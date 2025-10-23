株式会社アクトビ、東京証券取引所 TOKYO PRO Market（TPM）へ上場

株式会社アクトビ

2025年10月23日、株式会社アクトビ（本社：大阪府大阪市西区、代表取締役社長 兼 CEO：藤原 良輔、以下アクトビ）は、東京証券取引所 TOKYO PRO Market に上場いたしましたのでお知らせいたします。

■ 上場の背景と今後の展望

アクトビは2018年の創業以来、「Purpose Driven Tech-Integrator（目的駆動型のテクノロジー専門家集団）」として、テクノロジーとビジネスの融合によるDX支援・ソフトウェア開発・ブランディングを行ってきました。

私たちは「何をつくるか」ではなく「なぜつくるのか」という目的に立ち返り、コアにつながるテクノロジーを通じて、企業や個人が持つ本質的な価値を最大化することを使命としています。

今回の上場は、アクトビが掲げる理念であるすべての人が活躍できる場を定義するという挑戦を、より社会的に広く実現していくためのステップです。

資本市場を通じて信頼と透明性を高め、関わるすべてのステークホルダーと共に、持続的な成長を目指してまいります。

■ 代表コメント

代表取締役社長 兼 CEO 藤原 良輔

今回の上場はゴールではなく、通過点です。

私たちは、テクノロジーを手段として、社会や企業が本来持つ目的を再定義し、それを実現するための本質的な構造を創り続けていきます。

アクトビが目指すのは、技術を軸に“ひと”の可能性を広げ、関わるすべての人が自分らしく活躍できる社会の実現です。

この上場を新たな滑走路として、次の時代をつくる挑戦を続けます。

■ 今後の取り組み

上場を機に、アクトビは中期ビジョン「Vision 2030」で掲げる「エンジニア・デザイナーの職域の再定義」をさらに推進してまいります。

- ビジネスとデザイン、テクノロジーの垣根を超えた人材育成- エンタープライズ企業との共創による事業開発・業務改善支援の拡大- AI技術を活用した社会構造のアップデート

これからも「目的から考える文化」を根幹に、“ただつくる"だけではなく"共創する” 企業として、本質的な価値提供を追求します。

■ 株式会社アクトビについて

アクトビは、システム開発技術を基にDX支援や新規事業の開発、Salesforceを使用した業務改善・他システムとの連携など、デジタル領域のプロフェッショナルとしてデザインとテクノロジーを駆使し、クライアントのDX支援や経営課題の解決を行っています。

【会社概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/35524/table/35_1_b156221a5c5b62cc4e40bc1d5cb1c12b.jpg?v=202510230357 ]

本件に関するお問い合わせ先

株式会社アクトビ 広報担当

TEL：06-6568-9986

E-mail：pr@actbe.co.jp

URL：https://actbe.co.jp/