【宅配ピザ史上初】ピザ生地から生まれたクラフトビール「THE PIZZA CRAFT」が期間限定で登場！規格外のピザ生地をアップサイクルした、ピザのために作られた究極の一杯！

日本ピザハット株式会社（代表取締役会長兼社長：深瀬 成利、本社：神奈川県横浜市、以下：ピザハット）が展開する世界最大級のピザチェーン「ピザハット」は、2025年10月27日（月）から12月中旬までの期間限定で、宅配ピザ史上初となる規格外のピザ生地をアップサイクル（価値を高めて再利用）したオリジナルクラフトビール※「THE PIZZA CRAFT（ザ ピザクラフト）」を発売いたします！

製造過程でどうしても生じてしまう規格外の生地を、株式会社Beer the First様との共同開発により、ピザとの相性抜群のCOLD IPAへとアップサイクル。ドライな飲み口とフルーティーな味わいが特徴で、ピザのジャンクな味をすっきりリセット＆しっかりとした味わいも楽しめる、まさにピザのために生まれたビールです！配達限定でピザとのおトクなセット販売も実施し、単品600円でご提供いたします。

ピザハットでしか味わえない特別な一杯で、新しいピザ体験をお楽しみください！

※使用する副原料の都合上、品目は発泡酒です

※本リリース記載の価格はすべて税込です

※画像はイメージです

＜本リリースのポイント＞

１.宅配ピザ業界初の「ピザ生地から生まれたクラフトビール」がピザハットより新登場！

２.期間限定発売のピザ生地から生まれたクラフトビール「THE PIZZA CRAFT」とは？

３.オリジナルクラフトビール「THE PIZZA CRAFT」の開発秘話をご紹介！

４.ピザ生地から生まれたクラフトビール「THE PIZZA CRAFT」とピザのセットをご紹介！

５.オリジナル限定ビアグラスが抽選で当たる！X/Instagramプレゼントキャンペーン同時開催！

６.今回「THE PIZZA CRAFT」を共同開発した株式会社Beer the Firstとは？

１.宅配ピザ業界初の「ピザ生地から生まれたクラフトビール」がピザハットより新登場！

ピザハットから、宅配ピザ史上初となる画期的な商品が誕生しました！なんと、規格外のピザ生地をアップサイクルして作った、ピザのためのクラフトビール「THE PIZZA CRAFT」を2025年10月27日（月）から12月中旬までの期間限定で発売いたします！

このクラフトビールは、ピザハットの製造過程で生じる規格外のクリスピー生地や端切れを、株式会社Beer the Firstさんの協力のもと、特別な製法でアップサイクルして誕生した、まさにピザハットでしか味わえない特別な一杯。

味わいは、クラフトビールファンも納得のCOLD IPAスタイル。アルコール度数5％で、しっかりとした飲みごたえがありながら、ドライな飲み口とフルーティーな味わいで、ピザのジャンクな味をすっきりリセットしてくれる絶妙なバランスに仕上げました。クラフトビール初心者の方でも楽しめる、飲みやすさも追求した自信作です！

さらに今回、このクラフトビールをもっと楽しんでいただくために、特別なセット販売もご用意！配達限定で、人気No.1の「ピザハット・マルゲリータ」とのセットが超おトクな価格でお楽しみいただけます。Sサイズとのセットなら1,600円、Mサイズとのセットなら1,860円という大盤振る舞い！

ピザ生地から生まれた、ピザのために作られたクラフトビール。同じ素材から作られているからこそ実現した、究極の相性をぜひこの機会にお試しください！

２.期間限定発売のピザ生地から生まれたクラフトビール「THE PIZZA CRAFT」とは？

■商品概要：

規格外のピザ生地を特別な製法でアップサイクルし、ピザとの相性を徹底的に追求したCOLD IPAスタイルのクラフトビール。アルコール度数5％のしっかりとした飲みごたえながら、ドライな飲み口が特徴で、ピザのジャンクな味をすっきりとリセットしてくれる爽快感を実現しました。ホップ由来のフルーティーな香りと、ピザ生地由来のほのかな小麦の風味が絶妙にマッチし、ピザの味わいをしっかりと受け止めつつ、後味はクリアに仕上げています。クラフトビールファンも納得の本格的な味わいでありながら、初心者でも飲みやすい、まさにピザのために生まれた究極の一杯です。

