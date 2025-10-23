11月8日（土）・9日（日）ヨーロッパの“本物の味”が青山に集結！　青山ファーマーズマーケットにてEU FOOD FAIR 開催

European Commission

今秋、欧州連合（EU）は東京・表参道の人気スポット「Farmer’s Market @ UNU（青山ファーマーズマーケット）」にて、ヨーロッパの極上の味わいと食文化を体験できるイベント「EU FOOD FAIR」を開催します。2025年11月8日（土）・9日（日） の2日間、EU加盟27か国の食を味わえる、特別な週末が青山に訪れます。

特別企画：「EUフードトラック」登場！

本イベントでは、特別仕様の「EUフードトラック」が登場。人気料理家の渡辺麻紀さんがこのイベントのために考案したEUと日本食材を使用した「パーフェクト・マッチ！」 限定ペアリングレシピが披露されます。高品質なEU食材を日本の味覚に寄り添う形でペアリングし、2日間で合計18品（1日9品）の無料試食を来場者にお届けします。

見て・学んで・味わうEUの魅力

27カ国の食材を使った18品の特別試食に加え、本イベントでは学べる展示や、小規模の商品展示スペース、参加者に楽しい特典が用意されたインタラクティブクイズも実施されます。青山ファーマーズマーケットには1日あたり1万人以上が訪れるため、本フェアは食に関心のある人々や家族、そして東京の活気ある飲食業界のプロフェッショナルにとって、EUの食品・飲料の「品質」「本物」「安全」「多様性」を発見できる貴重な機会となります。

料理家・渡辺麻紀さん監修「パーフェクト・マッチ！メニュー」

各会場で提供するEU食材と日本食材のパーフェクト・マッチ！メニューは、料理研究家の渡辺麻紀さんが監修しました。渡辺麻紀さんは、新しい発想で食の幅を広げるレシピで、感度の高い女性を中心に幅広い世代から支持を得ています。お馴染みの日本食材と27カ国のEU食材とのスペシャル・ペアリングメニューをご考案いただきました。本イベントでは、日替わりで全18ペアリングメニュー*をご試食いただけます。

＊添付資料１にてメニューをご覧ください。

【イベント概要】

名称： EU FOOD FAIR

日程： 2025年11月8日（土）10:00～16:00／11月9日（日）10:00～16:00

会場： Farmer’s Market @ UNU（東京都渋谷区神宮前5-53-70）

主催： 欧州連合（EU）

「EU Food Fair 」は、食を愛する人、家族連れ、好奇心旺盛な食の探険家など様々な人にお楽しみいただけるイベントです。是非、この機会にご来場ください。

詳細についてはウェブサイトをご覧ください：The Perfect Match(https://enjoy-its-from-europe.campaign.europa.eu/japan/ja)