【12/10-13開催】クリエイティブ活動の集大成を紹介するイベント『Hakuten Open Studio 2025』。1年間の体験デザイン実績と実験的取り組みを一般にも初公開
「体験をデザインすること」で、次なる「よりあい」を生み、面白いことや社会を豊かにすることに繋がるきっかけを創出する“場”を目指す。
“人と社会のコミュニケーションにココロ通わす体験をつくる”株式会社博展（本社：東京都中央区、代表取締役社長：原田 淳、以下、博展）は、1年間のクリエイティブ活動の集大成を公開するイベント「Hakuten Open Studio 2025」を2025年12月10日（水）～13日（土）の4日間にわたり、博展の共創拠点T-BASE（東京都江東区）にて開催することを決定いたしました。
本イベントは「体験をデザインすること」を軸に、博展が2025年に手がけた実績から、普段は表に出ない実験的な取り組みまでを公開するものであり、4回目の開催となる今回は初めて、一般の方も入場できるオープンなイベントとして開催いたします。
特設サイト：https://hos.hakuten.co.jp/2025/
※2024年開催時のイメージ
【Hakuten Open Studio 2025 開催概要】
https://digitalpr.jp/table_img/3020/120881/120881_web_1.png
※本プレスリリースに記載されている情報は、予告なく変更される場合があります。
最新情報は上記特設サイトよりご確認ください。
■ 体験デザインの思考プロセスを紐解く4つの展示構成
「Hakuten Open Studio 2025」では、テーマ「よりあい」に沿って、実績・取り組み展示を以下の4つのテーマに分類し、博展のクリエイティブな思考プロセスを公開します。
ーーーーーーーーーーーーーーー
「トキとデザイン」が紡ぐ、体験価値の未来 Hakuten Open Studio 2024 開催レポート
https://note.com/hakuten_corp/n/n2819c75a2d74
ーーーーーーーーーーーーーーー
この結果を踏まえつつ、次のステージとして、今後は「Hakuten Open Studio」をビジネス関係者だけではなく、地域や学生の方など、より幅広い方々と「博展」との接点の場へと拡張し、次なる「よりあい」を生み、面白いことや社会を豊かにすることに繋がるきっかけを創出することを目指します。
＜株式会社 博展＞
代表者：代表取締役 会長執行役員 CEO 田口 徳久、代表取締役 社長執行役員 COO 原田 淳
所在地：〒104-0031 東京都中央区京橋三丁目１番１号 東京スクエアガーデン20F
設立：1970年3月
事業内容：パーパス「人と社会のコミュニケーションにココロを通わせ、未来へつなげる原動力をつくる。」のもと、多様な“体験”を統合的にデザインし、企業や団体のマーケティング課題の解決に貢献しています。
▼公式サイト
コーポレートサイト：https://www.hakuten.co.jp
これからの“体験”を考えるwebマガジン「THINK EXPERIENCE（TEX）」：https://www.hakuten.co.jp/tex
▼公式SNS ※各種イベント詳細をupしております。是非フォローをお願い致します。
Instagram：@hakuten__（https://www.instagram.com/hakuten__）
X：@HakutenCorp （https://x.com/HakutenCorp）
facebook：@hakutencorp（https://www.facebook.com/hakutencorp）
本件に関するお問合わせ先
株式会社 博展 広報・PR担当
E‐Mail：pr@hakuten.co.jp