※使用する副原料の都合上、品目は発泡酒となります

■商品名：

THE PIZZA CRAFT

■商品価格：

単品販売価格：600円

※20歳未満の飲酒は法律で禁止されています。ご注文・受け渡し時に年齢を確認させていただく場合がございます。

■キャンペーン期間：

2025年10月27日（月）～12月中旬 ※売り切れ次第終了

■販売店舗：

酒類は一部店舗のみで取り扱っております。実施店舗は公式サイトをご参照ください。

■詳しくはこちらから

→

https://www.pizzahut.jp/topic/craft/beer?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Upcycle(https://www.pizzahut.jp/topic/craft/beer?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Upcycle)

３.オリジナルクラフトビール「THE PIZZA CRAFT」の開発秘話をご紹介！

宅配ピザ史上初！規格外のピザ生地に、新しい命が吹き込まれるまで

ピザハットでは、製造過多などによるロス生地が出ないよう、厳密に生地の製造をコントロールしています。それでも、製造過程で端切れや破損など、規格外の生地がわずかに発生してしまいます。

この度は、そうした規格外の生地を原料として再利用し、クラフトビールを製造いたしました。ピザを知り尽くしたブランドだからこそ生まれた発想と開発による、ピザ生地から作ったピザハットオリジナルのクラフトビールです。

▼規格外のピザ生地例：わずかな切れ目（※生地の手前端）ができてしまっている生地などを再利用

企画者：三角（みかど）さんによる開発秘話

ピザハットの“酒柱”と呼ばれるほどビールが大好きな私のもとに、株式会社Beer the First様より、アップサイクルをテーマにしたオリジナルクラフトビール開発のご提案をいただきました。 「ビールはコンビニやスーパーでも気軽に購入でき、価格も手ごろ。その中でピザハットでわざわざビールを選んでいただくには、何か特別な付加価値が必要だ」と常々考えている中で、「ピザハットでしか味わえない、ピザに最高に合う、ピザ生地生まれのビールを作ろう！」という結論に至り、開発をスタートしました。

味わいについては、できるだけ多くの方に手に取っていただけることを意識し、「すっきりと飲みやすく、クラフトビールらしさも楽しめる味わい」を目指しました。

ピザのうま味が凝縮されたトマトソースやチーズと合わせていただくと、クラフトビールの爽やかな喉ごしで味覚がリセットされ、何ピースでも思わず食べ進めてしまうほど軽やかに楽しめます。

パッケージデザインにもこだわりました。アップサイクル製品を“意識して選ぶ”のではなく、“思わず手に取りたくなる”存在にしたいという思いから、ピザくんとビールくんのキャラクターをあしらい、親しみやすく可愛らしいデザインに仕上げています。

アップサイクルの取り組みについては缶の側面にメッセージとして記載し、飲みながら美味しさの余韻の中で自然に知っていただける工夫をしています。

ピザハットならではの“ピザに合うビール”を追求し、規格外のピザ生地をアップサイクルするサステナブルな取り組みを通じて、より豊かで楽しい食卓体験をお届けできればと思います。

クラフトビール有識者（株式会社Beer the First）ビールの味のコメント

『THE PIZZA CRAFT』は、ピザとのマリアージュを追求した一杯です。クラフトビールの種類は「COLD IPA」で、一般的なIPAに比べてホップの香りはフルーティーでありながら、アルコール感や苦味を抑え、非常にドライな飲み口が特徴。ピザのチーズやトマトソースの油分をすっきり流しつつ、飲み応えも失わない絶妙なバランスを実現しました。ひと口目から広がるフルーティーな香りと軽快な後味は、ピザのうまみを引き立てる設計で、クラフトビール初心者でも飲みやすく、ビールラバーも納得の本格感があります。

４.ピザ生地から生まれたクラフトビール「THE PIZZA CRAFT」とピザのセットをご紹介！

おすすめの食べ合わせ！サクサクな食感のクリスピー生地 × クラフトビール

ピザハットのクリスピー生地は、パイ生地のように薄い生地を多層に重ねて焼き上げられており、サクサクと軽い食感が特徴です。お客様からも、お酒との相性が抜群とご好評いただいております。

このクリスピー生地から生まれたクラフトビールとピザが、再び皆様の口の中で出会う――まさに奇跡のマリアージュを、ぜひこの機会にお楽しみください。

【クラフトビールセット】なんと、期間中は無料で「THE PIZZA CRAFT」がついてくる！

■セット内容：

ピザハット・マルゲリータ（Mサイズ）+THE PIZZA CRAFT

■商品価格：

通常価格：2,460円 → 1,860円（600円おトク！）

※キャンペーン対象となるのは配達の場合のみです。

※生地はMサイズ限定です。

※一部生地をお選びの場合、別途生地料金を頂きます。

※20歳未満の飲酒は法律で禁止されています。ご注文・受け渡し時に年齢を確認させていただく場合がございます。

■キャンペーン期間：

2025年10月27日（月）～12月中旬 ※売り切れ次第終了

■販売店舗：

酒類は一部店舗のみで取り扱っております。実施店舗は公式サイトをご参照ください。

■詳しくはこちらから

→

https://www.pizzahut.jp/topic/craft/beer?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Upcycle(https://www.pizzahut.jp/topic/craft/beer?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Upcycle)

