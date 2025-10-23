フリーランス・副業人材専門の求人・案件検索プラットフォーム『Workship』の登録者数が60,000人を突破しました！

株式会社GIG

株式会社GIG（本社：東京都中央区、代表取締役：岩上貴洋）が提供するフリーランス・副業人材専門の案件検索プラットフォーム『Workship(https://enterprise.goworkship.com/)』は、このたび登録者数60,000人を達成いたしました。

これも、日頃からWorkshipをご利用いただき、数々のお仕事の創出に貢献してくださっている個人および法人の皆様のおかげです。厚く御礼申し上げます。

■プロジェクト単位の仕事でつながる『Workship』とは

Workshipは、IT分野を中心としたフリーランスや副業人材を、プロジェクト単位のお仕事とつなぐ求人・案件検索プラットフォームです。2018年11月にサービスを提供開始し、2025年10月に登録者数60,000人を突破。プロフェッショナルな人材と企業をつなぐ一大プラットフォームへと成長を遂げました。

Workshipは当初、フリーランス専門サービスとしてスタートしましたが、世のなかの副業推進の流れやご利用者様からのご要望を踏まえ、副業者も対象としたプラットフォームへと進化を遂げてきました。

現在では、案件探しから契約までを一気通貫で行える求人・案件検索プラットフォームとして、多くのフリーランス・副業ワーカーの皆さまにご利用いただいております。

Workshipが目指すのは、単なる案件マッチングに留まらず、フリーランスや副業ワーカーの正社員転換支援も含めた、キャリアの多様性を広げるサポートです。

企業の成長には、変化に対応できる採用力が不可欠であり、個人の成長には、自身の可能性を信じ、挑戦できる環境が不可欠です。私たちは「採用に悩む企業人事」と「キャリアに悩むフリーランス」の双方にとって、相互理解と新しい出会いを生み出す場を提供します。

■Workshipならではの特徴

特徴1. 20職種以上の高単価案件を掲載

エンジニア、デザイナー、マーケター、ディレクター、編集者、ライター、セールス、人事広報など、さまざまな職種の案件が紹介されています。

週1～OK、土日OK、公開案件の80％以上がリモートOKなど、副業でも働きやすいお仕事も掲載中です。

また時給1,500円～10,000円の高単価な案件のみ掲載しているため、しっかり稼げる仕事を受けたい方におすすめです。

▲掲載されている実際の案件例特徴2. 絞り込み条件や案件レコメンド機能が充実

多くの企業の中からスムーズに仕事が探せるよう、Workshipではさまざまな絞り込み条件を設けています。

時給・働き方・職種・稼働頻度などに加え、指定のキーワードでも検索可能です。

▲豊富な選択肢のなかから、絞り込み条件を指定可能

独自のアルゴリズムによってユーザーに最適な案件のレコメンドも行われており、仕事探しにお役立ていただけます。

▲案件レコメンド機能の例特徴3. （両者が合意すれば）正社員転換や直接契約にも対応

プラットフォームを活用していると「正社員に転換したい」というニーズが生まれることもあります。

過去にWorkshipユーザーを対象に行った調査では、転職活動中ではないユーザーのうち47％が「転職オファーがあったら検討する」と回答。そのような要望にお応えし、Workshipではフリーランス・副業からの正社員転換も支援しています。

また「Workshipを通さず、クライアントと直接契約したい」というニーズにも対応。みなさまの要望に合わせて、Workshipは進化し続けています。

▲直接契約対応案件の絞り込みも可能（青いラベルのある案件）

2024年6月に、トランジション採用に特化したサービス『Workship CAREER（ワークシップキャリア）(https://career.goworkship.com/)』をリリースしています。

Workship CAREERの詳細やトランジション採用に関する取り組み、事例などについても随時Workship MAGAZINEで公開中です。

■フリーランス・副業者にとって働きやすい世界を、Workshipで

登録者数60,000人という大きな節目を迎えることができたのは、多くのフリーランス・副業者のみなさまのご支持があったからこそです。この場を借りて、心より御礼申し上げます。

Workshipは、これからもフリーランスおよび副業者がより良いキャリアを築くためのサポートを続けていきます。

これからも、Workshipをどうぞよろしくお願いいたします。

■株式会社GIGについて

ナショナルクライアントからスタートアップ、官公庁まで、Webコンサルティング、UI/UXデザイン、システム開発など、DX支援をおこなう。60,000人以上/1,600社以上が登録するフリーランス・副業向けマッチングサービス『Workship』、IT・DX人材の転職支援『Workship CAREER』、デザイナー専門のエージェントサービス『クロスデザイナー』、インフラエンジニア専門のエージェントサービス『クロスネットワーク』、専門知識がなくても簡単に使える国産CMS『LeadGrid』、コンテンツマーケティング総合パートナー『コンマルク』なども展開する。

