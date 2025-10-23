10月26日（日）紅葉に染まるリゾートホテルで「ひなたマルシェ」開催| ANA ホリデイ・インリゾート信濃大町くろよんの中庭を開放

ANAホリデイ・インリゾート信濃大町くろよんフライヤー

ANA ホリデイ・インリゾート信濃大町くろよん（所在地：長野県大町市平2020、客室数103室、総支配人：細田 祐一）は秋のホテル無料開放イベント、第６回「ひなたマルシェ」を2025年10月26日（日）に開催いたします。この日はホテルの中庭や館内を無料で開放し、地元生産者・クラフト作家・飲食店など約20店舗が集まり、地域マルシェを開催します。

［チャリティー］限定「水ゼリー」販売

今回で第6回を迎える本イベントは、地元の魅力を再発見し、地域住民が交流できる一日として毎年好評をいただいております。当日は環境保護活動の一環として売上を全額寄付する「水ゼリー」販売も実施いたします。売上金は大町市役所を通じ、水環境保全のために寄付されます。（※販売コスト除く）

中庭のようす

「モンブランタルト」など季節のスイーツやマルシェ限定「ビーフカツサンドイッチ」も

館内の「エデン カフェ＆バー」は朝9時より営業を開始し、季節限定「和栗と大町産ブルーベリーのモンブランタルト」や、10時からはマルシェ限定メニュー「ビーフカツサンド」（税込み900円）を個数限定でご用意します。テイクアウトBOXでご準備する、とろけるチーズとビーフカツの相性がバツグンの1日限定サンドにご期待ください。

※写真はイメージ

ランチタイムにはレストランで信州食材を使ったメニューをご提供します。また、温泉および屋内プールは13時より営業開始。レストラン及びカフェ利用者は当日レシート提示で天然温泉を半額でご利用いただけます。

そのほか、ホテル会場に隣接する雷鳥駐車場で「ひなたマルシェ＋」を同時開催。両会場でお買い物をされた方を対象に、賞品が当たる抽選会を雷鳥駐車場にて予定しています。

イベント概要

イベント名：ひなたマルシェ

日時：2025年10月26日（日）10:00～14:00

会場：ANA ホリデイ・インリゾート信濃大町くろよん（長野県大町市平2020）

入場料：無料（雨天時は屋内にて開催）

主催：ANA ホリデイ・インリゾート信濃大町くろよん

お問い合わせ：info.hirkuroyon@ihg.com

TEL 0261-22-1530

また当日はホテル人事による「就職相談デスク」も設置し、地域の方々とホテル業界の新しい関わり方を提案します。

公式HPをチェックする :https://kuroyon.holidayinnresorts.com/activity_details/marche/

ホテルマスコットキャラクター「キッキー・ウィッキー」

地域共創の広がり ― 「日向山高原フェスタ」も同日開催

同日には、ホテルから車で約2分の「雷鳥駐車場」エリアにて、日向山高原フェスタ（主催：日向山高原フェスタ実行委員会）も開催されます。地元の食や文化、音楽を通じて大町市の自然と人のつながりを感じるフェスティバルで、ホテルイベントとあわせて秋の大町を満喫いただけます。ご家族連れや観光客の方々にもおすすめの一日です。

ロケーションの魅力

白馬から約40分の距離にあり、スキー・登山・アウトドアの拠点としても好立地。

黒部ダムや立山黒部アルペンルート（長野県側入口）まで車で約15分。

JR長野駅／松本駅から車で約1時間、東京から新幹線＋車で約2時間半。

マルシェに関するお問い合わせ

ホテルへのお問合せ TEL：0261-22-1530（9:00～17:30）

【ANA ホリデイ・インリゾート信濃大町くろよん】

住所：長野県大町市平2020

新規ご予約・変更 TEL：0120-455-655

問い合わせ TEL：0261-22-1530（ホテル代表）

ふるさと納税からのお申込み：

https://www.furusato-tax.jp/product/detail/20212/5346388

Instagram：https://www.instagram.com/anahiresortkuroyon/

※最寄りJR信濃大町駅からは無料シャトルバス（定時予約制）をご利用いただけます

IHGホテルズ＆リゾーツ：https://www.ihg.com/hotels/jp/ja/reservation