【クラフトビールセット】おひとり様向けにはSサイズの「ピザハット・マルゲリータ」と一緒に1杯いかがですか？

■セット内容：

ピザハット・マルゲリータ（Sサイズ・ハンドトス生地）+THE PIZZA CRAFT

■商品価格：

通常価格：2,000円 → 1,600円（400円おトク！）

※キャンペーン対象となるのは配達の場合のみです。

※Sサイズの販売は一部店舗のみ、ハンドトス生地限定です。

※20歳未満の飲酒は法律で禁止されています。ご注文・受け渡し時に年齢を確認させていただく場合がございます。

■キャンペーン期間：

2025年10月27日（月）～12月中旬 ※売り切れ次第終了

■販売店舗：

酒類は一部店舗のみで取り扱っております。実施店舗は公式サイトをご参照ください。

■詳しくはこちらから

→

https://www.pizzahut.jp/topic/craft/beer?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Upcycle(https://www.pizzahut.jp/topic/craft/beer?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Upcycle)

５.オリジナル限定ビアグラスが抽選で当たる！X/Instagramプレゼントキャンペーン同時開催！

2025年10月27日(月)より、ピザハット公式Xアカウントと公式Instagramアカウントにて抽選で15名様ずつ計30名様に、クラフトビール新発売を記念して【オリジナルビアグラスとTHE PIZZA CRAFT1本】が当たるプレゼントキャンペーンを開催いたします。

■当選賞品：オリジナルビアグラスとTHE PIZZA CRAFT1本

■応募期間：2025年10月27日（月）投稿後～2025年11月3日（月）23:59

■当選人数：XとInstagramで15名様ずつ（合計30名様）

■参加方法／参加条件

【X】

１.ピザハット公式Xアカウント（@Pizza_Hut_Japan／https://x.com/Pizza_Hut_Japan）をフォロー

２.期間中にキャンペーン投稿をリポストで参加

【Instagram】

１.ピザハット公式Instagram（@pizza_Hut_Japan／https://www.instagram.com/pizza_hut_japan ）をフォロー

２.キャンペーン投稿「いいね」 で参加

■「プレゼントキャンペーン」の詳細はこちらから

→

https://www.pizzahut.jp/topic/craft/beer?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Upcycle(https://www.pizzahut.jp/topic/craft/beer?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Upcycle)

６.今回「THE PIZZA CRAFT」を共同開発した株式会社Beer the Firstとは？

株式会社Beer the Firstは、おいしくて楽しいクラフトビールを通じて、食品ロス問題に関心を持っていただけるよう活動しています。アップサイクルしたクラフトビールだからこそ出せる味わいやストーリー、みなさんもぜひ体験してください。

会社名：株式会社Beer the First

所在地：本社〒221-0801 神奈川県横浜市神奈川区神大寺2-5-4-03

創業 ：2021年3月

代表者：坂本 錦一

【企業情報】

＜ピザハットとは＞

ピザハットは1958年、アメリカ・カンザス州のウィチタでダンとフランクのカーニー兄弟が創業。2023年で65周年を迎え、これからもお客様に寄り添い歩みを進めます。現在は世界100以上の国と地域に20,000店舗を有する世界最大級のピザチェーンです。日本では1973年に第一号店がオープンして以来、現在は配達を中心に全国で600店舗以上（2025年10月時点）を展開中。

会社名：日本ピザハット株式会社

所在地：本社〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番5号 横浜アイマークプレイス

創業 ：1991年8月

代表者：深瀬 成利

店舗数：全国600店舗以上（2025年10月時点）

企業WEBサイト：

https://corp.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Upcycle(https://corp.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Upcycle)

公式X：https://x.com/Pizza_Hut_Japan

公式YouTube チャンネル：https://www.youtube.com/user/PizzaHutWeb/videos

LINE 公式アカウント：https://lin.ee/IVYJoAW

公式Instagram：https://www.instagram.com/pizza_hut_japan/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@pizza_hut_japan



＜ピザのちから＞

ピザを食べるシーンには、いつも誰かと誰かの笑顔がある。みんなが集まった特別な時間に、おいしさを分け合うことの幸せ。そうしたシーンを彩ることこそ「ピザのちから」であると信じています。ピザにまつわる様々なエピソードをご紹介しております。

WEBサイト：https://media.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Upcycle(https://media.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Upcycle)