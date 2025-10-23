ニューヨークの感性とヘリテージが融合　COACHウォッチ2025年秋冬新作コレクション発表

株式会社ドウシシャ

生活関連用品の企画・開発・販売を行う株式会社ドウシシャ(大阪本社：大阪市中央区、代表取締役社長：野村 正幸、以下 ドウシシャ)は、ニューヨーク発のファッションブランド COACH（コーチ）の、2025年秋冬シーズンに向けたCOACH Watch新作コレクションを発表しました。

商品URL：https://mgi-international-jp.com/collections/coach-2025fw

本コレクションは、COACHのルーツであるニューヨークのダイナミズムと、ブランドが培ってきたクラフトマンシップを融合させた、モダンで洗練されたラインアップです。過去と未来をつなぐヘリテージを再解釈し、今の時代を生きる人々の「自分らしさ」を表現するデザインに昇華させました。

■ 2025年秋冬コレクションのハイライト

今回の新作は、COACHのシグネチャーモチーフや、最新のランウェイコレクションからインスパイアされた要素を取り入れ、日常のスタイルを格上げする多彩なラインアップです。

〈シリーズ名：SAMMY Seamless Bracelet〉

COACHの伝統的エッセンスを取り入れたアイコンWATCH。

楕円形のケースが、女性らしく柔らかな印象の「SAMMY」。

文字盤には、コーチのアイコニックな「C」のモノグラムパターンが淡くデザインされており、ブランドらしさをさりげなく主張しています。

NEW“ヴィンテージ シームレスブレス”

クラシックな佇まいと、現代的な心地よさを両立した“ヴィンテージ シームレスブレス”

バックルレス設計とストレッチ構造により、まるで素肌の一部のように、やさしく馴染みます。

継ぎ目のないミニマルな美しさと、脱着のストレスを忘れる軽やかな着け心地は、時計の概念に捉われないアクサセリーとしての魅力を放ちます。

〈シリーズ名：CASS〉

丸みを帯びたスクエアケースが、クラシックでありながらモダンな印象を与えます。最も特徴的なのは、大胆なチェーンリンクとレザーの組み合わせからなるバンドです。

光沢のある太いチェーンが、まるでブレスレットのような存在感と華やかさを演出します。

〈シリーズ名：REESE〉

丸みを帯びたスクエアケースが、柔らかさと洗練された雰囲気を両立させています。

ケースの上下（ラグ部分）には華やかなストーンがあしらわれており、手元に輝きを添えます。

■発売情報

発売時期：2025年10月17日（金）より順次

販売店舗：全国のCOACH Watch 取扱店舗

および公式オンラインストア https://mgi-international-jp.com/

■ 新作発売記念 ノベルティキャンペーン開催！

新作ウォッチコレクションの発売を記念し、お客様へ感謝の気持ちを込めて、期間限定でノベルティキャンペーンを実施します。

＜COACH 2025年秋冬 ウォッチ コレクション ノベルティキャンペーン 概要＞

期間： 2025年10月17日（金）～ 対象： 期間中、COACHウォッチ2025年秋冬モデルをご購入いただいたお客様 ノベルティ：COACHオリジナル「レザー・チャーム」

COACHのクラフトマンシップが光る、上質なレザーを使用した非売品のチャームです。

（数量限定、なくなり次第終了となります。）

実施店舗：MGI WATCH＆JEWELRY公式ストア およびキャンペーン開催店

※詳細はこちら https://mgi-international-jp.com/blogs/contents-coach/2025fw-collection

【COACHについて】

1941年にニューヨークで創業したCOACHは、モダンなデザインと卓越したクラフトマンシップが融合したファッションブランドです。常にお客様の生活に寄り添い、個性を表現するためのアイテムを提供し続けています。

【会社概要】

商号 ： 株式会社ドウシシャ

代表者： 代表取締役社長 野村 正幸

所在地： ＜大阪本社＞ 〒542-8525 大阪市中央区東心斎橋1-5-5

＜東京本社＞ 〒108-8573 東京都港区高輪2-21-46

＜東京本社第1ビル＞ 〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

設立 ： 1977年1月

資本金： 49億93百万円

URL ： https://www.doshisha.co.jp/

【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ドウシシャ 時計ブランドジュエリー事業部

Tel：03-6408-5634 （平日9：00～17：00）

