フードバンク湘南×ラスカ平塚、2025年夏休み期間にひとり親家庭への体験型イベントを実施

特定非営利活動法人フードバンク湘南

認定NPO法人フードバンク湘南（神奈川県平塚市御殿、理事長：大関めぐみ）は株式会社JR横浜湘南シティクリエイト（本社：神奈川県平塚市代官町、代表取締役社長：田村修）が運営するJR平塚駅直結の駅ビル「ラスカ平塚」と協力して2025年8月の夏休み期間に、合計5日間にわたり体験イベント型子ども食堂を開催しました。

■子どもたちに届ける夏休みの思い出

この夏、ラスカ平塚6階屋上庭園と一体となったオープンテラスが印象のイタリア料理店「アマルフィイホワイトガーデン」にて親子ピザ作り体験を実施

2025年の夏休み、フードバンク湘南とラスカ平塚の体験型イベントとして「ピザ作り体験」を5日間にわたり開催しました。ラスカ平塚６階にあるイタリア料理店のアマルフィイホワイトガーデンが主導し、フードバンク湘南に利用登録のあるひとり親家庭の親子にイベントを楽しんでもらいました。

生地を伸ばす作業から目の前にあるピザ窯で焼いてもらったピザは参加者にとても喜ばれました。プロの方の手ほどきに目を輝かせながら出来上がった思い思いのピザに会場は笑顔いっぱいでした。

■この取り組みを実施するにあたって

参加者は作業工程を真剣に聞いている様子ひとり親家庭の現状

多くのひとり親家庭では子どもの「体験格差」が問題になっています。フードバンク湘南は主にひとり親家庭を対象に生活が落ち着くまで継続的に食品支援を行っていますが、支援を受けた分の食費で子どもの習い事に充てられるなどの声を聞きます。一方、ラスカ平塚とは地域貢献やフードロスになるはずの食品を利用して子ども食堂を開催するなど両者で協議を重ねてこのような取り組みを実施できるようになりました。

■実際に参加した親子の感想

～体験型イベントにまた参加したいと答えた親子は8組中8組でした～

参加したいと答えた理由（当団体アンケートより抜粋）

・親子で楽しめたから

・子ども達にはいろんな体験をさせたいから（複数回答あり）

・良い夏休みの経験になったから

・子どもの取り組む姿勢をまた見たいから

このようにどの親御さんも子どもを応援していることが見受けられます。

家庭の事情により「体験格差」が生まれることは未来を担う子ども達にとって望ましいこととは言えません。どのような家庭の子どもでも希望するのであれば成長過程において様々な経験を積むことは大切なことでしょう。

■今後に向けて

フードバンク湘南では登録しているひとり親家庭支援は生活が安定するまで継続的に見守り続けていく必要があると考えています。当団体を利用されている方は「育ち盛りのこどもをおなか一杯に食べさせることができ感謝しています」「毎回たくさんの食品をいただき大変感謝しています。私も生きてていいんだと思い心を励まされています」「（クリスマスケーキの寄付があった年のコメントより）クリスマスケーキを初めて食べました」「現在は自分たちが支援を受けているけれど将来は支援する側に回れるように今を頑張っています」「食品支援の受け取りの際、ボランティアスタッフとの会話で温かい気持ちになれる」などと伝えてくれます。まさに「おたがいさまの精神」で社会は回っているのだと実感できています。

ラスカ平塚との子ども食堂も継続的に続けていくためにはメディアの力を使って活動を広めていき、子ども食堂に携わっているラスカ飲食店にメリットをもたらすことが大切だと思います。未来ある子ども達に笑顔でいてもらうことは大人である私たちの責任だと思っています。

■認定NPO法人フードバンク湘南について

認定基準をクリアした組織で、高い信頼性、公益性、透明性が評価されたNPO法人です。フードバンク湘南は食品ロス削減を目的として企業 ・ 農家 ・ 一般家庭より食品の寄贈を受け、ひとり親家庭や支援を必要とされる方、児童福祉施設・子ども食堂などへ食品を無償提供することで貧困問題の解決を目指しています。団体の活動に賛同してくれる企業・学校・団体等がありましたら共に問題解決に向けて進みたいと考えています。

【団体概要】

名称 ：認定NPO法人 フードバンク湘南

所在地：〒254-0061 神奈川県平塚市御殿1丁目33-35 亀井ハイツ101

代表 ：大関めぐみ

設立 ：2017年7月

TEL ：0463-79-5824

HP : https://foodbank-shonan.com/

その他、Facebook、Instagram等での情報発信をしています。