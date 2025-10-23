Amazon歴史コミックランキングでゴマブックス配信タイトルが多数ランクイン！『史記』『秦始皇帝』『三国志 諸葛孔明』『太平記』4タイトルから20冊がTOP100入り
ゴマブックス株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：赤井 仁）は、Amazonの歴史コミックランキングにおいて、当社が配信する人気歴史シリーズ『秦始皇帝』『史記』『三国志 諸葛孔明』『太平記』の4タイトル・計20冊が、100位以内にランクインしたことをお知らせいたします。現在該当の4タイトルはキャンペーン価格で販売中です。
ランクインしたのは以下の20冊です。
42位 秦始皇帝（3） Kindle版 https://amzn.asia/d/aq9SlJt
43位 秦始皇帝（4） Kindle版 https://amzn.asia/d/b0390MN
44位 秦始皇帝（2） Kindle版 https://amzn.asia/d/0mG4pGm
45位 史記 3 項羽と劉邦 下 Kindle版 https://amzn.asia/d/g1GTvoX
46位 史記 7 李陵 上 Kindle版 https://amzn.asia/d/0R3EVsZ
47位 史記 10 刺客列伝 Kindle版 https://amzn.asia/d/blK331s
51位 史記 4 呉越燃ゆ 上 Kindle版 https://amzn.asia/d/3z5YJRY
52位 史記 8 李陵 中 Kindle版 https://amzn.asia/d/eokhfkm
53位 史記 5 呉越燃ゆ 中 https://amzn.asia/d/6zjP61T
54位 史記 6 呉越燃ゆ 下 Kindle版 https://amzn.asia/d/bI1Hmzt
55位 史記 9 李陵 下 Kindle版 https://amzn.asia/d/bUKJOC5
57位 三国志 諸葛孔明（5） Kindle版 https://amzn.asia/d/f5KlgVN
58位 三国志 諸葛孔明（4） Kindle版 https://amzn.asia/d/gVi6rrt
59位 三国志 諸葛孔明（2） Kindle版 https://amzn.asia/d/dszcsSN
61位 三国志 諸葛孔明（3） Kindle版 https://amzn.asia/d/0XFQUuQ
69位 太平記（四） 足利尊氏 室町の巻 Kindle版 https://amzn.asia/d/4l9GEU5
70位 太平記（五） 新田義貞 鎌倉の巻 Kindle版 https://amzn.asia/d/3BYHWJo
71位 太平記（三） 足利尊氏 六波羅の巻 Kindle版 https://amzn.asia/d/61T6XY0
74位 太平記（六） 新田義貞 燈明寺畷の巻 Kindle版 https://amzn.asia/d/aPTaHZs
79位 太平記（二） 楠木正成 千早の巻 Kindle版 https://amzn.asia/d/1sMg3nQ
【キャンペーン詳細】
タイトル：『秦始皇帝』
期間：10月23日（木）～10月31日（金）
価格：1巻無料、2巻～4巻33円（税込）
商品URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B074CFB227
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332553&id=bodyimage1】
〈内容〉
人間の栄枯盛衰はうたかたの夢、この世に生を享けた限りは、見果てぬ夢でも一度は栄華の夢を見てみたい――――。そう思う趙の大商人・呂不韋は秦の公子・子楚を秦の王座につけるべく活動をはじめる！ 中国古代の英雄・始皇帝を巨匠・久松文雄が描く。
タイトル：『史記』
期間：10月23日（木）～10月31日（金）
価格：1巻・2巻無料、3巻～10巻33円（税込）
商品URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0D48BQ97B
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332553&id=bodyimage2】
〈内容〉
かつて日本の教養人が必ず読んだという司馬遷の『史記』。中国大河ドラマを描いた『史記』は歴史ドラマとしてのおもしろさだけでなく、人生訓や格言にもあふれた大人のための教科書だったのだ。『スーパージェッタ―』や『冒険ガボテン島』で一世を風靡した漫画家・久松文雄が描く『史記』の世界。
１巻は「項羽と劉邦」編の上巻。秦によりはじめて統一された中国だが、世間はまだまだ群雄割拠の戦国時代の雰囲気を残していた。始皇帝の暴政に堪えかねて起こる各地の反乱。それに呼応する形で英雄・項羽、劉邦が蜂起した！ 果たして天下をとるのは―――――――――――。
