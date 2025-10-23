¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø³«Æü¡§2025Ç¯10·î23Æü
ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¾ðÊó½èÍý¿ä¿Êµ¡¹½
¥×¥ì¥¹È¯É½ ¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¦¥é¥Ù¥ê¥ó¥°¡¦¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¡ÊGCLI¡Ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¶¦Æ±À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿
¡¡·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ï¡¢10·î23Æü¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Ê¤É´Ø·¸¹ñ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¦¥é¥Ù¥ê¥ó¥°¡¦¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¡ÊGCLI¡Ë¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¦Æ±À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÀ¼ÌÀ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´Ø·¸¹ñ¤È¤ÎµÄÏÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢IoTÀ½ÉÊ¤Î¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¦¥é¥Ù¥ê¥ó¥°À©ÅÙ¤Î¿ä¿Ê¤È¹ñºÝ¶¨ÎÏ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿À¤³¦Åª¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤òÀë¸À¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Ê¬Ìî¤Î²ñµÄ¤Ç¤¢¤ë¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¦¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¦¥¦¥£ー¥¯¡ÊSICW¡Ë¤Î³«ºÅ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÎÀ©ÅÙ¹½ÃÛÊý¿Ë¤Ë´ð¤Å¤¡¢2025Ç¯3·î¤«¤éÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¾ðÊó½èÍý¿ä¿Êµ¡¹½¡ÊIPA¡¢Íý»öÄ¹¡§óîÆ£Íµ¡Ë¤¬¡Ö¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Í×·ïÅ¬¹çÉ¾²ÁµÚ¤Ó¥é¥Ù¥ê¥ó¥°À©ÅÙ¡ÊJC-STAR¡Ë¡×¤Î±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡IPA¤È¤·¤Æ¤â¡¢°ú¤Â³¤¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ê¤É´Ø·¸¾ÊÄ£¡¢JC-STAR»¿Æ±ÃÄÂÎ¤Ê¤É¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿IoTÀ½ÉÊ¤ÎÉáµÚ¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢GCLI»²²Ã¹ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¹ñ¡¹¤È¤ÎÁê¸ß¾µÇ§¤Ë¸þ¤±¤¿¸ò¾Ä¤äÅ¬¹ç´ð½à¤Î¸¡Æ¤¡¢¾ðÊó¶¦Í¤Ê¤É¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ÇØ·Ê
¡¡¶áÇ¯¡¢IoTÀ½ÉÊ¤ÎÀÈ¼åÀ¤òÁÀ¤Ã¤¿¥µ¥¤¥Ðー¶¼°Ò¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥ê¥¹¥¯¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2020Ç¯°Ê¹ß¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤ÇIoTÀ½ÉÊ¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤Ë´Ø¤¹¤ë¥é¥Ù¥ê¥ó¥°À©ÅÙ¤Î¸¡Æ¤¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¡¢°ìÉô¤Î¹ñ¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤ËÀ©ÅÙ±¿ÍÑ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤â¡¢2024Ç¯8·î¤Ë·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬¸øÉ½¤·¤¿¡ÖIoTÀ½ÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Å¬¹çÀÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¹½ÃÛÊý¿Ë¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢IPA¤¬¡Ö¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Í×·ïÅ¬¹çÉ¾²ÁµÚ¤Ó¥é¥Ù¥ê¥ó¥°À©ÅÙ¡ÊJC-STAR¡Ë¡×¤Î±¿ÍÑ¤ò2025Ç¯3·î25Æü¤«¤é³«»Ï¤·¡¢¡ú1¤Î¿½ÀÁ¼õÉÕ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÈIPA¤Ï¡¢½¾Íè¤«¤éJC-STAR¤ÈÎà»÷¤ÎÀ©ÅÙ¤ò±¿ÍÑ¡¦¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë´Ø·¸¹ñ¤È¤Î´Ö¤ÇÁê¸ß¾µÇ§¤Ë¸þ¤±¤¿¸ò¾Ä¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÇ¯5·î¤Ë¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿IoTÀ½ÉÊ¤Î¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¦¥é¥Ù¥ê¥ó¥°¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñºÝ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢»²²Ã¹ñ¤òÃæ¿´¤Ë¹ñºÝÏ¢·È¤Î½ÅÍ×À¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢Ìó5¥«·î¤ÎµÄÏÀ¤ò·Ð¤Æ¡¢IoTÀ½ÉÊ¤Î¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¦¥é¥Ù¥ê¥ó¥°À©ÅÙ¤Î¿ä¿Ê¤È¹ñºÝ¶¨ÎÏ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿À¤³¦Åª¤ÊÏÈÁÈ¤ß¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¦¥é¥Ù¥ê¥ó¥°¡¦¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¡ÊGCLI¡Ë¡×¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ë¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤âGCLI¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ë»¿Æ±¤·¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÈIPA¤«¤é¤â¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¦¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¦¥¦¥£ー¥¯¡ÊSICW¡ËÃæ¤Î10·î23Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¦¥é¥Ù¥ê¥ó¥°¡¦¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¡ÊGCLI¡Ë¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¦Æ±À¼ÌÀµÇ°¼°Åµ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ GCLI»²²Ã¹ñ
