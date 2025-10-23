【12/10-13開催】クリエイティブ活動の集大成を紹介するイベント『Hakuten Open Studio 2025』。1年間の体験デザイン実績と実験的取り組みを一般にも初公開

※その他、ステージエリアも設け、トークセッションやネットワーク交流会なども実施予定です。■ 3回の開催を経て、よりオープンな発信の“場”へ「Hakuten Open Studio」は2022年、パートナーを招いた忘年会としてスタートしました。その後、テーマや展示内容をアップデートしながら年1回12月に開催し、博展が追求する“体験をデザインすること”の現在地を発信してきました。昨年2024年のテーマ「トキとデザイン -Time as Design-」では、展示面積が約500坪。展示作品数は昨対比の2倍となる50作品を発表し、来場者数は140%の約800名と過去最多を記録しました。来場者数は昨対比140%の約800名と過去最多を記録しました。これまでの展示会・施工会社のみのイメージから、体験デザイン企業へのブランド認知の転換も見られ、多くの評価と新たな協業機会を生みました。