【暮らしの全てが揃うECサイト「おしゃれcafe」が次の一手】文具の老舗「LIHIT LAB.」と正規販売契約を締結。話題の“推し活グッズ”も取扱い開始で、ライフスタイル提案を加速。

ピュアクリエイト株式会社

EC通販サイト「おしゃれcafe（おしゃれカフェ）」を運営するピュアクリエイト株式会社（本社：埼玉県熊谷市）は、機能的な文具・事務用品で知られる株式会社LIHIT LAB.（リヒトラブ）（本社：大阪府大阪市）と正規販売店契約を締結し、同社製品の販売を開始したことをお知らせします。これにより、当社の文房具・雑貨カテゴリを大幅に強化し、近年需要が急増している「推し活グッズ」なども含め、お客様の多様なライフスタイルに寄り添う総合的な商品提案をさらに推進してまいります。

■ 提携の背景：楽天3年連続受賞ECサイトが目指す、究極の“ワンストップ・ショッピング”

もうすぐ16周年を迎え、更に拡大化へ意欲を増す「おしゃれcafe」

楽天市場において3年連続*で「ショップ・オブ・ザ・イヤー」 を受賞するなど、コスメ、日用品からファッション、医薬品まで、暮らしに関わるあらゆる商品を展開してきた「おしゃれcafe」。私たちの次なる目標は、お客様の生活の隅々までを豊かに彩る、究極のワンストップ・ショッピング体験の実現です。その重要なピースとして、日々の仕事や学び、そして趣味の時間を充実させる「文房具・雑貨カテゴリ」の強化が不可欠であると考え、今回の提携に至りました。

*コスメ・香水ジャンル大賞受賞2014～2016年

LIHIT LAB.の文房具特集ページへ :https://www.rakuten.co.jp/osharecafe/contents/lihit-lab/

■ LIHIT LAB.（リヒトラブ）とは？ ― “希望と挑戦”から生まれる、一人ひとりに優しいプロダクト

文房具ブランド LIHIT LAB.（リヒトラブ）

1938年創業のLIHIT LAB.は、「光、希望」を意味するドイツ語“LICHT”からのイメージを社名に冠し、常に明日・未知の世界に挑戦する姿勢で、時代に合わせた製品を世に送り出してきました。そのコンセプトは「より使いやすく、より便利に、より安全に」。ファイルやペンケースといった定番アイテムから、近年ではSNSでも話題の「推し活グッズ収納シリーズ」まで、使う人一人ひとりの視点に立った、細やかな配慮とアイデアが光る商品開発で、幅広い層から支持されています。

■おもしろくて便利な楽しいアイテムがいっぱい。

推しと一緒の楽しいお出かけをサポートします。『推し活』をもっと楽しくするmyfa （ミファ）シリーズ

「スクエアフォト」「インスタントフォト」や「推しぬい 」「B２ポスター」 など 、文具メーカーならではの整理収納ノウハウを盛り込んで、推しグッズ収納に”ちょうどいい”をラインアップ。増える推しグッズをしっかり収納して、楽しい『推し活』をサポートいたします。

気に入ったデザインのノートを 長くお使い頂けます。３９０通り以上の組み合わせから、オリジナルノートを作れる 『カスタマイズオープンリングノート』

お好みの色の表紙やとじ具、使いやすいリーフなど、好きなパーツを選んで"自分だけのノート"を作ることが出来ます。開くとじ具を活かし、お好みの色の表紙やとじ具、使いやすいリーフなど、390 通り(表紙ととじ具の組み合わせの場合)以上の組み合わせの中から好きなパーツを選んで、自分でオリジナル のノートを作ることが出来るシリーズ。

WEB会議や配信に！目線を下げずにカンペが見られる！ノートPC用『ふせんボード』

近年、オンライン会議サービスの普及によって、オンラインで面接や会議を行う企業が増加しています。その際の困りごととして、手元の資料やノートを見る時に目線が下がることが挙げられます。そこで、ふせんを貼り付けてカメラ目線のまま要点をチェックできる『ふせんボード』

詳細はコチラ(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000020.000113860.html)

