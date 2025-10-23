【かっぱ寿司】一部商品の価格を見直しました　人気の『ほたて』や『赤えび』は50円OFF、『９種の海鮮丼』は100円OFF！組み合わせて、もっと楽しく。もっとおトクに。“もう一皿”が叶う、うれしい価格へ

カッパ・クリエイト株式会社

コロワイドグループのかっぱ寿司（カッパ・クリエイト(株) 本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：山角豪）は、2025年10月23日（木）より一部商品の価格を改定いたします。今回の価格改定は、より多くのお客様に「おいしさ」と「満足感」をお届けするための取り組みです。

かっぱ寿司では、今回の価格の見直しに伴い、お客様に“いつものメニューをもっとおいしく、もっと楽しく”味わっていただくために、スタッフが自ら食べ比べて選んだ組み合わせを「おすすめチョイス」としてご提案しております。

例えば、“今日はちょっと贅沢したい”“いろいろ食べたい”そんな気分にぴったりの、お得でうれしい組み合わせとして、『赤えび塩炙り』や『甘海老にぎり』、『えんがわ』、『つぶ貝』など、人気のネタを中心に、味噌汁や唐揚げなどのサイドメニューを組み合わせた７皿を「おすすめチョイス」としてピックアップ。満足感たっぷりのバリエーションがありながらも、いままでよりも130円（税込）もお得に楽しめる組み合わせです。さらに公式アプリ会員なら、クーポン併用で最大100円OFFに。

いつものメニューをちょっと特別に。お得においしく、あなたの“お気に入り”を見つけてください。

かっぱ寿司は、お食事の時間がもっと楽しくなるよう、これからも毎日のワクワクを皆様と一緒に積み重ねてまいります。

【もっと気軽に、もっとおいしく！10月23日（木）～ 一部商品価格改定 概要】

・価格改定実施日：2025年10月23日（木）～

・実施店舗：かっぱ寿司全店(一部改装中店舗は除く)

・URL: https://www.kappasushi.jp/osusume-choice

※天候・入荷状況・売れ行き等により、販売期間内でも品切れや販売終了の場合がございます。

※一部店舗、デリバリーでは価格が異なります。※掲載写真はイメージです。

●かっぱ寿司スタッフおすすめチョイス！かっぱ寿司スタッフのおすすめ[表1: https://prtimes.jp/data/corp/18731/table/952_1_9cd8346e0c9a6688ca29975432ce412e.jpg?v=202510230727 ]

この組み合わせで130円（税込）旧価格よりお得!

公式アプリ会員ならクーポン併用で、さらに最大100円引き！

１.＋２.＋３.＋４.＋５.＋６.＋７.

旧価格 1400円（税込）→新価格 1270円（税込）

ラーメンも味わえる！[表2: https://prtimes.jp/data/corp/18731/table/952_2_c10af5f48cee13e3f7c8266fb953a55d.jpg?v=202510230727 ]

この組み合わせで140円（税込）旧価格よりお得!

公式アプリ会員ならクーポン併用で、さらに最大100円引き！

１.＋２.＋３.＋４.＋５.＋６.＋７.

旧価格 1510円（税込）→新価格 1370円（税込）

平日限定ランチにおすすめ[表3: https://prtimes.jp/data/corp/18731/table/952_3_20fe9be85b46989448afbec947047aa9.jpg?v=202510230727 ]

この組み合わせで140円（税込）旧価格よりお得!

公式アプリ会員ならクーポン併用で、さらに最大100円引き！

１.＋２.＋３.＋４.＋５.＋６.

旧価格 1420円（税込）→新価格 1280円（税込）

リリース内画像素材：https://x.gd/DlPWw