累計販売本数2,400万本*1突破のエクセル名品アイブロウがリニューアル！発売から20年以上の超ロングセラーアイブロウリニューアルに至った背景とは？
エクセル ザ プライムアイブロウ ＰＥ０１～ＰＥ０８【全8色】 各1,650円（税込）
ペンシルとパウダーとブラシを1つにセットした”3機能一体型“のアイブロウの先駆けとして、誕生から20年以上のロングセラーかつ、ブランド内売上圧倒的一位*2を誇る「パウダー＆ペンシルアイブロウＥＸ」。
描き心地の良さや、3機能の利便性を評価いただき、2012年4月のリニューアルを経て累計販売本数は2,400万本*1を突破しました。さまざまなメディアでのベストコスメタイトル受賞回数は162回*3となり、初心者から上級者の方まで、大変多くのお客様に熱いご支持をいただいています。
そんな「パウダー＆ペンシルアイブロウＥＸ」がこの度、「ザ プライムアイブロウ」としてパワーアップ。商品名の「プライム」には主要な／極上の／最高の、といった意味があり、“アイブロウの完成形”としての強い意思と自信が込められています。
開発担当者に聞く！13年変わらなかった名品アイブロウ。今あえてリニューアルする理由とは？
エクセル開発担当 中村友梨香
眉毛は顔の中でも印象を一番左右するパーツと言われるほど、メイクのクオリティや印象を変えられる、非常に重要な要素です。
とはいえ、カラーアイテムと比べるとわくわくしながら使うアイテムでなかったり、眉毛の左右の差や形など、描く時の悩みや苦手意識も多いパーツなのではないかと考えています。
そんな眉メイクの難しさに寄り添い続けてきたのが、エクセルの『パウダー＆ペンシルアイブロウEX』でした。
公式Instagramでリニューアルについて発信すると、期待のお声とともに「変わってしまうの？」という不安なお声も寄せられるほど、長く愛されてきた「パウダー＆ペンシルアイブロウEX」。ありがたいことに、ヘアメイクの方から「今のままで十分名品だから、リニューアルしなくてもいいのでは？」という声もいただきました。
商品の中身やデザインに変更を加えることに対して、「このままではいけないのか」「変えることで失われるものはないか」、社内でも賛否両論がありました。何度も議論を重ね、アイブロウというカテゴリーをあえてもう一度見つめ直すことから始まりました。その中で見えてきたのは、“描きやすさ”のその先にある、仕上がりに自信を持てることこそが、眉メイクに求められている価値だということでした。
エクセルのアイブロウを使えば「なぜか上手く描ける」、「しっくりくる」、「なぜかすごく使いやすい」。そんな何気ない眉メイクに自信を与えられる存在でありたいという想いをもとに、“使いやすさ”や“描きやすさ”という今のアイテムの良い機能はそのままに、より直感的に、自分の感覚で仕上げられるアイテムにアップデートしました。
「眉に自信を」をテーマにした、強い意志と自信を込めたリニューアルです。
＊1 「エクセル パウダー＆ペンシル アイブロウＥＸ」2007年9月～2025年3月末までの累計販売本数
＊2 2024年10月～2025年5月末における出荷実績 ＊3 2012年～2025年3月末における1位～3位ののべ件数
毎日の眉メイクに自信と満足感を。「ザ プライムアイブロウ」のパワーアップポイント
楕円芯のペンシルは旧品よりもなめらかさをアップし、
抜群の描き心地を叶えました。
またウォータープルーフ処方に進化！美しい仕上がりを長時間キープします。
眉全体に立体感を演出するパウダーは新処方で
ふんわり感がアップし、より自然に立体的に仕上がります。
スクリューブラシはコシを柔らかくし、
肌あたり・使い心地アップ。よりぼかしやすくなりました。
パッケージも、アイブロウの完成形としての風格を感じさせる洗練されたデザインへとアップデート。
ちなみに…毎日使うものだから、容器の強度もアップ！割れに強くなりました！
「眉メイクに自信を！」最新Q&A
眉メイクをアップデートするには？
トレンドカラーを選んでみるのがおすすめ！
新色PE06（アッシュベージュ）は明るめのカラーで存在感を残しつつも優しい印象に。
左右対称に描くのが難しい…綺麗に描くコツは？
完全に左右対象にしなくても大丈夫！眉頭の位置が合っていれば綺麗に見えるので、
まずは眉頭の高さを合わせるのを心がけるのがおすすめ。
自分に似合う色がわからない…
髪色より少し明るい色をチョイス。重たく見えず抜け感が出せます！
初心者におすすめの使い方は？
初心者こそパウダーで先に形を作ってしまうこと！
ペンシルはその後で足りないところだけを足せば、失敗が目立ちません。
そのほか２０２５AW最新『エクセル』アイテム【エクセル、今秋よりアップデート！】
エクセルではこの秋より新コンセプト「あなたの意思が、美しい。」を掲げ、”自分らしく美しくありたいと願う人に、自分を信じる力をくれる”ブランドへアップデート。
エクセル エシリアル セラムコンシーラー ＥＲ０１～ＥＲ０５ 各１,７６０円（税込）
色別の肌悩みに合わせて厳選した
こだわりのケア成分を贅沢in
エクセル コンシーラーブラシ １,７６０円（税込）
指で塗るような密着感と使いやすさで肌悩みを
簡単＆自在にカバー仕上がりUP
エクセル エクストラリッチ セラムインパウダー ＥＸ０１～ＥＸ０３ 各２,６４０円（税込）
美容液で包み込まれるような仕上がり！
透明感あふれる贅沢なうるふわ肌へ
