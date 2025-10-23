HUMAN MADE株式会社　東京証券取引所グロース市場への上場承認に関するお知らせ

HUMAN MADE株式会社

HUMAN MADE株式会社（本社：東京都品川区上大崎2-24-9、代表取締役CEO兼COO松沼 礼）は、2025年10月23日(木)付けで株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」）より、東京証券取引所グロース市場への新規上場が承認されましたことをお知らせいたします。なお、東京証券取引所グロース市場への上場日は2025年11月27日(木)を予定しており、同日以降、東京証券取引所において当社普通株式の取引が可能となる予定です。

HUMAN MADE株式会社は、「CULTIVATE CULTURE」というパーパスを掲げ、人間の閃きと、人の手が生み出すカルチャーの芽を、マンガ、アニメ、ゲームに続く日本を代表するクリエイティブ産業に育てていくことを目指しています。また、「人間の閃きが生み出し、人間の手が創り出す輝きを、世界へ。」というミッションに基づき、世界中のストリートに息づく感性と過去へのリスペクトを融合させながら、新たなカルチャーを生む起爆剤となるモノ・コトを世界へ発信しております。

現在は、2010年に当社クリエイティブ・ディレクターである、ファッション・デザイナーのNIGO(R)が創業した、ライフスタイルブランド「HUMAN MADE」を中心に、世界中のクリエイターから愛される東京発のカレーショップ「CURRY UP」の運営のほか、商品開発から空間演出までを担う各種コラボレーションやプロデュース業務、企業ブランディングの支援をグローバルに実施しています。当社は東京から世界へと発信し、さらなる成長と進化を続けてまいります。今後とも変わらぬご厚誼を賜りますよう、お願い申し上げます。

なお、上場承認に関する詳細につきましては、日本取引所グループのウェブサイト「新規上場会社情報」をご参照ください。

日本取引所グループ「新規上場会社情報」サイト

https://www.jpx.co.jp/listing/stocks/new/index.html

募集株式発行並びに株式売出しに関する取締役会決議のお知らせ

https://humanmade.co.jp/news/lwbb_dn554

業績予想について

https://humanmade.co.jp/news/wo9khg79pl89

会社概要

会社名：HUMAN MADE株式会社

代表者：松沼 礼 (代表取締役CEO兼COO)

本社所在地：東京都品川区上大崎2-24-9

設立：2016年2月5日

事業内容：ライフスタイルブランド「HUMAN MADE」の運営、プロデュース業務、カレーショップ「CURRY UP」の運営

コーポレートサイト：https://humanmade.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

HUMAN MADE株式会社 広報

pr@humanmade.co.jp