長野県の婚約指輪・結婚指輪専門店 一真堂にて、ディズニー『シンデレラ』ブライダルコレクション2026年限定モデルの正規取り扱いを開始。
ディズニーアニメーション映画『シンデレラ』をモチーフにしたブライダルコレクション
「信じていれば夢はかならず叶う…」
どんなにつらいことがあっても、夢をあきらめず自分を信じ続けたシンデレラ。そして、シンデレラはその強い想いによって願いを叶えました。
『どんな困難に突き当たってもあきらめないように導き、夢を実現させる力』を持つと言われる「ブルートパーズ」は、まるで彼女の心のように清く澄んだ青色です。
美しく優しいシンデレラのような宝石「ブルートパーズ」をリングの内側に秘めた、ディズニーアニメーション映画『シンデレラ』をモチーフにしたブライダルコレクション。
限定モデルは、2025年10月1日～2026年9月30日までの1年間、マリッジリングペア・エンゲージリング合わせて777〈ペア/本〉にて期間・数量限定発売をいたします。
2026年限定モデル
【Timeless Magic】‐ 永遠の魔法 ‐
シンデレラの夢を叶えた美しい魔法、その輝きはいつまでもシンデレラを包み煌めきます。
フェアリー・ゴッド・マザーがシンデレラを変身させるときのキラキラと輝く魔法の軌道をイメージして、奇跡の瞬間を美しい流線とダイヤモンドで表現したリング。
薬指に解けない永遠の魔法をかけて。
幻想的な魔法をイメージしたブルーダイヤモンドのグラデーションはこのモデルだけの特別な仕様です。
【Bright Destiny】‐ 輝く運命‐
かぼちゃの馬車に乗ってお城の舞踏会へと向かうシンデレラ。それは、シンデレラを幸せへと導く奇跡のシーンです。
かぼちゃの馬車を象ったキュートなエンゲージリングと馬車の軌道を表現したマリッジリング。
シンデレラの夢を運ぶ馬車と輝く道筋に願いを込めて。
定番モデル
【You're my Princess】‐ あなたは私のプリンセス ‐
シンデレラが信じた夢の象徴であるお城と階段をモチーフにしたセットリング。
名も名乗らずお城をあとにしたシンデレラ。そんなシンデレラに恋をした王子。
ガラスの靴に導かれ、運命の二人は再び出会い結ばれます。
シンデレラ城の美しい建築造形を取り入れた婚約指輪（エンゲージリング）と、左右に枝分かれしたシンデレラ城の階段をイメージした結婚指輪（マリッジリング）。
【Believe in Miracle】- 奇跡を信じて -
一夜の奇跡。信じる心が夢を叶え、2人を結びつけます。
芯の強いシンデレラの心の煌めきと美しさを、1石のダイヤモンドとキラキラ型の透かし造形でシンプルに力強く表現しました。
【Wish Come True】‐ 願いは叶う ‐
誰にでも優しい純粋無垢な姿と、いつか夢が叶うことを信じて今自分にできることを行ったシンデレラの美しい心をイメージして……。
緩やかなS字ラインのエレガントなフォルムと、プラチナとホワイトダイヤモンドの明るい輝きがピュアな印象をもたらします。
強度のある鍛造製法を用いた一生物の結婚指輪（マリッジリング）にふさわしい上質な作りです。
【Tailored Dreams】‐ 夢を仕立てる ‐
自分自身に限界を作らず、大きな夢を描くこと。
舞踏会に行くために母の形見のドレスを仕立て直したシンデレラ。
中央に一周入ったミル装飾はドレスの縫い目をイメージ。
リングの表面には、光沢のあるドレスの布地を表現したサテン加工を施し、クラシカルな雰囲気に仕上げました。
シルバー プチペンダント ‐ ガラスの靴 -
物語で二人を結びつけるキーアイテムとなった「ガラスの靴」をイメージしたプチペンダント。
つま先の飾りパーツに、夢を実現させる力を持つといわれるブルートパーズを１石セッティングした、ブライダルリングとお揃いの仕様。
世界観がたっぷり詰まった専用ケースとオリジナルノベルティ
～マリッジリングケース～
シンデレラのドレス姿と目の前で起こる魔法の奇跡をイメージしたマリッジケース。
リングの差し口にサテン生地とチュールをたっぷりと重ねてプリンセスらしいふんわりとした印象に。
生地を重ねてギャザーを施す表現は難しく、国内の限られた職人にしか作ることができない珍しい仕様です。
～エンゲージリングケース～
豪華なガラス張りのケースを覗き込むと見えるガラスの靴のシルエットと、”魔法を信じて”というさりげないメッセージが可愛らしいデザイン。
～オルゴールジュエリーボックス～
鏡面にグリッターで装飾を施した、高級感のあるオルゴールジュエリーボックス。
奏でるのはディズニーアニメーション映画『シンデレラ』のテーマ曲のひとつ、「A Dream Is a Wish Your Heart Makes ～夢はひそかに～」。
※リングを3点以上ご成約でプレゼント。
～ガラスの靴～
シンデレラと王子を結びつけた運命のアイテム「ガラスの靴」は女性にとって永遠の憧れ。
男性からのサプライズプレゼントとしても大人気のノベルティです。
※エンゲージリングまたはマリッジリングペアをご成約でプレゼント。
※リングピローは付属しません。
一真堂の特徴
一真堂は、40ブランド4000本以上のブライダルリングが揃うセレクトショップ。
今回ご紹介した『シンデレラ』の他にも、『美女と野獣』『Tangled』『リトルマーメイド』『FANTASIA』『STEAMBOAT WILLIE』の世界観を表現したブライダルジュエリーを豊富に取り揃えています。
取り扱い店舗
１.ブルージュ一真堂
ブルージュ一真堂(長野市高田)
２.一真堂 松本渚店
３.一真堂 飯田本店
一真堂 飯田本店
４.一真堂 桜木インター店
一真堂 桜木インター店
企業情報
一真堂は「ビジュ・ド・ファミーユ」を理念に、ブライダルジュエリーや高級時計の販売に60年以上携わってまいりました。
人の命は永遠でないから、唯一地球上で永遠性を秘めたもの「宝石」に想いを託す。親から子へ、宝石で想いを伝えていく、または家宝として代々受け継いでいくという、古くからヨーロッパに伝わる大切な文化です。
一真堂ではこの良き習慣を大切な文化としてお客様にお伝えし、代々受け継ぐことができる本物の価値ある商品だけを厳選し、洗練された空間で最高の時間を提供します。