º£²ó¡¢¶¦Æ±À¼ÌÀ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î11¥ö¹ñ ¤ÎÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤Ç¤¹¡Ê·ÐºÑ»º¶È¾Ê¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹µºÜ½ç¡Ë¡£
¡¦·ÐºÑ»º¶È¾Ê
¡¦¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¦¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Ä£
¡¦¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢Ï¢Ë®ÆâÌ³¾Ê
¡¦¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¦¥Ö¥ë¥Í¥¤
¡¦¥«¥Ê¥À¸ø°ÂÄ£
¡¦¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¶¦ÏÂ¹ñ¸òÄÌ¡¦ÄÌ¿®Ä£
¡¦¥É¥¤¥ÄÏ¢Ë®¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶É
¡¦¥Ï¥ó¥¬¥êーµ¬À©´ÆÆÄÄ£
¡¦Âç´ÚÌ±¹ñ²Ê³Øµ»½Ñ¾ðÊóÄÌ¿®ÉôµÚ¤Ó¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¿¶¶½±¡
¡¦¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£É¾µÄ²ñ
¡¦¥¤¥®¥ê¥¹¡¦²Ê³Ø¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦µ»½Ñ¾Ê
¢£JC-STARÀ©ÅÙ¤Î³µÍ×
¡¡ËÜÀ©ÅÙ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤È¤ÎÄÌ¿®¤¬¹Ô¤¨¤ëÉý¹¤¤IoTÀ½ÉÊ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢¶¦ÄÌÅª¤ÊÊªº¹¤·¤ÇÀ½ÉÊ¤Ë¶ñÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ¡Ç½¤òÉ¾²Á¡¦²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£IoTÀ½ÉÊ¶¦ÄÌ¤ÎºÇÄã¸Â¤Î¶¼°Ò¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´ð½à¡Ê¡ú1¡Ë¤äIoTÀ½ÉÊÎà·¿¤´¤È¤ÎÆÃÄ§¤Ë±þ¤¸¤¿´ð½à¡Ê¡ú2¡¢¡ú3¡¢¡ú4¡Ë¤òÄê¤á¡¢µá¤á¤é¤ì¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¿å½à¤Ë±þ¤¸¤¿Å¬¹çÀÉ¾²Á¥ì¥Ù¥ë¤òÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯10·î14Æü»þÅÀ¤Ç¡¢35¼Ò80·ï¤Î¡Ö¡ú1Å¬¹ç¥é¥Ù¥ë¡×¤¬¸òÉÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Í×·ïÅ¬¹çÉ¾²ÁµÚ¤Ó¥é¥Ù¥ê¥ó¥°À©ÅÙ¡ÊJC-STAR¡Ë
https://www.ipa.go.jp/security/jc-star/index.html
¢£ º£¸å¤ÎÍ½Äê
¡¡IPA¤Ç¤Ï¡¢¿½ÀÁ³ÎÇ§ºî¶È¤¬´°Î»¤·Å¬¹ç¥é¥Ù¥ë¤¬¸òÉÕ¤µ¤ì¤¿IoTÀ½ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿ï»þ¡¢Å¬¹ç¥é¥Ù¥ë¼èÆÀÀ½ÉÊ¥ê¥¹¥È¤ËÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢JC-STAR»¿Æ±ÃÄÂÎ¤Ê¤É¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¡¢¡ú1Å¬¹ç¥é¥Ù¥ë¼èÆÀ¡¦ÉáµÚ¤Ë¸þ¤±¤¿¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡IoTÀ½ÉÊÎà·¿¤´¤È¤ÎÆÃÄ§¤Ë±þ¤¸¤¿¤è¤ê¹âÅÙ¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Å¬¹ç´ð½à¡Ê¡ú2°Ê¾å¡Ë¤Ï¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥«¥á¥é¤ÈÄÌ¿®µ¡´ï¤Î¡Ö¡ú3Å¬¹ç´ð½à°Æ¡×¤ò¸ø³«¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à´ØÏ¢µ¡´ï¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö¡ú2Å¬¹ç´ð½à¡×¤òºîÀ®¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2026Ç¯¾å´ü¤Ë¼õÉÕ³«»Ï¤¹¤ë·×²è¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÀ½ÉÊÎà·¿¤Î¡ú2°Ê¾å¤ÎÅ¬¹ç´ð½à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â½ç¼¡À°È÷¤·¡¢À©ÅÙ¤ò³ÈÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Îà»÷À©ÅÙ¤ò¤â¤Ä½ô³°¹ñ¤È¤ÎÁê¸ß¾µÇ§¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢°ú¤Â³¤·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡ÊCybersecurity Labelling Scheme¡Ë¡¢±Ñ¹ñ¡ÊPSTIË¡¡Ë¡¢ÊÆ¹ñ¡ÊU.S. Cyber Trust Mark¡Ë¡¢EU¡ÊCRAË¡¡Ë¤Î³Æ¹ñÃ´Åöµ¡´Ø¤È¤Î´Ö¤Ç¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ »²¹Í»ñÎÁ
¡¦ ¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¦¥é¥Ù¥ê¥ó¥°¡¦¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¡ÊGCLI¡Ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¶¦Æ±À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡¢2025Ç¯10·î23Æü¡Ë
https://www.meti.go.jp/press/2025/10/20251023003/20251023003.html
¡¦ JC-STARÀ©ÅÙ³µÍ×ÀâÌÀ»ñÎÁ (PDF:1.4 MB)
https://www.ipa.go.jp/pressrelease/2025/j5u9nn000000e555-att/press20251023.pdf
¡¦ IoTÀ½ÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Å¬¹çÀÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¹½ÃÛÊý¿Ë¡Ê·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡¢2024Ç¯8·î23Æü¡Ë
ttps://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/sangyo_cyber/wg_cybersecurity/iot_security/20240823.html
