完全審査制恋活・婚活マッチングアプリ「ゴージャス」、サービス開始3周年でインフォグラフィックスを公開

アイザック株式会社

リンク株式会社（アイザックグループ／本社: 東京都渋谷区／代表取締役CEO: 白井 僚）が運営する、完全審査制の恋活・婚活マッチングアプリ「ゴージャス」は、2025年10月23日でサービス開始3周年を迎えます。これを記念して、ゴージャス内の傾向を振り返るインフォグラフィックスを公開しました。

■ハイクラス層向けマッチングアプリ「ゴージャス」について

近年、マッチングアプリを介した出会いはさらに身近なものになっています。2024年8月にこども家庭庁が行った調査(※)によれば、既婚者の4人に1人が「アプリをきっかけに出会った」と回答しており、多くの人が真剣なパートナー探しのツールとしてアプリを利用している状況です。

一方で「マッチング疲れ」や「いいね疲れ」といった声も多く、アプリからおすすめ会員が表示されるピックアップ制を採用している「ゴージャス」は、忙しい中でも無理なく魅力的なお相手と出会えるとご好評をいただいています。

※出展：こども家庭庁 ウェブアンケート調査結果(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/1841f10d-4f2f-4294-853e-f62b82c4df5a/27ac0a8d/20240826_councils_lifedesign-wg_1841f10d_08.pdf)より

■「ゴージャス」会員のみなさまのハイクラスなプロフィール

完全審査制である「ゴージャス」の会員審査通過率は10%です。審査を通過したハイクラスな会員のみなさまのプロフィールをご紹介します。

【「結婚に前向き」過去最高の98.7％に。真剣な出会いを求めるハイクラス層が増加】- 20代～30代が中心の会員層。- 結婚の意向に関しては「良い人がいればしたい(54.3%)」「2、3年のうちにしたい(23.2%)」など、結婚に前向きな回答は、前年比+1.3ptで98.7%に達しました。真剣なパートナー探しの場として、さらに広がりを見せています。- 出身大学を見ると、関東エリアでは慶應義塾大学、早稲田大学、東京大学、関西エリアでは同志社大学、立命館大学、関西大学が上位を占め、いずれの地域も主要大学出身者が多く、ハイクラスな会員が集っているようです。【年収1,000万以上が過半数、アナウンサー・スポーツ選手などの著名人の登録も増加中】- 「ゴージャス」では、本人確認に加えて職業証明・年収証明を提出することで、プロフィールの信頼度を高めることができます。- 年収証明済みの男性会員では、年収1,000万円以上の層が引き続き半数を超えています。これは、日本国内上位7.0％（※）に相当します。- 一方、女性会員も2025年2月より職業証明・年収証明が可能となり、年収証明済み会員のうち22.2%が年収750万円以上、5.8%が年収1,000万円以上という結果に。なお、年収1,000万円以上の女性は、日本国内でわずか上位1.1％（※）にあたる希少な存在であり、男女ともに高い信頼基準を満たす会員層が形成されています。

※出展: 国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」(https://www.nta.go.jp/publication/statistics/kokuzeicho/minkan2024/pdf/R06_000.pdf)より

■数字で見る質の高い出会い

■ゴージャス会員の声

■ゴージャス公式アンバサダー 坂東 工氏よりコメント

- さらに、8月に開始した「著名人認証機能」により、アナウンサーやスポーツ選手、俳優・モデル、芸人といった著名な方々の登録も増加中。プライバシーを厳守しながらも、信頼できる出会いの幅が広がっています。実際に利用者からは、「有名な経営者や、海外大学出身・外資系勤務の方など、ハイクラスな男性が多かった」（女優/20代）といった声も寄せられており、プライバシーを厳守しながらも、信頼できる出会いの幅が広がっています。【初デートは高級レストラン、買い物はマンション。ゴージャス会員のハイクラスな日常】- ゴージャス会員の趣味は、旅行やグルメ、アート、ファッションなど多彩で洗練されたものが目立ちます。- 旅行では国内外の「ホカンス」や「温泉巡り」が人気で、ニューヨークやロサンゼルス、フィレンツェ、スイス、ハワイといった海外も行き先として多く挙げられました。- グルメでは、百名店巡りや高級寿司、フレンチ、和食など本格派がランクイン。初デートの場としても、「虎ノ門ヒルズの東京タワーを望む高級レストラン」（弁護士/34歳）や、「六本木の本格鮨店」（上場企業経営者/28歳）、「西麻布の高級焼鳥店」（外資系金融勤務/27歳）など、上質さと安心感を兼ね備えたスポットが選ばれる傾向にあります。- 最近の購入品では、車や時計、服が上位にランクイン。ファッションではPRADA、HERMES、GUCCIなどのハイブランドが趣味として挙げられることも多く、所有や体験を通じて上質な生活を楽しむ会員の価値観がうかがえます。さらに、「マンション」や「家」といった将来を見据えた買い物も目立ち、計画的で上質なライフスタイルが垣間見えます。- 意中のお相手と出会えるまでの平均期間は2.5ヶ月。- ゴージャスでいいねが送られた総数は、昨年の約670万件から約3倍に増加し、現在では19,864,867件に！マッチした総数も約3倍の2,894,452件と、ハイクラスな出会いの場として、さらに広がりをみせています。

