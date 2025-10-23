【イオンリテール】１０月２４日から「ＡＥＯＮ ｄｅ ＷＡＲＭ」実施

イオン株式会社

イオンリテールは１０月２４日（金）から２０２６年２月２８日（土）まで、イオンでココロも カラダもあたたかくなる企画「ＡＥＯＮ ｄｅ ＷＡＲＭ（イオン デ ウォーム）」を実施します。

長期化する物価高のなか、生活防衛への意識はますます上昇しています。こうしたなか、当社ではお客さまと一緒に明るく、楽しい冬を過ごせるように「ＡＥＯＮ ｄｅ ＷＡＲＭ」と銘打ち、「イオンでココロもカラダもあたたかく」をテーマに、心感温度が上がる“ウォム活”を提案します。“ウォム活”とはイオンに来るたびに、心身をあたためるおすすめ商品やココロ晴れるおトクなプライス、来て楽しいあたたかい空間を見つけ、元気をチャージする活動です。“ウォム活”では３つのＷＡＲＭを提案します。

１.おすすめ ｄｅ ＷＡＲＭ ココロもカラダもあたたかくするおすすめ商品

期間を通じてカラダがＨＯＴになる商品と、週替わりでココロあたたまる商品を提案

２.おトク ｄｅ ＷＡＲＭ ココロ晴れるおトクなプライス

毎週１回参加できる「ウォム活ウィークリーチャレンジ」を実施

“気持ちもホッと！お財布もＨＯＴ！”な「ＨＡＰＰＹ ＷＡＲＭ タイム！」開催

週替わりのココロあたたまる商品にボーナスポイントを付与

３.お店 ｄｅ ＷＡＲＭ 来てあたたか過ごして楽しい“ＷＡＲＭ”な空間

イオンの店舗で楽しく過ごすライフスタイルを提案

クリスマスや初売りでは、店頭催事企画を実施

本企画では、ダンスボーカルユニット「ＴＲＦ」のＤＪ ＫＯＯ氏を、前年に続きアンバサダーに起用し、「幸せって、ホッとでＨＯＴで最ＫＯＯＯＯＯだぜ！！」をキャッチフレーズに、ココロとカラダをあたためる衣料・雑貨・食品等、この冬を明るく元気に過ごせる企画を店内販促物や特設サイトにてご提案します。

当社は今後も、地域の皆さまに安全・安心で快適なひと時を過ごしていただけるよう、様々な取り組みを通じてお客さまの生活を応援してまいります。

【「ＡＥＯＮ ｄｅ ＷＡＲＭ」概要】

実施期間：２０２５年１０月２４日（金）～２０２６年２月２８日（土）

実施店舗：関東・北陸信越・東海・近畿・中四国の「イオン」「イオンスタイル」約３８０店舗※１）

特設サイト：https://chirashi.otoku.aeonsquare.net/aeondewarm/

【企画概要】

１.おすすめ ｄｅ ＷＡＲＭ- この冬おすすめ商品

秋冬の機能性アイテム「ピースフィット ウォーム」やホームコーディ秋冬シリーズなど、カラダがＨＯＴになる商品をおすすめ商品として提案します。

〈商品一例〉

ピースフィット ウォームは、“心地よい「あたたかさ」”を提供するイオンの秋冬向け機能性アイテムです。レディス・メンズ・キッズのインナーやメンズのセットアップ、大判ストールなど幅広く品揃えしています。

ピースフィット ウォーム コットン 長袖タートルネック（レディス）

価格：本体９８０円（税込１,０７８円）

カラー：オフ・クロ・グレー・チャ・アカ・コイミドリ・Ａアオ

サイズ：Ｍ～２ＸＬ

ピースフィット ウォーム コットン ９分袖クルーネックシャツ（メンズ）

価格：本体９８０円（税込１,０７８円）

カラー：シロ・クロ・コイアオ

サイズ：Ｓ～４ＸＬ ※４ＸＬはシロ・クロのみ

ホームコーディ秋冬シリーズでは、吸湿発熱素材を使用した「ホームコーディヒート」や掛ふとんの負を解消した寝具「カバーのいらない温度調整掛ふとん」など、あたたかさと機能性を両立したアイテムを品揃えしています。

ホームコーディヒート 毛布ｄｅカバー（針抜き無地） シングルロング

価格：本体３,９８０円（税込４,３７８円）

カラー：ピンク・グレー

ホームコーディ

カバーのいらない温度調整掛ふとん シングルロング

価格：本体９,８００円（税込１０,７８０円）

カラー：グレー・ベージュ

- ウィークリーレコメンド

アンバサダーのＤＪ ＫＯＯ氏が週替わりで、ココロがあたたまるおすすめ商品を紹介します。

〈週替わり商品一例〉※基本は毎週水曜日から火曜日を１週間として実施します。

ミニマスコットホルダー

ハローキティ／クロミ

価格：各本体１,０００円（税込１,１００円）

かわいいカラビナ付きでバッグにもつけやすい仕様のミニサイズ

マスコットです。

クリスマス装飾・ツリー

卓上ツリー

価格：本体９８０円（税込１,０７８円）

お部屋に飾りやすいミニツリーです。

２. おトク ｄｅ ＷＡＲＭ- ＨＡＰＰＹ ＷＡＲＭ タイム！

【開催日】２０２５年１１月２２日（土）・１１月２９日（土）・１２月６日（土）・

１２月１３日（土）・２０２６年１月１０日（土）・１月１７日（土）

「ＨＡＰＰＹ ＷＡＲＭ タイム！」と銘打ち、食品売場では試食提供、衣料品や暮らしの売場では商品をおトクに購入できる“気持ちもホッと！お財布もＨＯＴ！”なタイムセールを開催します※１）。タイムセール中は、多くの方に親しまれるＴＲＦの懐かしの名曲「ＥＺ ＤＯ ＤＡＮＣＥ」をＢＧＭとして流し、おトクとともにワクワク感を感じていただける演出を実施します。

- ウォム活ウィークリーチャレンジ

【開催期間】２０２５年１０月２４日（金）～１２月３１日（水）

直営売場に設置された二次元コードをスマホで読み込むと、毎週１回※）「ウォム活ウィークリーチャレンジ」に参加できます。１０週連続で毎週１００名のお客さまにイオン商品券２,０００円分を抽選でプレゼントします。

※毎週水曜日から火曜日を１週間として実施します。

- ボーナスポイントを付与

“ウィークリーレコメンド”対象商品には、ＷＡＯＮ ＰＯＩＮＴがたまるボーナスポイントを付与します。対象商品を買うだけでいつものポイントにプラスでもらえる特別ポイントです。ちょっとトクした気分でココロがあたたまります。

３.お店 ｄｅ ＷＡＲＭ

来てあたたか、過ごして楽しい“ＷＡＲＭ”な空間として、「イオン」「イオンスタイル」「イオンモール」の店舗で過ごすライフスタイルを提案します。お買物だけではなく、イベントや食事など、一日中館内で楽しくあたたかく過ごせる環境を用意しています。さらに、「イオン」「イオンスタイル」の店舗では、クリスマスや初売りなどで催事企画を実施します。

〈企画一例〉※プレゼントはなくなり次第終了です。

※１：店舗により、取り扱いのない商品、実施していない店舗・売場があります。

以上