもと最先端のテクノロジーを活用することで、金融サービスを変革し、社会をより快適で便利なものに変えていくことを目指してまいります。
本件に関するお問合わせ先
本プレスリリースに関するお問合せ先：住信SBIネット銀行 広報・IR部：kouhou_pr@netbk.co.jp
キャンペーン概要
キャンペーン期間中にご応募いただいたかたの中から、抽せんで1,000名さまにdポイント（期間・用途限定）※1,000ポイントをプレゼントします。
※dポイントとは、NTTドコモが提供する入会金・年会費無料の国内最大級のポイントプログラムです。dポイントクラブの会員になれば誰でも街のお店やネットショッピング等でたまる、つかえるポイントです。詳しくは、「dポイントクラブサイト」（下記URL）をご確認ください。
「dポイントクラブサイト」https://dpoint.docomo.ne.jp/
キャンペーン期間
2025年10月23日（木）から2025年11月５日（水）23時59分
応募方法
１．住信SBIネット銀行公式アカウントをフォロー
下記URLから住信SBIネット銀行公式「X」アカウントページへ移動していただき、「フォロー」をクリックしてください。
https://x.com/sumishinsbi
２. 住信SBIネット銀行公式アカウントが投稿する対象のポストをリポスト
３.応募完了！
ご当選された方には「X」のダイレクトメッセージにてご連絡いたします。
詳細はキャンペーンページ（下記URL）をご確認ください。
https://www.netbk.co.jp/contents/cmp/20251023_004514/index.html
d NEOBANKスタート記念 キャンペーン 概要
d NEOBANKのスタートを記念して、３つのキャンペーンを実施中です。
ぜひ、この機会にご検討、ご利用ください。
d NEOBANKスタート記念 dポイントどーんともらえる口座開設キャンペーン
https://www.netbk.co.jp/contents/cmp/20250926_004379/
d NEOBANKスタート記念 dポイントざくざく！住宅ローンキャンペーン
https://www.netbk.co.jp/contents/cmp/20250926_004351/
d NEOBANKスタート記念 法人さま向け振込手数料無料キャンペーン
https://www.netbk.co.jp/contents/cmp/20250926_004374/
住信SBIネット銀行は、お客さま中心主義のもと最先端のテクノロジーを活用することで、金融サービスを変革し、社会をより快適で便利なものに変えていくことを目指してまいります。
以上
本件に関するお問合わせ先
本プレスリリースに関するお問合せ先：住信SBIネット銀行 広報・IR部：kouhou_pr@netbk.co.jp