■ なぜ「おしゃれcafe」なのか？ ― カテゴリの壁を越えたライフスタイル提案

数千種類の豊富な商品ラインナップ

「おしゃれcafe」の強みは、カテゴリの壁を越えて、お客様の生活全体を捉えた商品提案ができる点にあります。コスメやファッションで“自分らしさ”を表現するお客様が、デスク周りや趣味の時間でも同じようにこだわりを持ちたいと考えるのは自然な流れです。

LIHIT LAB.の機能的で洗練されたデザインの製品は、私たちの既存の顧客層と高い親和性を持っています。単に「文房具」として販売するのではなく、「暮らしを整えるツール」「趣味の時間を豊かにするパートナー」として、他のカテゴリ商品と組み合わせた新しいライフスタイルの提案が可能になると確信しています。

ローコストアイテムも豊富なので、今後の楽天スーパーセール、楽天お買い物マラソン、auPAYマーケットの三太郎の日、Amazonプライムデー感謝祭など、ビッグイベントでのついで買いなど、より多くのお客様のニーズを満たし、喜んでいただけると期待しています。

楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー大賞奪還を目指し、爪を研ぐ公式キャラクター「おしゃこ」

■ 担当者コメント

ピュアクリエイト株式会社 文房具・雑貨担当 牧田浩暢 氏

「LIHIT LAB.様という、歴史と革新性を兼ね備えたトップブランドをお迎えできることを心から光栄に思います。『ひとりひとりに優しい商品づくり』というコンセプトは、まさしく私たち『おしゃれcafe』が目指す姿です。この提携により、お客様の毎日がさらに便利で、心ときめくものになるよう、全力を尽くしてまいります。」

LIHIT LAB.の文房具特集ページへ :https://www.rakuten.co.jp/osharecafe/contents/lihit-lab/

「おしゃれcafe」：楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー3年連続受賞

楽天市場において、2014年から2016年にかけて3年連続で「ショップ・オブ・ザ・イヤー」のコスメ・香水ジャンル大賞を受賞。コスメ、日用品、ファッション、医薬品から自転車まで、暮らしの全てを網羅する圧倒的な品揃えで、お客様の多様なニーズに応えています。

▼応援しています！

ピュアクリエイト株式会社は横浜ビー・コルセアーズのホームタウンフラッグスポンサーです。

ピュアクリエイト株式会社（本社：埼玉県熊谷市）は、プロバスケットボールチーム、横浜ビー・コルセアーズのホームタウンフラッグスポンサー（25-26シーズン）です。

ピュアクリエイト株式会社

ピュアクリエイトは、「まっさらから創造する」をコンセプトに掲げ、ジャンルを問わず市場の優れた商品やサービスを多くの方へお届けしています。



家電通販サイトとして愛され続ける『アーチホールセール』は家電・カーナビジャンルで数々の賞を受賞するなど根強い人気を誇ります。



美容・健康雑貨通販サイト『おしゃれcafe』（オシャレカフェ）は楽天市場店で3年連続でSOYジャンル大賞受賞も達成し、更なる拡大化に舵を取る為、取引先は随時募集中です。



『BLANC PURE』（ブランピュア）は、注目の美容成分「ナイアシンアミド」を配合した、大人のための保湿スキンケアブランドです。

美白*とシワ改善のWの効果で、年齢とともに変化する肌悩みに応え、健やかな輝きを育みます。

*メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ





■激安家電のアーチホールセール

20年を超える「価格.com」出店の実績。

"激安家電のアーチホールセール"は、20年を超える「価格.com（カカクドットコム）」出店の実績を誇ります。今後も、多様化する決済ニーズに応え、より快適で安心してご利用いただけるショップを目指し、サービスの拡充に努めてまいります。

■激安通販のおしゃれcafe（おしゃれカフェ）

楽天ショップ・オブ・ザ・イヤーのジャンル賞大賞を3年連続受賞（2014-2016）。品揃え抜群の人気通販サイト。

日々の暮らしを豊かに彩るアイテムを、驚きの価格でお届けする「おしゃれcafe」。

私たちは公式ショップをはじめ、楽天市場、Yahoo!ショッピング、Amazonなど、複数のオンラインストアを展開しております。長年にわたるご愛顧に支えられ、各ショッピングモールにおいて数々の賞を受賞。豊富な品揃えを通じて、すべてのお買い物が「おしゃれcafe」で完結するような、便利で心満たされるお店でありたいです。

■BLANCPURE（ブランピュア）

