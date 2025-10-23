Âè17²óJiangbei Watertown • Pearl of Two Rivers¡ÊæØ¾ë¡Ë¥Ò¥ç¥¦¥¿¥óÊ¸²½·Ý½Ñº×¡¢»³Åì¤Ç³«ºÅ
Âè17²óJiangbei Watertown • Pearl of Two Rivers (Liaocheng) Gourd Culture Art Festival ³«Ëë¼°
AsiaNet 201170 ¡Ê0278¡Ë
¡ÚæØ¾ë¡ÊÃæ¹ñ¡Ë2025Ç¯10·î23Æü¿·²Ú¼Ò¡á¶¦Æ±ÄÌ¿®JBN¡ÛÂè17²óJiangbei Watertown • Pearl of Two Rivers (Liaocheng) Gourd Culture Art Festival¡Ê¹¾ËÌ¿å¶¿¡¦Æó²Ï¤Î¼î¡ÊæØ¾ë¡Ë¥Ò¥ç¥¦¥¿¥óÊ¸²½·Ý½Ñº×¡Ë¤¬10·î18Æü¡¢Ãæ¹ñ¸ÅÍè¤Î¿å¤Î¶¿¤Ç¤¢¤ë»³Åì¾ÊæØ¾ë»Ô¤Ç³«Ëë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖBringing Fortune and Prosperity Home¡ÊÀ®¸ù¤ÈÈË±É¤ò¸Î¶¿¤Ë¡Ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËæØ¾ë»Ô¿ÍÌ±À¯ÉÜ¡Ê Liaocheng Municipal People's Government ¡Ë¤¬¼çºÅ¤·¤¿3Æü´Ö¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÊªÈÎ¡¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡¢Å¸¼¨¡¢»º¶ÈÀ¸»º¡×¤ò°ìÂÎ²½¤·¡¢¥Ò¥ç¥¦¥¿¥ó¶È¼Ô¡¢ºÏÇÝ¼Ô¡¢¼ý½¸²È¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ê¤É7800¿Í°Ê¾å¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³«²ñ¼°¤Ç¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤¬¥Ò¥ç¥¦¥¿¥ó¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿ÀëÅÁ¥Ó¥Ç¥ª¤äÊ¸²½Åª¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò´Õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ò¥ç¥¦¥¿¥ó¹©·Ý¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡¢¥Ò¥ç¥¦¥¿¥óÊ¸²½¡¦¥¯¥ê¥¨ー¥Æ¥£¥Ö¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡¢¥Ò¥ç¥¦¥¿¥óºÏÇÝµ»½Ñ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î¼õ¾Þ¼ÔÉ½¾´¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏÅì¾»ÉÜ¶è¡ÊæØ¾ë»Ô¡Ë¥Ò¥ç¥¦¥¿¥ó»º¶È»Ø¿ô¤ÎÈ¯É½¡¢¤³¤Î¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¸ø³«¡¢Dongchang Gourd Industry Research Center¡ÊÅì¾»¥Ò¥ç¥¦¥¿¥ó»º¶È¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡ËÀßÎ©¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨ÎÏ¶¨Äê¤ÎÄ´°õ¼°¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¡¢Dialogue on the High-Quality Development of the Gourd Industry¡Ê¥Ò¥ç¥¦¥¿¥ó»º¶È¤Î¼Á¤Î¹â¤¤È¯Å¸¤Ë´Ø¤¹¤ëÂÐÏÃ¡Ë¡¢Intangible Cultural Heritage Market¡ÊÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º»Ô¾ì¡Ë¡¢¥¢ー¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤É¡¢°ìÏ¢¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£ー¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£China Water Ancient Town¡ÊÃæ¹ñ¤Î¿å¤Î¸ÅÅÔ¡Ë¤òÃæ¿´²ñ¾ì¤È¤·¤Æ¡¢Âç·¿Ä¦¹ï¡ÖGuangyue Blessing Gourd¡×¤Ê¤É¤Î¿·¤¿¤Ê¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¡¢ÆîËÌ¤ÈÅÔ»Ô´Ö¤ò·ë¤Ö2ËÜ¤Î´Ñ¸÷¥ëー¥È¡¢¸ÂÄêÈÇ¡ÖGourd Passports¡Ê¥Ò¥ç¥¦¥¿¥ó¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢Íè¾ì¼Ô¤ËË¤«¤ÇÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¸²½´Ñ¸÷ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¹ñ²ÈÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅì¾»¥Ò¥ç¥¦¥¿¥óÄ¦¹ï¤Ï¡¢æØ¾ë¤ÇºÇ¤âÆÃÄ§Åª¤Ê»º¶È¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åì¾»ÉÜ¶è¤Ï¸½ºß¡¢Ãæ¹ñÂè1¤Î¥Ò¥ç¥¦¥¿¥ó¼è°úµòÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢5000¸Í¤òÄ¶¤¨¤ëÇÀ²È¤¬3Ëü¥àー°Ê¾å¤Ç100¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥Ò¥ç¥¦¥¿¥ó¤òºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»º¶È¤ÏÇ¯´Ö26²¯¿ÍÌ±¸µ¤Î¼ý±×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤Î¡ÖÊ¸²½Åª¡¦·ÐºÑÅª¾ÝÄ§¡×¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥½ー¥¹¡§ Liaocheng Municipal People's Government