サービス開始3周年、誠におめでとうございます。

「ゴージャス」は、外見や肩書きといった表面的なものではなく、人の内側にある"誠実さ"や"信じる力"に光を当てる場所だと感じています。

信頼を土台に築かれる出会いは、時に人生を変えるほどの力を持ち、多くの方々にとって"人生のきっかけ"となる場になっているのではないでしょうか。その姿勢に、心から敬意を表します。

これからも、"真の出会い"を届ける存在として、さらなる発展をお祈りしています。

■審査制恋活・婚活マッチングアプリ「ゴージャス」について

2022年10月サービスリリース。ゴージャスは、理想のお相手と出会いたいと考える男女をターゲットとした、「あなたにふさわしい、ハイクラスな出会い」を実現する完全審査制の恋活・婚活マッチングアプリです。 ゴージャスは、AIを用いた独自の審査を通過した会員のみが利用可能です。ハイクラスな出会いをご提供するため、あなたにふさわしいお相手を毎日ピックアップ。

「ゴージャス」ブランドコンセプト :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000076.000017594.html＜ゴージャスの特徴＞- 安心してご利用いただける「完全審査制」AIを用いた独自の基準による審査を実施しています。各種プロフィール情報と信頼度を踏まえた総合的な審査により、魅力的な会員のみが利用するサービスにしています。- プロフィールの信頼性を高める「職業・年収証明 / 著名人認証」機能認証が完了するとプロフィールにバッジが付与され、職業や年収を証明できます。さらに、著名人の方は審査を通過することで、専用のバッジが付与され、プロフィール写真を非公開に設定することも可能です。これらの機能により、プライバシーを守りながら、安心してご利用いただけます。- 限られた時間で「あなたにふさわしい、ハイクラスな出会い」あなたに最適なお相手を毎日ピックアップ。相互に興味を持ちマッチングした後は希望するやりとりの始め方で、印象を確かめるためのビデオ通話やメッセージ、またはデートの調整に進みます。▼ゴージャスのダウンロードはこちら

App Store・Google Play: https://app.adjust.com/16cw8eh7

公式サイト: https://thegorgeous.jp/

公式X: https://x.com/GorgeousPR

公式Instagram: https://www.instagram.com/thegorgeous.jp/

■リンク株式会社 概要

リンク株式会社は、「それぞれが輝き 喜びを感じるつながりを紡ぎ出す。」をミッションに掲げ、ハイクラス層を対象としたマッチングサービス「ゴージャス」を企画・運営しています。

運営母体は、複数の恋愛・婚活アプリを展開してきたグループであり、9年以上にわたり培ったマッチングアプリ運営の知見と実績を有しています。さらに、一般社団法人恋愛・結婚マッチングアプリ協会（略称: DMMA）に加入し、安心・安全なサービス運営体制を確立。

加えて、マッチング事業にとどまらず、新規事業開発やAIを活用したプロダクト開発にも注力。テクノロジーの先進性と人間らしさを両立させながら、「人と人のつながり」を起点に、人生に価値をもたらすサービスを創出しています。

会社名: リンク株式会社

代表取締役CEO: 白井 僚

所在地: 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-10-1 フジワラビルディング 2F

Webサイト: https://link-corporate.jp/

■アイザック株式会社 概要

アイザックグループは、「世の中を、実験しよう。」をミッションに掲げるラボラトリーカンパニーです。

100％自己資本・黒字経営という揺るぎない基盤のもと、次世代の“エゴ”にベットし、常に新たな時代の選択肢を創造し続けています。主なグループ会社には、ArtX株式会社（アート×テクノロジー）、リンク株式会社（マッチングサービス）などがあります。

会社名: アイザック株式会社（aisaac inc.）

代表取締役CEO: 田中和希

設立: 2015年12月

所在地: 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-10-1 フジワラビルディング 2F

事業内容: Webサービスの企画・開発・運営

公式X: https://x.com/aisaaclab

note: https://note.com/aisaac_inc