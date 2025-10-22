「観客1600人達成プロジェクト -Kobe to Philippines 1600-」10月25日・26日神戸開催試合イベント追加情報！【メットライフ生命女子Ｆリーグ2025-26】

一般社団法人日本フットサルトップリーグ

10月25日(土)、26日(日)に開催する、メットライフ生命女子Ｆリーグ2025-26第13節（神戸市立中央体育館）「メットライフ生命女子Ｆリーグ タイトルパートナー記念DAYS」において、「観客1600人達成プロジェクト -Kobe to Philippines 1600-」内で予定する各種イベントの追加情報をご案内いたします。

◼︎エキシビションマッチに理事長 松井大輔が緊急参戦！？

10月26日（日）、特別企画としてYouTubeチャンネル登録者数290万人以上の人気フットサル系クリエイター集団「あしざるFC」と抽選で当選した小学生が対戦する「エキシビションマッチ」に、日本フットサルトップリーグ理事長 松井大輔の参戦が決定しました。元サッカー日本代表で、Ｆリーグでも活躍した松井大輔は、果たして小学生の味方？それとも？ドキドキの結末は会場で！

あしざるFC

「フットサルを日本一のスポーツに。」を掲げ、YouTubeチャンネル登録者数約290万人の人気フットサル系クリエイター集団。フットサル経験者やサッカー好きの若者たちで構成されており、学生や若いフットサル・サッカーファンを中心に人気を集める。フットサルチャレンジ企画など多彩なコンテンツで、多くのファンを魅了している。

◼︎青い華とメッセージカードを推し選手に送って気持ちを届けよう！

10月25日（土）・26日（日）の両日、各試合終了後に、選手に直接応援メッセージを送る応援企画、「推し華」を行います。会場にて、メッセージを書き込める青い一輪挿しを販売！試合終了後、選手がピッチ一周する中、スタンドから直接ピッチにいる選手へ一輪挿しを投げ込み、世界で戦う選手へ、そして日頃からの応援の気持ちを、メッセージとともに届けましょう！



販売箇所：神戸市立中央体育館 会場内

販売価格：1,000円（税込）※HOME/AWAY問わず対象

（都合により対象外のチーム・選手が生じる可能性がございます。予めご了承ください）

本企画は、メットライフ生命Ｆリーグ所属ボルクバレット北九州のご協力のもと、実施いたします。

◼︎会場外ではイベントやキッチンカーも！？

会場外では、様々な屋外イベントを予定しております。

ワクワク迷路（26日のみ開催）

小学生以下の方が、無料参加できる巨大迷路！ゴール到達者には特製ステッカーをプレゼント！？

輪投げ、シュートチャレンジ

来場のお子様向けイベント！チャレンジに成功した人には、サンテレビマスコットキャラクター「おっ！サン」の特製ステッカーをプレゼント！

キッチンカー

会場外にキッチンカーが登場！

※運営の都合上、実施内容に変更の可能性がございます。予めご了承ください。

◼︎メットライフ生命女子Ｆリーグ タイトルパートナー記念DAYS 試合概要

【日時】

2025年10月25日（土）・26日（日）

【会場】

神戸市立中央体育館

【住所】

〒650-0017兵庫県神戸市中央区楠町4-1-1

【アクセス】

＜電車＞

・神戸市営地下鉄山手線 「大倉山駅」西2番出口より徒歩3分

・JR東海道本線（JR神戸線）・JR山陽本線JR「神戸駅」西出口より徒歩10分

・神戸高速鉄道東西線、山陽電鉄「高速神戸駅」東改札口右 11-A出入口より徒歩５分

■冠試合パートナー

＜名称＞

メットライフ生命保険株式会社

＜本社所在地＞

東京都千代田区紀尾井町1番3号

＜設立＞

1972年12月11日（営業開始：1973年2月1日）

＜代表者＞

代表執行役 会長 社長 最高経営責任者 ディルク・オステイン